Samsung sevgisini bitiren servis deneyimi (Abdülkadir Çoban)

Samsung sevgisini bitiren servis deneyimi (Abdülkadir Çoban)

3 Eylül, 2019 Sizin Yorumunuz, VİDEO

Samsung Galaxy Note 8 ve Samsung Gear S3 Frontier kullancısı olan Abdülkadir Çoban, Note 4’ten bu yana sürekli Samsung ürünleri kullanıyor.

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Samsung sevgisini bitiren servis deneyimi (Abdülkadir Çoban)

Genel olarak Samsung markasından ve ürünlerinden fazlasıyla memnun olan Abdülkadir, Note 8 ve Gear S3 Frontier cihazları ile yaşadığı birkaç servis deneyiminden sonra Samsung telefon almaktan vazgeçmiş.

Bakalım Kadir’in Samsung sevgisini bitiren ve Samsung ürün almaktan vazgeçiren nedenler neler…

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