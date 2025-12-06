Türkiye’nin önde gelen güvenlik çözümleri sağlayıcısı Kale Alarm, bu yıl düzenlenen B2B Excellence Awards’ta “Güvenlik Sistemleri / Güvenlik” kategorisinin galibi oldu. Ödül, 3 Aralık 2025 tarihinde Zorlu PSM’de “AI Powered Future” temasıyla gerçekleştirilen The TECH Summit bünyesindeki B2B Sahnesi’nde takdim edildi.

Ödül töreninde, Kale Alarm adına ödülü Kale Güvenlik Sistemleri Grup Müdürü Kerem Özkan ve Kale Endüstri Holding Pazarlama Müdürü Serdar Kavramış birlikte aldı.

B2B Excellence Awards – Güven ve İtibarın Nesnel Ölçümü

B2B Excellence Awards; Marketing Türkiye, Kuantum Araştırma ve Deloitte Türkiye’nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen bir program. Ödül süreci, 2025 yılında yaklaşık 3.850 iş dünyası profesyoneliyle yapılan araştırmayla yürütüldü. Bu araştırmada farklı sektörlerde satın alma kararlarında etkili profesyonellerin değerlendirmeleri alındı ve 18 ayrı kategoride “Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortakları” seçildi.

Değerlendirme sürecinde markalar; bilinirlik, müşteriye verilen önem, marka tanınması ve beğeni, tercihlerde ilk akla gelme gibi kriterlerle puanlandı (müşteri memnuniyeti, güven düzeyi, NPS, gelecekte tercih edilme potansiyeli vb. alt kriterlerle birlikte). Bu bilimsel ve kapsamlı metodoloji, ödülün güvenilirliğini ve saygınlığını artırıyor.

Kale Alarm’dan Memnuniyet ve Gelecek Vurgusu

Kale Güvenlik Sistemleri Grup Müdürü Kerem Özkan, ödüle dair şunları belirtti:

“Kale Alarm olarak sadece cihaz veya sistem satmıyoruz; müşterilerimize ve iş ortaklarımıza uçtan uca güvenlik çözümleri, güven ve sorumluluk sunuyoruz. Bu ödül, yıllardır benimsediğimiz müşteri odaklılık, çözüm üretme becerisi ve hizmet kalitesinin, bizimle çalışan iş ortakları nezdinde karşılık bulduğunun somut bir göstergesi.”

“Özellikle bu yıl, süreçlerimizin arkasında duran veri temelli yaklaşım ve kalite taahhüdümüzle hem mevcut müşterilerimizin memnuniyetini pekiştirmeyi hem de yeni iş birliklerinde güven kazanmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim.”

B2B Ekosistemde Güvenin Temsili

Kale Alarm, profesyonel güvenlik sistemlerinden izleme hizmetlerine; akıllı güvenlik çözümlerinden kurumsal entegrasyonlara, servis ve destek hizmetlerinden müşteriye özel çözümlere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. B2B tarafında, firmaların üretim tesislerinden ofislerine, lojistik merkezlerinden perakende noktalarına kadar, güvenliği üstlenen kurumsal bir iş ortağı konumunda.

Bu bağlamda, B2B Excellence Awards ödülü sadece bugünkü başarıyı değil, Kale Alarm’ın sektöründeki güvenilirliğini, hizmet kalitesini ve kurumsal itibarını tescilliyor.