Samsung, Amerika Birleşik Devletleri’nde hizmet veren bağımsız onarım şirketleri tarafından alternatif cep telefonu ekranlarının kullanılmasını engellemek istiyor. Engadget’ın haberine göre, şirket ülkenin Uluslararası Ticaret Komisyonu’ndan (ITC) bu ekranların ithalatını araştırmasını istedi.

Talepte, Güney Koreli dev, kendisi tarafından üretilen akıllı telefonlar için AMOLED panellerin, başta resmi olmayan versiyonların üreticileri olmak üzere Çinli şirketler tarafından ihlal edilen çeşitli patentlerle korunduğunu iddia ediyor. Bu modeller, telefonun ekranını değiştirme ihtiyacı duyanlar için daha ucuz seçenekler olarak sunuluyor.

Ajansa yapılan şikâyette MobileSentrix, DFW Cellphone & Parts ve Injured Gadgets gibi birçok üçüncü taraf üreticinin adı geçmektedir. Yetkisiz tamir atölyelerine alternatif ekranlar satmanın yanı sıra, kendi ekran değiştirme hizmetlerini de sunuyorlar.

Samsung, ITC’nin izinsiz yedek parçaların ülkeye girişini yasaklamasını istiyor. Şirket ayrıca, ajansın üçüncü taraf üreticilerin bu ürünleri ithal etmesini, satmasını ve kullanmasını engellemesini ve resmi ekranlarla pazar talebini karşılama kapasitesine sahip olmasını sağlamasını istedi.

İçindekiler Devam eden soruşturma

Devam eden soruşturma

ITC, 4 Nisan’da ithalat faaliyetine ilişkin bir soruşturma açtığını söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Ajans ayrıca davayla ilgili herhangi bir kararın açıklanmasının “biraz zaman alacağını” söyledi.

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Samsung tarafından yapılan talep çeşitli eleştirilere konu oldu. Youtuber ve bağımsız tamir teknisyeni Louis Rossmann’a göre, şirket lehine bir karar ABD pazarındaki tüm tamir sektörünü “öldürebilir“.

Onarım Derneği ve ABD Kamu Yararı Araştırma Grubu da benzer düşüncelere sahip ve bu hamlenin rekabete aykırı ve e-atıkların azaltılmasına yönelik çabalara ters düştüğüne inanıyor. Kuruluşlar, teknoloji devinin üçüncü taraf üreticilerle doğrudan pazarlık yapmasını önerdi.