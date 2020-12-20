Samsung
Samsung, önümüzdeki yıl şeffaf ekranlı telefon piyasaya sürecek
Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından, 2021 yılında çok ilginç bir cihazlar silsilesi piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. Samsung’la alakalı yaptığı sızıntılarla çokça gündeme gelen Twitter kullanıcısı @cozyplanes’in paylaşımına göre, şirket 2021’de üçlü katlanabilir formda olan bir tablet piyasaya sürecek. Bu tabletin yanı sıra Samsung’un 2021’de bir adet de şeffaf ekranlı akıllı telefon tanıtacağı bildiriliyor.
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Tüketici elektroniği devi Samsung, 2021 yılının ilk amiral gemisi olan Galaxy S21 serisini 14 Ocak 2020’de resmen tüketicilerle buluşturacak. Ancak Galaxy S21 serisinin, Samsung’un 2021’deki tek bombası olmayacağını ortaya kıyan bazı yeni sızıntılar ortaya çıktı. Twitter kullanıcısı @cozyplanes tarafından paylaşılan sızıntılara göre Güney Koreli teknoloji şirketi 2021’de, alışılmışın dışında teknolojilerle donattığı ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftaki haberlerimizde, Samsung’un 2021’de Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olmak üzere iki yeni katlanabilir akıllı telefon piyasaya süreceğini aktarmıştık. Bu iki yeni katlanabilir telefona ek olarak, Samsung’un hâlihazırdaki Galaxy Z Fold ve Z Flip modellerinin Lite versiyonlarını da tanıtmaya hazırlandığını sizlere aktarmıştık. Bugün ortaya çıkan ve geçen haftaki haberimizin devamı olan birtakım sızıntılar, Samsung tarafından 2021 yılında iki adet telefon daha piyasaya süreceğini ortaya koydu.
Samsung imzalı şeffaf ekranlı akıllı telefon, 2021’de çıkacak
Sızıntılara göre Samsung, önümüzdeki yıl bir adet şeffaf ekranlı akıllı telefon piyasaya sürecek. Henüz detayları tam olarak belli olmayan şeffaf ekranlı telefonun bünyesindeki bileşenlerin ekranın arkasında değil de alt kısmında konumlandırılacağı tahmin ediliyor. Bilmem hatırlar mısınız, Xiaomi bu sene 55 inç boyutunda Mi TV LUX adlı bir şeffaf ekranlı televizyon tanıtmıştı. Buradaki bağlantıya tıklayarak detaylarını ve tasarımını görebileceğiniz akıllı televizyonun, örneğin 7 inçlik bir telefon boyutuna küçüldüğünü kafanızda canlandırın. İşte Samsung’un şeffaf ekranlı telefonu, aynen o kafanızda canlandırdığınız şeye benzeyecek.
After seeing S21 leaks, you are probably disappointed.
Just wait a bit more, you will like foldables.
You won't? Samsung will make you do.
Samsung has great stuff planned for 2021.
Triple foldable "tablet", transparent display phone as well.
Scrollables and rollables in 2022.
— Tron (@cozyplanes) December 19, 2020
Samsung’un şeffaf ekranlı akıllı telefonuyla ilgili şu anda en ufak bir sızıntı bile maalesef bulunmuyor. Fakat eğer bu sızıntı gerçekten doğruysa, Samsung akıllı telefon endüstrisi adına gerçekten dönüm noktası niteliğinde bir adım atmış olacak.
Samsung’dan “üçlü katlanabilir tablet” geliyor
Samsung’un önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı tek ürün, şeffaf ekranlı akıllı telefon değil. Sızıntılara göre Samsung, 2021 yılında bir adet “üçlü katlanabilir tablet” tanıtacak. Bu tableti basitçe şöyle açıklayalım; örneğin Galaxy Z Fold nasıl ki ikiye katlanabilen bir formda ise, 2021’de çıkacak olan söz konusu tablet de üçe katlanabilen bir yapıda olacak.
Ayrıca bu üçlü katlanabilir tabletin, bünyesinde iki adet menteşeye sahip olması bekleniyor. Şeffaf ekranlı telefonda olduğu gibi, bu üçlü katlanabilir tabletle alakalı da henüz başka detaylar bilinmiyor.
