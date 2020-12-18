Samsung
Samsung Galaxy S21, Çin’de ön siparişe açıldı!
Samsung, Galaxy S21 modelinin ön sipariş sürecini Çin Halk Cumhuriyeti’nde resmen başlattığını duyurdu. Şirket resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, kullanıcıların 100 CNY (yaklaşık 15 dolar) ödeyerek ön sipariş sürecine katılabileceklerini söyledi. Ayrıca Samsung ön sipariş sürecine katılanların ödediği fiyat miktarını, Galaxy S21’in nihai fiyatından düşeceğini de açıkladı.
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Samsung Galaxy S21 ön sipariş süreci başladı!
Samsung Galaxy S21 serisinin 14 Ocak 2020 tarihinde tanıtılacağını artık biliyoruz. Samsung, 2021 yılında çıkaracağı ilk amiral gemisi olma özelliğini taşıyacak S21 serisinin ön sipariş sürecini hatırlarsanız Hindistan’da başlatmıştı. Şimdiyse şirket, aynı süreci Çin’de de başlattığını resmen duyurdu.
Bugün itibariyle Çin’deki kullanıcılar, 100 Çin Yuanı (yaklaşık 15 dolar) ödeyerek Galaxy S21 için başlatılan ön sipariş sürecine katılabilecekler. Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların ödedikleri 100 Çin Yuanı, Galaxy S21’i satın alacakları zaman da asıl fiyattan düşülecek.
Web sitesinde yaptığı açıklamada “2021 yılının ilk amiral gemisi” sloganıyla ön sipariş sürecini duyuran Samsung, Galaxy S21’in adından direkt olarak bahsetmiyor. Bunun yerine cihazı, “Samsung’un 2021’de çıkaracağı ilk 5G destekli amiral gemisi” ifadeleriyle duyuran şirket, bu açıklamasıyla da Galaxy S21 serisini Çin’de 5G versiyonlarıyla piyasaya süreceğini resmen ilan etmiş oldu.
Samsung Galaxy S21’lerin bilinen özellikleri
Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi arasından şu ana kadar Galaxy S21 Ultra modelinin başta olmak üzere diğer modellerin de özelliklerin bazılarını biliyoruz. Sızıntılara göre S21 Ultra modelinin temel özelliklerinden bazıları; 6,8 inç ekran, 5.000 mAh pil ve 108MP birincil kamera olacak. Ayrıca S21 Ultra, 40MP ön kamerayla birlikte gelecek ve ekran tarafındaysa Quad HD+ çözünürlüğüyle desteklenecek.
Diğer özelliklere aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz:
|Galaxy S21
|Galaxy S21+
|Galaxy S21 Ultra
|Ekran
|6.2 inç
Dinamik AMOLED
Quad HD+
563ppi
120Hz
HDR10+
|6.7 inç
Dinamik AMOLED
Quad HD+
525ppi
120Hz
HDR10+
|6.8 inç
Dinamik AMOLED
Quad HD+
511ppi
120Hz
HDR10+
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 888/ Exynos 1000
|Qualcomm Snapdragon 888/ Exynos 1000
|Qualcomm Snapdragon 888/ Exynos 1000
|RAM
|12 GB
|12 GB
|12 GB / 16 GB
|Hafıza
|128 GB
|128 GB / 512 GB
|128 GB / 512 GB
|Arka kamera (1)
|12 MP geniş açı
|12 MP geniş açı
|108 MP geniş açı
|Arka kamera (2)
|64 MP telefoto
|64 MP telefoto
|10 MP telefoto
|Arka kamera (3)
|12 MP ultra-geniş açı
|12 MP ultra-geniş açı
|10 MP telefoto
|Arka kamera (4)
|Belli değil
|Belli değil
|16 MP ultra-geniş açı
|Arka kamera (5)
|Yok
|Yok
|Belli değil
|Ön kamera
|10 MP
|10 MP
|40 MP
|Batarya
|4,000 mAh
|4,800 mAh
|5,000 mAh
|Boyutlar
|151.7 x 71.2 x 7.9mm
|161.55 x 75.6 x 7.86mm
|165.1 x 75.6 x 8.9mm
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy A32 5G yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni orta seviye akıllı telefonu Geekbench üzerinde görüntülendi.
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Samsung Galaxy A32 5G de Geekbench’e uğradı!
Samsung, Galaxy A serisine şu sıralar yoğun mesai harcıyor. Galaxy A72 5G modelinden sonra serinin bir diğer üyesi olan Galaxy A32 5G ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri daha önceden sızdırılan akıllı telefon şimdi de Geekbench üzerinde görüntülendi. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon tekli çekirdek performansında 478 puan alırken, çoklu çekirdek performansında da 1595 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Tasarımı daha önce yapılan sızıntılar ile kesinleşen Samsung Galaxy A32 5G, bizleri Dimensity 720 işlemcisi ile karşılayacak. 4 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon Android 11 ile piyasaya çıkacak. 6.5 inçlik damla çentikli ekran ile geleceği öğrenilen akıllı telefon henüz değeri tam belli olmayan bir adet ön kameraya sahip olacak. Arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu dikkat çeker iken, kameraların teknik özellikleri henüz kesinleşmedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde FCC‘ye de uğrayan akıllı telefon 5000 mAh değerinde batarya kapasitesine ve 15W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacak. Sade bir tasarım anlayışına sahip olması beklenen akıllı telefonun yakın bir zaman içerisinde tanıtılması bekleniyor.
