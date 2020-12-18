Samsung Galaxy S21, Çin’de ön siparişe açıldı!

Samsung, Galaxy S21 modelinin ön sipariş sürecini Çin Halk Cumhuriyeti’nde resmen başlattığını duyurdu. Şirket resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, kullanıcıların 100 CNY (yaklaşık 15 dolar) ödeyerek ön sipariş sürecine katılabileceklerini söyledi. Ayrıca Samsung ön sipariş sürecine katılanların ödediği fiyat miktarını, Galaxy S21’in nihai fiyatından düşeceğini de açıkladı.

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Samsung Galaxy S21 ön sipariş süreci başladı!

Samsung Galaxy S21 serisinin 14 Ocak 2020 tarihinde tanıtılacağını artık biliyoruz. Samsung, 2021 yılında çıkaracağı ilk amiral gemisi olma özelliğini taşıyacak S21 serisinin ön sipariş sürecini hatırlarsanız Hindistan’da başlatmıştı. Şimdiyse şirket, aynı süreci Çin’de de başlattığını resmen duyurdu.

Bugün itibariyle Çin’deki kullanıcılar, 100 Çin Yuanı (yaklaşık 15 dolar) ödeyerek Galaxy S21 için başlatılan ön sipariş sürecine katılabilecekler. Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların ödedikleri 100 Çin Yuanı, Galaxy S21’i satın alacakları zaman da asıl fiyattan düşülecek.

Web sitesinde yaptığı açıklamada “2021 yılının ilk amiral gemisi” sloganıyla ön sipariş sürecini duyuran Samsung, Galaxy S21’in adından direkt olarak bahsetmiyor. Bunun yerine cihazı, “Samsung’un 2021’de çıkaracağı ilk 5G destekli amiral gemisi” ifadeleriyle duyuran şirket, bu açıklamasıyla da Galaxy S21 serisini Çin’de 5G versiyonlarıyla piyasaya süreceğini resmen ilan etmiş oldu.

Samsung Galaxy S21’lerin bilinen özellikleri

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi arasından şu ana kadar Galaxy S21 Ultra modelinin başta olmak üzere diğer modellerin de özelliklerin bazılarını biliyoruz. Sızıntılara göre S21 Ultra modelinin temel özelliklerinden bazıları; 6,8 inç ekran, 5.000 mAh pil ve 108MP birincil kamera olacak. Ayrıca S21 Ultra, 40MP ön kamerayla birlikte gelecek ve ekran tarafındaysa Quad HD+ çözünürlüğüyle desteklenecek.

Diğer özelliklere aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz: