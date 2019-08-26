Note 9 şarj problemi ve teknik servis (Erdem Dirin)

Note 9 şarj problemi ve teknik servis (Erdem Dirin)

26 Ağustos, 2019 Sizin Yorumunuz, VİDEO

Note 9 cihazını iş telefonu olarak kullanan Erdem Dirik, yaşadığı şarj soketi problemini Ersin’e aktarıyor.

İlginizi çekebilir; iPhone 7 – Sizin Yorumunuz (Erdem Dirin)

Note 9 şarj problemi ve teknik servis (Erdem Dirin)

Daha önce iPhone 7 cihazı ile Sizin Yorumunuz serimize katılan Erdem Dirin, geçtiğimiz Haziran ayında bir diğer cihazı olan Samsung Galaxy Note 9 ile yaşadığı sorunu HWP ekranlarında aktarıyor.

Şarj soketinde yaşanan problem neticesinde önce Emaar ardından Bağdat Caddesi Samsung teknik servisine giden Erdem, ürünü teslim ettikten sonra görülen sorunları Ersin ile anlattı.

İyi seyirler…

Reklam

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
Radore