Samsung
Samsung One UI 2.5 güncellemesi, Galaxy A50 ve A90 5G’ye geldi
Samsung One UI 2.5 güncellemesinin, Samsung Galaxy A50 ve Samsung Galaxy A90 5G modellerine sunulduğu bildirildi. Bu gelişmeyle beraber söz konusu cihazlar, One UI 2.5 güncellemesini alacak telefonlar listesinde yerlerini kapmış oldular.
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Samsung’un ilk olarak Galaxy Note 20 ailesiyle birlikte piyasaya sürdüğü One UI 2.5 arayüzü, Galaxy M21 başta olmak üzere Samsung’un çoğu cihazına gelmişti. Orta seviye cihazlarına One UI 2.5’i verme konusunda bugüne kadar yavaş adımlar atan Samsung, çalışmalarını hızlandırmaya başladı. SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, Galaxy A50 ve A90 5G’ye One UI 2.5 güncellemesini dağıtmaya başladı.
Samsung hakkındaki haberler ve gelişmelerle alakalı kamuoyuna bilgiler veren SamMobile’ın açıklamasına göre, bugünden itibaren Sri Lanka, Hindistan ve Güney Kore’deki Galaxy A50 ve A90 5G sahipleri, One UI 2.5’i telefonlarına yükleyebilecekler. Samsung’un OTA yoluyla kademeli olarak dağıttığı güncellemenin Avrupa bölgesine ve diğer bölgelere ne zaman geleceğiyse bilinmiyor.
One UI 2.5, Samsung Galaxy A50 ve A90 5G’ye neler getiriyor?
Boyutu 1.203 MB olan güncelleme sayesinde Galaxy A50 ve Galaxy A90 5G kullanıcıları, Galaxy Note 20 ailesindeki özelliklerin çoğuna kavuşacaklar. Bu özellikler arasında kablosuz DeX desteği, Always on Display için bitmojiler ve yazma düzeni iyileştirilmiş Samsung klavye bulunuyor. Aralık 2020 için yayınlanan Android güvenlik yamasını da bünyesinde bulunduran One UI 2.5, kullanıcıların telefonlarına Pro video modu da ekliyor.
Bahsettiğimiz gibi güncelleme şimdilik yalnızca Sri Lanka, Hindistan ve Güney Kore’deki Samsung kullanıcıları için yayınlandı. Ancak yine de küçük bir dipnot ekleyelim: Samsung’un çok yakında diğer ülkelerde de kademeli olarak yayınlamaya başlayacağı One UI 2.5 güncellemesi, yayınlanmasının hemen ardından Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle kısmından yüklenebilecek.
Samsung Galaxy A50 teknik özellikleri
- İşlemci: Exynos 9610
- Ekran: 2340 x 1080 (FHD+) Süper AMOLED
- Arka kamera: 25.0 MP + 5.0 MP + 8.0 MP
- Ön kamera: 25.0 MP
- Video kayıt çözünürlüğü: FHD (1920 x 1080)@30fps
- RAM: 6 GB
- Dahili hafıza: 64 GB
Samsung Galaxy A90 5G teknik özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
- Ekran: 1080 x 2400 (FHD+) Süper AMOLED
- Arka kamera: 48.0 MP + 5.0 MP + 8.0 MP
- Ön kamera: 32.0 MP
- Video kayıt çözünürlüğü: UHD 4K (3840 x 2160)@30fps
- RAM: 6 GB
- Dahili hafıza: 128 GB
Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 Ultra, Exynos 2100 ile Geekbench’te görüntülendi!
Samsung, yeni amiral gemisi serisi olacak olan Galaxy S21 serisini 14 Ocak tarihinde düzenleyeceği lansman ile birlikte tanıtacak. Her zaman olduğu gibi geçtiğimiz günlerde bu cihazlarla ilgili pek çok yeni sızıntı gördük. Bu sızıntılar bize nasıl bir seri bekleyeceğimiz hakkında önemli detaylar verdi. Şimdi ise Galaxy S21 Ultra, Samsung‘un kendi geliştirdiği Exynos 2100 yonga seti ile Geekbench‘te görüntülendi.
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Galaxy S21 Ultra, Exynos 2100 ile nasıl bir performans verecek?
Galaxy S21 Ultra, muhtemelen Hindistan ve Avrupa gibi bölgelerde Exynos 2100 yonga seti ile satışa çıkacak. Bugün ortaya çıkan Geekbench sonuçlarında ise bu yonga setinin nasıl bir performans vereceği ortaya çıktı. Cihaz, SM-G998B model numarası ile görüntülendi. Yeni yonga seti, tekli çekirdekte “1006”, çoklu çekirdekte ise “3059” skor verdi. CPU‘nun temel frekansı 2,21 GHz olarak listelendi. Bu çekirdek muhtemelen yonga setinde bulunan Cortex-A55 çekirdeklerinden biridir. Geekbench sonuçları, Snapdragon 888 ile görüntülenen S21 Ultra ile benzer sonuçlar verdi.
Listeye göre S21 Ultra, 12 GB RAM ve Android 11 tabanlı OneUI arayüzü ile gelecek. Cihazın 8 GB ve 16 GB RAM içeren modellerinin bulunması da bekleniyor. Exynos 2100 yonga seti, üç adet Cortex-A78, dört adet Cortex-A55 ve bir adet Cortex-X1 çekirdeğine sahip. Cortex-A78 ve Cortex-A55 çekirdekleri, Snapdragon 888‘de bulunan çekirdeklerden biraz daha yüksek saat hızı ile gelecek. Bununla birlikte performans konusunda Exynos 2100’ün öne geçmesi bekleniyor.
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