Samsung ve LG, Huawei için ekran paneli üretmeyi sonlandırıyor

Samsung ve LG dünyanın en önde gelen ekran paneli üreticilerinden ikisi. Geçtiğimiz yıl ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanmaya başlanan Huawei‘ye bir kötü haber de Güney Koreli panel üreticilerinden geldi.

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Samsung ve LG nasıl bir yol izleyecek?

Samsung ve LG, Huawei‘ye uygulanan ABD yaptırımları sebebi ile, Huawei‘nin amiral gemisi modellerine panel tedarik etmeyi sonlandırmayı düşünüyor.

ABD yönetimi Huawei‘ye uygulanan yaptırımları daha da sıkılaştırdı ve şirketle iş yapmak isteyen tüm şirketler için yeni bir lisans şartı duyurdu. Yeni kısıtlamalar 15 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek ve gerekli lisansa sahip olmayan şirketler, Huawei‘ye bileşen tedarik etmeyi sonlandıracak.

Tayvanlı yonga seti üreticisi MediaTek gibi birçok şirket söz konusu lisans için başvurmuş olsalar da; Güney Koreli kaynakların aktardığı bilgilere göre, Samsung ve LG bu lisansı almak için pek de hevesli görünmüyor. LG, Reuters‘a yaptığı açıklamada, Huawei‘ye sınırlı sayıda bileşen tedarik ettiklerini, ABD yaptırımlarından minimum şekilde etkileneceklerini bildirdi. Samsung tarafı ise konu ile ilgili yorum yapmaktan şu an için kaçındı.

Huawei‘nin ekran paneli tarafında birçok marka ile çalıştığını da belirtelim. Samsung ve LG haricinde, Çinli BOE ve CSOT bu markalardan yalnızca birkaçı. Huawei kullandığı ekranların büyük çoğunluğunu Çinli üreticilerden tedarik ediliyor olsa da, premium cihazlarında Samsung ve LG panellerini kullanmayı tercih ediyordu. Örnek vermek gerekirse; Huawei P40‘da BOE/Samsung/LG paneller kullanılırken, Huawei P40 Pro+‘ta yalnızca Samsung‘un OLED paneli kullanılıyor. Huawei yeni premium cihazlarında Samsung ve LG kalitesinden mahrum kalabilir.