Apple, Apple App Store güvenlik verileri ile ilgili yeni bir güncelleme paylaştı ve 2025 boyunca mağazadaki denetim süreçlerine dair rakamları açıkladı. Şirket, App Store’un kullanıcılar ve geliştiriciler için güvenli bir alan sunduğunu vurgularken, inceleme süreçlerinde insan kontrolü ile AI destekli sistemleri birlikte kullandığını belirtti. Ancak bu tablo, kötü niyetli uygulamaların zaman zaman denetimden geçebildiği gerçeğini bütünüyle ortadan kaldırmıyor. Peki Apple App Store güvenlik verileri bu yıl hangi başlıklarda öne çıktı?

Apple App Store güvenlik verileri 2025’te ne gösteriyor?

Apple App Store güvenlik verileri içinde en dikkat çeken başlıklardan biri, şirketin 2025’te 9,1 milyondan fazla App Store başvurusunu incelemiş olması oldu. Apple’a göre bu süreçte insan incelemesi ile AI birlikte çalıştı ve toplamda 2 milyondan fazla başvuru reddedildi. Bunların arasında 1,2 milyondan fazla yeni uygulama ve yaklaşık 800 bin bekleyen uygulama güncellemesi yer aldı.

Bu sayıların kullanıcı tarafındaki karşılığı, mağazada görünen içeriklerin daha sıkı bir filtreden geçmesi oluyor. Özellikle uygulama güncellemelerinde yapılan küçük ama şüpheli değişikliklerin erken fark edilmesi, hem kullanıcıyı hem de uygulama geliştiricilerini etkiliyor. Apple, bu noktada çok katmanlı savunma yapısını daha fazla makine öğrenimi desteğiyle genişlettiğini söylüyor.

Şirketin açıklamasına göre AI, karmaşık kötü niyetli örüntüleri daha hızlı ayırt etmek, uygulama benzerliğini analiz etmek ve güncellemelerde riskli değişiklikleri işaretlemek için kullanılıyor. Böylece insan inceleyiciler, zamanlarını gerçekten kritik olan dosyalara ayırabiliyor. Apple’ın ifadesiyle bu yaklaşım, mağaza deneyimini iyileştirirken meşru geliştiricilerin uygulama ve güncellemelerini daha hızlı şekilde kullanıcılara ulaştırmasına da yardımcı oluyor.

App Store inceleme süreci

2025’te incelenen App Store başvurusu: 9,1 milyondan fazla

Reddedilen başvuru sayısı: 2 milyondan fazla

Reddedilen yeni uygulama sayısı: 1,2 milyondan fazla

Reddedilen bekleyen güncelleme sayısı: yaklaşık 800 bin

İnceleme yöntemi: insan kontrolü ve AI

Apple’ın dolandırıcılıkla mücadele başlığındaki rakamları

Şirketin paylaştığı Apple App Store güvenlik verileri yalnızca başvuru reddiyle sınırlı kalmıyor. Apple, 2025’te fraud endişeleri nedeniyle 193 bin geliştirici hesabını kapattığını ve potansiyel olarak dolandırıcılığa yol açabilecek 2,2 milyar doların üzerindeki işlemi engellediğini açıkladı. Bu başlık, App Store ekosisteminde yalnızca uygulama kalitesinin değil, işlem güvenliğinin de yakından takip edildiğini gösteriyor.

Özellikle büyük ölçekli platformlarda sahte uygulama ve kötü niyetli geliştirici hesaplarının sürekli yöntem değiştirmesi, denetim tarafını daha karmaşık hale getiriyor. Apple da bu nedenle insan incelemesi ile makine öğrenimini birlikte kullanarak çok katmanlı bir koruma yaklaşımı benimsediğini vurguluyor. Bu yapı, doğrudan kullanıcıların para harcadığı ya da abonelik başlattığı alanlarda daha kritik hale geliyor.

Apple’ın açıklamasına göre Trust and Safety ekipleri, spam, uygunsuz içerik ve sahte yorumları tespit etmek için AI’ı moderasyon sürecinin tamamına yayıyor. Ayrıca AI destekli panolar ve hızlı veri analizi araçları, yeni dolandırıcılık yöntemlerinin daha erken fark edilmesini sağlıyor. Bu da platformun bütünlüğünü koruma tarafında ek bir katman oluşturuyor.

Dolandırıcılık ve hesap güvenliği

Kapatılan geliştirici hesabı: 193 bin

Engellenen potansiyel dolandırıcılık işlemi: 2,2 milyar doların üzerinde

Apple’ın kullandığı yöntem: insan incelemesi + AI + makine öğrenimi

Yorum ve puanlamalarda da AI devrede

Apple, 2025’te App Store üzerinde 1,3 milyardan fazla yorum ve puanlama işlediğini de açıkladı. Şirket, insan incelemesi ve AI kombinasyonuyla bu içeriklerin içinde yer alan yaklaşık 195 milyon sahte yorum ve puanlamayı daha görünmeden engellediğini belirtti. Bu sayı, mağazadaki değerlendirme sisteminin de sahte etkileşimlere karşı sürekli tarandığını ortaya koyuyor.

Yorum ve puanlama sistemi, kullanıcıların bir uygulama hakkında ilk izlenimi aldığı alanlardan biri olduğu için doğrudan karar sürecini etkiliyor. Sahte değerlendirmeler temizlenmediğinde, iyi uygulamalar geri planda kalabiliyor ve kullanıcılar yanlış yönlenebiliyor. Apple’ın bu tarafı AI ile güçlendirmesi, özellikle yeni çıkan uygulamaların görünürlüğü açısından önem taşıyor.

Apple’a göre Trust and Safety ekipleri, spam, saldırgan içerik ve gerçek dışı yorumları ölçeklenebilir biçimde ayıklamak için AI’dan yararlanıyor. AI destekli panolar ve hızlı veri analizi araçları da yeni risk alanlarını daha çabuk tespit etmeye yardımcı oluyor. Şirketin paylaştığı basın metni, App Store’un güvenliğini artırmaya dönük çabaların sürdüğünü gösteriyor.

Yorum ve puanlama denetimi

İşlenen yorum ve puanlama sayısı: 1,3 milyardan fazla

Engellenen sahte yorum ve puanlama: yaklaşık 195 milyon

Odak alanı: spam, uygunsuz içerik, inauthentic reviews

