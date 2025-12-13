Samsung, uzun süredir eleştirilen hızlı şarj politikasıyla ilgili sessizliğini bozmuş olabilir. Yeni bir aksesuar listelemesi, özellikle amiral gemisi kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Peki bu gelişme şirket için küçük bir güncelleme mi, yoksa daha köklü bir değişimin ilk adımı mı?

Samsung, sitesine 60W şarj adaptörü ekledi! S26 Ultra için geliyor!

Samsung, resmi internet sitesinde fark edilen EP-T6010 model numaralı yeni güç adaptörüyle gündeme geldi. Tek USB Type-C portuna sahip bu adaptörün 60W güç çıkışı sunması, markanın yıllardır koruduğu 45W sınırını aşmaya hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor. Özellikle Galaxy S26 Ultra ile birlikte bu adaptörün aktif olarak kullanıma sunulabileceği konuşuluyor.

Samsung 60W şarj aleti, USB PD 3.1 PPS standardını tercih ediyor. Daha önce kullanılan USB PD 3.0 PPS çözümüne kıyasla bu standart, daha esnek voltaj kontrolü ve daha stabil enerji aktarımı sağlıyor. 5V ile 20V arasında değişken voltaj sunabilen adaptör, 3A akım değeriyle çalışıyor ve ek olarak 5A destekli özel bir kablo gerektirmiyor.

Samsung, 60W’lık bu adaptörü yalnızca telefonlar için değil, çok amaçlı kullanım senaryoları için konumlandırıyor. Kablosuz kulaklıklar, akıllı saatler, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar bu adaptörle şarj edilebiliyor. Ancak aynı anda birden fazla cihazı beslemek isteyen kullanıcılar için markanın 65W’lık çok portlu adaptörü hâlâ daha uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Şirket, henüz bu adaptörle ilgili resmi bir lansman tarihi paylaşmış değil. Ancak aksesuarın ortaya çıkması, Galaxy S26 Ultra’nın donanımsal anlamda daha iddialı bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair beklentileri güçlendiriyor. Önümüzdeki dönemde yapılacak açıklamalar, bu değişimin kalıcı olup olmayacağını netleştirecek.