Güncelleme
Samsung Galaxy S20 FE için One UI 3.0 (Android 11) yayınlandı
Samsung, Galaxy S20 FE modeli için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini kararlı haliyle yayınlamaya başladı. Güncellemeyi cihazınıza Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle bölümüne giderek indirmeyi başlatabilirsiniz.
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Samsung, son zamanlarda yazılım güncellemesi konusunda istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini ilk olarak Galaxy S20 serisine veren Samsung, birkaç gün önce de Galaxy Note 20 serisi için aynı hamleyi yapmıştı. Diğer cihazlarınaysa Ocak 2021’den itibaren güncellemeyi dağıtmaya başlayacağını ifade eden Samsung, bu hafta sürpriz bir şekilde Galaxy S20 FE için One UI 3.0’ı yayınladı.
“Sürpriz bir şekilde” diyoruz, çünkü Galaxy S20 FE normal şartlarda Android 11 güncellemesini alacak Samsung telefonlar listesinin “Ocak 2021” bölümünde yer alıyordu. Yani Samsung, Galaxy S20 FE’ye 2021’den itibaren One UI 3.0 güncellemesini vereceğini açıklamıştı, ancak şirket her ne sebeple olduysa karar değiştirmiş gibi görünüyor. Eğer siz de Samsung Galaxy S20 FE sahibiyseniz, bugünden itibaren belirli aralıklarla güncellemelerinizi mutlaka kontrol edin. One UI 3.0 güncellemesi OTA yoluyla akıllı telefonunuza gelir gelmez güncellemeyi yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
One UI 3.0 güncellemesinden sonra Galaxy S20 FE, ne gibi özelliklere sahip olacak?
Ana ekran
- İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.
- Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.
Galaxy S20 FE kilit ekranı
- Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.
- Kilit ekranı widget’ları geliştirildi.
Hızlı panel
- Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.
AOD
- Always on Display için sunulan widgetlar geliştirildi.
Galaxy S20 FE erişilebilirlik özellikleri
- Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.
- Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.
- Ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.
Samsung Klavye
- Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.
Samsung DeX
- Artık desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.
- Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği, bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilmenizi ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirmenizi sağlar.
Galaxy S20 FE İnternet uygulaması
- Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklendi. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklendi.
- Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlendi. Web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklendi.
- Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklendi.
- Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarıldı.
- Sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklendi.
- Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirildi.
- Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.
Kişiler ve Telefon
- Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklendi.
- Arama deneyimi geliştirildi.
Telefon / Çağrı geçmişi
- Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklendi.
Mesajlar
- Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklendi.
Takvim
- Aynı başlangıç saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.
- Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırıldı.
- Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirildi.
Galaxy S20 FE – Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri
- Haftalık raporunuza trendler eklendi. Kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.
- Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.
- Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklendi.
- Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklendi.
Kamera
- Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirildi.
Fotoğraf Editörü
- Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklendi.
Samsung
Samsung Galaxy S21 duvar kağıtları ortaya çıktı [İndir]
Samsung Galaxy S21 serisi daha çıkmadan, duvar kağıtları gelmeye başladı. Eğer uzun vadede Galaxy S21 sahibi olamayacağınızı düşünüyorsanız, Android telefonunuza kuracağınız bu duvar kağıtları sayesinde en azından “o duyguyu” birazcık yaşayabilirsiniz.
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Samsung Galaxy S serisinin yeni üyesi olan Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra 14 Ocak 2021’de tanıtılacak. Nereden baksanız 1 aydan az bir zaman kala karşımıza çıkacak olan Galaxy S21 serisinin duvar kağıtlarıysa şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Rehberimizin devamında paylaşacağımız link üzerinden Android telefonunuza indireceğiniz S21 duvar kağıtları sayesinde, telefonunuza farklı bir hava katabilirsiniz.
