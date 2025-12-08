Avrupa gündemi yeniden karıştı. Uzun yıllardır kesintisiz devam eden dev şov Eurovision, şimdi de İspanya’nın ani kararıyla tartışmaların merkezine yerleşti. Peki, bu kararın ardında neler var? Dev yarışma böylesine kritik bir ayrılığı kaldırabilecek mi? Ve Türkiye bu gelişmeleri nasıl yorumlamalı?

İspanya Eurovision’dan çekiliyor!

Eurovision sahnesinde adeta deprem etkisi yaratan karar, İspanya devlet kanalı RTVE’nin resmi açıklamasıyla kesinleşti. RTVE krizi olarak da anılmaya başlayan süreçte kurum, Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) aldığı önlemleri “yetersiz” bularak 2026 yarışmasından çekildiğini duyurdu. Açıklamada özellikle İsrail’in yarışmada yer almasına dair siyasi ve etik kaygıların göz ardı edildiği vurgulandı.

Dahası, bu kararla birlikte RTVE yalnızca yarışmadan çekilmekle kalmayıp, 2026’da yarışmanın hiçbir bölümünü yayınlamayacağını da bildirdi. Bu durum, İspanya yayını olmadan ilerleyecek bir Eurovision gerçeğini ortaya çıkarıyor.

İspanya’nın çekilmesi sadece yarışmanın siyasi atmosferini değil, rakamsal dengesini de sarstı. Yarışmaya 65 yıldır kesintisiz katılan ve Big Five statüsü sayesinde her yıl direkt finale çıkan İspanya’nın bu adımı, organizasyonun hem prestij hem izleyici açısından büyük bir kayıp yaşamasına yol açtı.

Avrupa basınında yer alan analizlere göre, İspanya’nın yayını iptal etmesiyle yarışma bir anda 20 milyondan fazla izleyici kaybetmiş oldu. Dahası, Big Five üyelerinden birinin yokluğu, yarışmanın sponsorluk gelirlerinde de belirgin bir düşüş anlamına geliyor.

Tarihsel açıdan bakıldığında ise durum daha da dikkat çekici. 1961’den bu yana yarışmada yer alan İspanya, iki kez birincilik elde etmiş ve Avrupa pop kültüründe büyük etki yaratmış bir ülkeydi. Böylesine köklü bir katılımcının sahneden çekilmesi, yalnızca politik bir mesaj değil; aynı zamanda Eurovision kültürüne vurulan dev bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’de bu gelişme özellikle sosyal medya üzerinden yakından takip ediliyor. Eurovision heyecanına uzun süredir uzak olan Türkiye için bu tür kırılmalar, yarışmanın geleceğine dair yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eurovision tarihinde yeni bir dönemin kapısı mı aralanıyor? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!