Türkiye’de 31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla eski tip ehliyet kullanım süresi resmen sona erdi. Bu tarihten sonra eski tip ehliyet ile araç kullanan sürücüler, yasal olarak geçersiz belgeyle trafiğe çıkmış sayılıyor. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerine göre, bu durum hem idari para cezasına hem de sigorta teminatının geçersiz olmasına neden olabiliyor.

Eski tip ehliyet sahipleri dikkat! Sigorta şirketleri ehliyetsiz sayacak

Eski tip ehliyet sahipleri, yenileme işlemini gerçekleştirmeden araç kullanmaları halinde, olası bir kaza durumunda sigorta desteğinden yararlanamayacak. Sigorta sektörü temsilcilerinin açıklamalarına göre, bu durum sürücüleri “ehliyetsiz” statüsüne düşürüyor. Böyle bir durumda, kasko poliçeleri kendi araçlarındaki hasarı karşılamıyor ve zorunlu trafik sigortası yalnızca karşı tarafın zararını ödese bile, şirketler bu ödemeyi sürücüden geri alma hakkını (rücu) saklı tutuyor.

Yetkililer, eski tip ehliyet ile trafiğe çıkan sürücülerin aynı zamanda para cezası riskiyle karşı karşıya olduğunu da belirtiyor. Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi gereğince, geçerliliğini yitirmiş ehliyetle araç kullananlara 12 bin 978 TL’ye kadar idari ceza uygulanabiliyor. Bu nedenle sürücülerin belgelerini yenilemek için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden randevu alması gerekiyor.

İlginizi Çekebilir: BDDK, NFC ile doğrulama zorunluluğu getirdi

Ehliyetini yenilemeyen bireylerin yasal ve finansal sorun yaşamamak için ivedilikle yenileme başvurusunda bulunması öneriliyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu yaptırımlar sizce adil bir karar mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın!