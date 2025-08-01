Samsung Smart TV kullanıyorsanız ve son günlerde uygulamaların açılmadığını fark ettiyseniz yalnız değilsiniz. Peki Samsung TV uygulamalar açılmıyor sorunu neden yaşanıyor? Samsung TV uygulama açmıyor sorunu kalıcı mı? Çözüm yolları neler?

Samsung TV uygulama açmıyor sorunu baş gösterdi!

Son günlerde Reddit ve sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Samsung Smart TV‘lerinde YouTube, Netflix, Amazon Prime Video ve hatta Samsung TV Plus gibi uygulamaların hiçbirinin çalışmadığını bildirdi. Uygulama açılmaya çalışıldığında kullanıcıların karşısına genellikle “202 hatası” çıkıyor. Bu hata kodu, çoğunlukla internet bağlantısıyla ilgili olsa da bu kez sorun daha farklı gibi görünüyor.

Kullanıcılar aynı uygulamaların diğer cihazlarda sorunsuz çalıştığını belirtirken, sadece Samsung TV’lerde bu hata ile karşılaştıklarını ifade ediyor. Bu durum, sistemsel bir aksaklık olabileceğini işaret ediyor. Peki Samsung konu hakkında ne diyor. Samsung TV uygulama açılmıyor sorunu nasıl çözülür?

Samsung TV uygulama açmıyor sorunu nasıl çözülür?

Bazı kullanıcılar Samsung destek birimiyle iletişime geçtiklerinde, şirketin olası bir kesintinin farkında olduğu ve bir çözüm üzerinde çalıştığını öğrendi. Neyse ki Samsung, sorunu hızlıca çözmüş gibi görünüyor. Şu anda birçok kullanıcı, uygulamaların tekrar sorunsuz çalıştığını bildiriyor.

Sorunun temelinde Samsung’un DNS altyapısında yaşanan bir geçici aksaklığın yattığı düşünülüyor. Özel DNS kullanan (örneğin Google DNS) kullanıcılar bu sorunu hiç yaşamadı. Eğer siz hâlâ aynı sorunu yaşıyorsanız, aşağıdaki adımlarla sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz.

TV kumandasındaki güç tuşuna uzun süre basılı tutarak cihazı tamamen yeniden başlatmak

Ağ ayarlarından özel DNS (örneğin 8.8.8.8) tanımlamak

Modeminizi ve TV’nizi yeniden başlatmak

Samsung destek ile iletişime geçmek

Bu adımlar genellikle uygulamaların yeniden düzgün çalışmasını sağlıyor. Ancak sorun devam ediyorsa, sistemsel bir güncelleme için biraz daha beklemeniz gerekebilir.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi Akıllı Tartı S200 Türkiye pazarında satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri!

Siz de bu sorunla karşılaştınız mı? Hangi yöntem sorunu çözdü? Yorumlarda deneyimlerinizi paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.