Bu duvar kağıtları resmî değil, yani Samsung tarafından paylaşılmadılar; ancak Android Authority’nin haberine göre, Rydah isimli müzikal odaklı bir site tarafından Android kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumdalar. Dolayısıyla %1 de olsa, Galaxy S21 serisinin duvar kağıtları olarak paylaşılan bu görüntülerin gerçekten Galaxy S21’e ait olmayabilecekleri konusunda küçük bir dipnot eklememizde fayda var. Ancak genelde böyle duvar kağıdı sızıntıları doğru çıkıyor.
Samsung Galaxy S21 duvar kağıtları
Doğrusunu isterseniz bu duvar kağıtları gerçekten Galaxy S21 serisine ait olsunlar veya olmasınlar, aşırı havalı ve göze hoş göründükleri için yine de telefonunuzda tutmak isteyeceğinize eminim. Tabii ki siyah arka plan üzerine yapılmış farklı farklı renklerden oluşan karışımları sevmiyorsanız orası ayrı, ancak bu tarz duvar kağıtları hoşunuza gidiyorsa mutlaka indirip kullanmalısınız.
Samsung Galaxy S21 duvar kağıtlarını, isterseniz direkt fotoğraflardan birine basılı tutup “İndir” butonuna tıklayarak indirebilir; isterseniz de aşağıda paylaştığımız ZIP dosyası üzerinden toplu halde indirebilirsiniz. Benim tavsiyem ZIP dosyasını indirin, zira ZIP’e sıkıştırılan dosyalar kalitesi bozulmadan telefonunuza inecekler. Bu arada duvar kağıtları sadece 3 tane değil, dosyada daha fazlası var.
DUVAR KAĞITLARINI İNDİRMEK İÇİN BURADAKİ LİNKE TIKLAYIN.
Samsung Galaxy S21’lerin bilinen özellikleri
Android telefonunuza Samsung Galaxy S21 serisine özel duvar kağıtları indirdiğinize göre, isterseniz birazcık da Galaxy S21 serisi hakkındaki sızıntılara bakabilirsiniz.
Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi arasından şu ana kadar Galaxy S21 Ultra modelinin başta olmak üzere diğer modellerin de özelliklerin bazılarını biliyoruz. Sızıntılara göre S21 Ultra modelinin temel özelliklerinden bazıları; 6,8 inç ekran, 5.000 mAh pil ve 108MP birincil kamera olacak. Ayrıca S21 Ultra, 40MP ön kamerayla birlikte gelecek ve ekran tarafındaysa Quad HD+ çözünürlüğüyle desteklenecek.
Diğer özellikler ise şu şekilde:
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M12 modelinin batarya kapasitesi belli oldu!
Samsung Galaxy M12 modeli FCC üzerinde listelendi. Orta giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun batarya kapasitesi de belli oldu.
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Samsung Galaxy M12 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak!
Samsung orta seviye akıllı telefon ürün yelpazesini güçlendirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Galaxy M12 modelini geliştiren akıllı telefon üreticisi, yeni modeli ile kullanıcılara iyi bir alternatif oluşturmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde tasarım detayları sızdırılan akıllı telefon ile alakalı bazı teknik özellikler de netleşmeye başladı. FCC platformunda listelenen akıllı telefonun batarya kapasitesi belli oldu. Oldukça yüksek batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon EB-BM207ABY kod adlı 6000 mAh‘lik pil ile piyasaya çıkacak.
Orta giriş seviyeye konumlandırılması beklenen Samsung Galaxy M12, bizleri Eynos 850 işlemcisi ile karşılayacak. 3 GB RAM kapasitesine sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon piyasaya Android 11 ile çıkış yapacak. Geçtiğimiz hafta Geekbench platformuna da uğrayan akıllı telefon tahminlere göre oldukça yakın bir zamanda kullanıcıları ile buluşacak. Özellikle uygun fiyatlı orta giriş seviye akıllı telefon rekabetinde Çinli rakiplerine nazaran geride kalmak istemeyen Güney Kore devinin yapacağı hamleler merak konusu. Özellikle batarya kapasitesi ile adından söz ettiren Galaxy M serisi piyasada önemli bir alternatif olmayı başarabilmişti. Bakalım firma serinin yeni üyesi ile birlikte aynı başarıyı sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.
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