Son zamanlarda birkaç Samsung Galaxy orta sınıf akıllı telefon renderlarda ortaya çıktı. Yakında çıkacak olan Samsung Galaxy M54 5G de çevrimiçi olarak görüldü. Telefonun renderları, yaklaşmakta olan Galaxy S23 akıllı telefona benzer bir tasarımın yanı sıra koyu mavi ve gradyan renk seçeneklerini gösteriyor.

Görüntülere göre, Galaxy M54 5G’nin ön yüzünde ince çerçeveler ve selfie kamerası için kesilmiş bir orta delik bulunuyor. Sağ kenarda, parmak izi tarayıcısı ve ses kontrolleri olarak ikiye katlanan bir güç düğmesi de var.

SIM tepsisi telefonun sol kenarında yer alıyor. Telefonun arka yüzünde üçlü kamera kurulumu, LED flaş ve Samsung logosu yer alıyor.

Telefon ilk olarak Kasım 2022’de SM-M546B model numarasıyla Geekbench’te göründü ve yonga seti model numarasını Galaxy A53 5G’de bulunan S5E8825 model numarasıyla Exynos 1280‘in halefi olan Exynos 1380 olması gereken S5E8835 olarak ortaya çıkardı.

Ayrıca bkz: iPhone 14 Pro Max Zirvedeki Yerini Kaybetti

Önceki söylentilere göre telefonda 6.67 inç Full HD+ Super AMOLED ekran, 64MP birincil kamera, 12MP ultra geniş lens, 5MP makro lens ve 32MP selfie kamerası yer alacak.

Galaxy M54’ün 25W hızlı şarj desteği ile 6000mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Samsung Galaxy M54 5G, şirketin yeni bir orta sınıf 5G akıllı telefonu olacak.