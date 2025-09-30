Galaxy Ring kullanıcıları için gündeme bomba gibi düşen yeni bir olay, teknoloji meraklılarını endişelendirdi. Peki küçük boyutuna rağmen yüksek teknoloji sunan bu akıllı yüzük, aynı zamanda riskli bir kullanım deneyimi mi yaratıyor? Şişmiş pil sorunları, güvenlik endişeleri ve gelecekteki güncellemeler hakkında neler biliniyor?

Galaxy Ring batarya şişme sorunu olay oldu! Neler oluyor?!

Galaxy Ring ile ilgili son günlerde gündeme gelen olay, pil güvenliği konusunu tekrar tartışmaya açtı. X platformunda @ZONEofTECH tarafından paylaşılan fotoğraflarda, yüzüğün şişmiş pil nedeniyle parmağı sıkıştırdığı görülüyor. Hatta parmakta hafif renk değişimlerinin dahi oluştuğu dikkat çekti. Bu durum, özellikle seyahat öncesinde yaşanmasıyla birlikte kullanıcının çaresiz kalmasına yol açtı.

Update: – I was denied boarding due to this (been travelling for ~47h straight so this is really nice 🙃). Need to pay for a hotel for the night now and get back home tomorrow👌 – was sent to the hospital, as an emergency – ring got removed You can see the battery all… https://t.co/SRPfYI92Zg pic.twitter.com/ob8uUp5BeW — Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025

Normalde takılı kalan bir yüzüğü çıkarmak için kayganlaştırıcı kullanılabilir veya yüzük kesilerek çıkarılabilir. Ancak pili olan bir cihaz söz konusu olduğunda bu yöntemler hem riskli hem de imkânsız hale geliyor. Olayın bir diğer ilginç yönü, bu sorun yaşanırken kullanıcının uçağa binmek üzere olmasıydı. Böyle bir senaryoda, hem güvenlik prosedürleri hem de zaman kısıtlamaları, yüzüğü çıkarmayı neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Kullanıcının tek korkusu ise şişen pilin daha ciddi bir reaksiyon vererek yangına yol açması ihtimaliydi. Bu durum, akıllı yüzüklerin tasarımında pil güvenliği konusunun ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdi. Samsung, resmi X hesabı üzerinden kullanıcıyla iletişime geçerek destek sundu. Ancak bu desteğin, şimdilik yalnızca güven verici sözlerle sınırlı olduğu görülüyor.

Bazı teknoloji analistleri ise, Note7 döneminde yaşanan pil sorunlarını hatırlatarak, Galaxy Ring için daha küçük ve güvenli pil seçeneklerinin olacağı yeni bir modelin gündeme gelebileceğini düşünüyor. Türkiye’deki kullanıcılar açısından bakıldığında, Galaxy Ring gibi giyilebilir teknolojilerin popülerliğini artırması beklenirken, güvenlik sorunlarının bu ivmeyi yavaşlatabileceği konuşuluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ring gelecekte daha güvenli ve yenilikçi bir ürün haline gelebilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!