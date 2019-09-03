Samsung sevgisini bitiren servis deneyimi (Abdülkadir Çoban)

Samsung Galaxy Note 8 ve Samsung Gear S3 Frontier kullancısı olan Abdülkadir Çoban, Note 4’ten bu yana sürekli Samsung ürünleri kullanıyor.

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Genel olarak Samsung markasından ve ürünlerinden fazlasıyla memnun olan Abdülkadir, Note 8 ve Gear S3 Frontier cihazları ile yaşadığı birkaç servis deneyiminden sonra Samsung telefon almaktan vazgeçmiş.

Bakalım Kadir’in Samsung sevgisini bitiren ve Samsung ürün almaktan vazgeçiren nedenler neler…