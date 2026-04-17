Türkiye teknoloji perakendeciliği pazarında taşları yerinden oynatan kritik bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu tarafından 2025 yılının başında küçük ev aletleri sektörüne yönelik başlatılan kapsamlı soruşturma nihayet sonuçlandı. Sektörün en büyük oyuncularını kapsayan bu hukuki süreçte, en ağır mali yükümlülük ile karşı karşıya kalan taraf belli oldu. Peki 330 milyon liralık bu dev cezanın arkasında yatan temel sebepler neler?

Rekabet Kurumu ve MediaMarkt arasındaki soruşturma kararı

Küçük ev aletleri pazarında faaliyet gösteren firmaların rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini inceleyen Rekabet Kurumu, uzun süredir beklenen kararını resmiyet kazandırdı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre MediaMarkt, rakipleriyle doğrudan veya dolaylı yoldan fiyat ve kampanya bilgilerini paylaşarak pazarın yapısını bozmakla suçlanıyor. Kurulun 2 Nisan 2026 tarihli kararıyla birlikte teknoloji devine yönelik yaptırım kesinleşti.

Sürecin en dikkat çeken noktası ise cezanın miktarı olarak öne çıkıyor. Rakiplerinin aksine kurul ile uzlaşma yolunu tercih etmeyen MediaMarkt, tam 330.322.816,48 TL tutarında idari para cezası aldı. Bu rakam, şirketin 4054 sayılı kanun kapsamındaki 4. maddeyi ihlal etmesi sebebiyle bugüne kadar verilen en yüksek kartel cezası örneklerinden biri oldu.

Teknosa ve Vatan Bilgisayar uzlaşarak indirim aldı

Aynı dosya kapsamında incelenen diğer büyük perakende zincirleri ise farklı bir strateji izledi. Teknosa ve Vatan Bilgisayar, soruşturma aşamasında ihlalleri kabul ederek kurul ile uzlaşma masasına oturdu. Bu sayede MediaMarkt tarafına uygulanan tam bedelin aksine, her iki şirket de yüzde 25 oranında ceza indirimi kazandı.

Bu uzlaşma neticesinde Teknosa yaklaşık 17 milyon lira, Vatan Bilgisayar ise yaklaşık 20 milyon lira tutarında ödeme yaparak dosyayı kapattı. Şirketlerin gayrisafi gelirleri üzerinden hesaplanan bu rakamlar, uzlaşmaya gitmeyen MediaMarkt için belirlenen kartel cezası miktarıyla kıyaslandığında oldukça düşük kaldı. Kurul, uzlaşma mekanizmasının şirketlere sağladığı bu avantajın altını çiziyor.

Tedarikçi Fakir’den internet satışlarına yönelik taahhüt

Soruşturmanın odağında yer alan Fakir Elektrikli Ev Aletleri, rakipler arasındaki bilgi akışını sağlayan aracı kurum olarak nitelendirildi. Kurum, Fakir’in bayilerine yönelik uyguladığı internet satış kısıtlamalarını da inceleme altına aldı. Rekabet Kurumu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Fakir, süreçten taahhüt vererek ayrılma yolunu seçti.

Şirket, bayilerinin her türlü çevrim içi platformda özgürce satış yapabileceğini ve fiyat belirleme konusunda serbest olduklarını resmi olarak bildirmeyi taahhüt etti. Bu düzenleme ile birlikte e-ticaret sitelerinde satış yapan bayilere yönelik ürün tedarikini kesme veya cari hesap dondurma gibi baskıların son bulması hedefleniyor. MediaMarkt ve diğer perakendeciler arasındaki iletişim ağının merkezindeki bu taahhütler kurul tarafından bağlayıcı hale getirildi.

Topla-dağıt (Hub-and-Spoke) karteli nedir?

Rakiplerin doğrudan bir araya gelmek yerine ortak bir tedarikçi üzerinden bilgi paylaşımı yapmasına topla-dağıt karteli denir. Bu yapıda tedarikçi, perakendecilerin fiyat ve kampanya verilerini toplayarak diğer rakiplere iletir ve pazarda ortak bir fiyat zemini oluşmasını sağlar.

Sektörel açıdan baktığımızda, bu tip ağır yaptırımların perakende pazarındaki şeffaflığı artıracağını söyleyebiliriz. MediaMarkt tarafına kesilen bu ceza, şirketlerin rekabet hukuku süreçlerinde uzlaşma mekanizmasını kullanmamasının maliyetini de gözler önüne seriyor. Tüketiciler için ise internet satış kısıtlamalarının kalkması, daha rekabetçi fiyatlar ve farklı mecralarda daha fazla ürün çeşitliliği anlamına geliyor.

GÜNCELLEME:

MediaMarkt’tan konu hakkında açıklama geldi:

Kamuoyunun bilgisine,

Rekabet Kurumu tarafından şirketimiz hakkında verilen karara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Rekabet Kurumu, MediaMarkt Turkey Tic. Ltd. Şti.’nin “topla-dağıt karteli” niteliğinde değerlendirilen bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem kapsamında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği kanaatine vararak şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

MediaMarkt olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de rekabet hukukuna ve ilgili tüm mevzuata tam uyumu, sorumlu kurumsal yönetim anlayışımızın temel unsurlarından biri olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda, inceleme süreci boyunca Rekabet Kurumu ile iş birliği içinde hareket edilmiştir.

Rekabet Kurumu’nun kararına saygı duymakla birlikte, şirketimizin söz konusu değerlendirmeye konu edilen nitelikte bir hukuki ihlalin tarafı olduğu yönündeki tespitini kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinin ardından konuyu tüm hukuki boyutlarıyla detaylı şekilde değerlendirecek ve ilgili mevzuat kapsamında sahip olduğumuz tüm yasal hakları kullanacağız.

MediaMarkt Türkiye olarak, 19 yıldır olduğu gibi bundan sonra da 4 bini aşkın çalışanımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca müşterimize teknoloji alışverişinde en iyi deneyimi sunma hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

MediaMarkt Türkiye

İlginizi Çekebilir: Akbank mobil neden açılmıyor? Akbank çöktü mü, ne oldu? (16 Nisan 2026)

