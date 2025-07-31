Sağlıklı yaşamın önemli bir parçası haline gelen kişisel takip cihazları arasına yeni bir oyuncu daha katıldı: Xiaomi Akıllı Tartı S200. Bu yenilikçi tartı, sadece kilonuzu ölçmekle kalmıyor, aynı zamanda vücudunuz hakkında detaylı bilgiler sunarak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenize yardımcı oluyor. Gelin, Xiaomi Akıllı Tartı S200‘ün sunduğu özelliklere birlikte göz atalım.

Xiaomi Akıllı Tartı S200 Neler Sunuyor?

Xiaomi Akıllı Tartı S200, bireylerin veya nesnelerin ağırlığını hassas bir şekilde ölçmek üzere tasarlandı. 0,1 kg’dan başlayıp 150 kg’a kadar geniş bir ölçüm aralığı sunan bu akıllı tartı, e-şekilli manganez çelik sensörü sayesinde 0,05 kg gibi küçük artışları bile algılayabiliyor. Bu sayede, en ufak değişimleri bile takip etme imkanı sunarak kişisel sağlık hedeflerinize ulaşmanızda büyük bir yardımcı oluyor.

Cihaz, aynı anda birden fazla sağlık verisini ölçerek kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), standart kilo ve kilo kontrolü gibi dört temel ölçümü tek seferde gerçekleştiriyor. Standart kilo özelliği, boyunuza ve yaşınıza uygun ideal kilonuzu belirlemenize yardımcı olurken, kişiselleştirilmiş kilo raporları hafta, ay ve yıl bazında kilo eğilimlerinizi detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu raporlar, sağlık yolculuğunuzda önemli bir rehber niteliği taşıyor ve attığınız adımların etkisini somut verilerle görmenizi sağlıyor.

Xiaomi Akıllı Tartı S200, ölçülen değerleri anında görüntüleyebileceğiniz yerleşik bir ekrana sahip. Bununla birlikte, Bluetooth 5.4 bağlantısı aracılığıyla akıllı telefonunuz üzerinden de kolayca kontrol edilebiliyor. Xiaomi Home uygulaması, uzun vadeli ağırlık verilerinizi takip etmenizi sağlıyor ve 36 farklı kullanıcıya kadar bilgi saklama kapasitesi sunuyor. Ayrıca, misafir modu sayesinde değerlerin kaydedilmediği tartımlar yapabilir, kişisel verilerinizin gizliliğini koruyabilirsiniz. Akıllı Tartı S200, bu özellikleriyle tüm aile fertleri için ideal bir çözüm sunuyor.

Bu akıllı tartının bir diğer dikkat çekici özelliği ise denge testi fonksiyonu. Tek ayak üzerinde durarak koordinasyon, denge ve tepki sürenizi ölçebilen Akıllı Tartı S200, genel fiziksel kondisyonunuz hakkında ek bilgiler sağlıyor. Bu verilere de Xiaomi Home uygulaması üzerinden erişebilir, denge yeteneğinizdeki gelişimi takip edebilirsiniz. Üç adet AAA pil ile 180 güne kadar uzun pil ömrü sunan bu cihaz, Android 8.0 veya iOS 12.0 ve üzeri sürümlere sahip telefonlarla sorunsuz bir şekilde eşleşebiliyor.

Xiaomi Akıllı Tartı S200 Teknik Özellikler

Gövde malzemesi: Temperli cam, mühendislik ürünü plastik

Temperli cam, mühendislik ürünü plastik Çalışma sıcaklığı: 0°C – 40°C

0°C – 40°C Tartma aralığı: 0,1 – 150 kg

0,1 – 150 kg Minimum ölçüm artışı: 0,05 kg

0,05 kg Kablosuz bağlantı: Bluetooth Düşük Enerji 5.4

Nominal güç: 450 mW

450 mW Uyumluluk: Android 8.0 veya iOS 12.0 ve üzeri sürümler

Xiaomi Akıllı Tartı S200 Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Akıllı Tartı S200 Türkiye fiyatı: 799 TL

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