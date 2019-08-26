Note 9 şarj problemi ve teknik servis (Erdem Dirin)

Note 9 cihazını iş telefonu olarak kullanan Erdem Dirik, yaşadığı şarj soketi problemini Ersin’e aktarıyor.

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Daha önce iPhone 7 cihazı ile Sizin Yorumunuz serimize katılan Erdem Dirin, geçtiğimiz Haziran ayında bir diğer cihazı olan Samsung Galaxy Note 9 ile yaşadığı sorunu HWP ekranlarında aktarıyor.

Şarj soketinde yaşanan problem neticesinde önce Emaar ardından Bağdat Caddesi Samsung teknik servisine giden Erdem, ürünü teslim ettikten sonra görülen sorunları Ersin ile anlattı.

İyi seyirler…