Xiaomi, şeffaf ekranlı ilk televizyonunu duyurdu!

Xiaomi, dün düzenlediği etkinlikte 10. yaşını kutlamasının yanı sıra yeni ürünlerini de duyurdu. Akıllı telefon modelleri haricinde tanıtılan Mi TV LUX Transparent Edition ise dünyanın seri üretime geçen saydam ekranlı ilk televizyonu olacak!

İlginizi çekebilir: Instagram, 100 milyon kullanıcının verilerini toplamakla suçlanıyor

reklam

Xiaomi Mi TV LUX ile tanışın: Dünyanın saydam ekranlı ilk televizyonu!

Xiaomi’nin televizyon pazarında kısa sürede önemli bir yol kat ettiği biliniyor. Özellikle Hindistan’da önemli satış rakamlarına ulaşan marka, bu alanda iddialı modeller geliştirmeyi sürdürüyor. Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition da sahip olduğu saydam OLED ekran ile ön plana çıkıyor. 55 inçlik akıllı televizyon, oynatılan görüntüye göre panelin bir kısmını şeffaf hale getiriyor. Mi TV LUX Transparent Edition kapalı konumda olduğunda ise ekran, çerçeveler haricinde tamamen görünmez oluyor.

Full HD çözünürlüğe sahip olan Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition, bu yönden beklentileri karşılamakta yetersiz kalıyor. Ancak OLED panelin diğer özellikleri kullanıcıların dikkatini çekmek için fazlasıyla yetiyor. 1 ms gecikme süresi ve 120 Hz yenileme hızı bulunan panel, farklı bir görüntü deneyimi sunmayı vadediyor. Ayrıca MEMC desteği de görüntü kalitesini iyileştirmek için bulanıklık ve bozulmaları telafi ediyor.

Akıllı televizyonun kalbinde ise MediaTek MT9650 işlemci yer alıyor. 4 çekirdekli işlemci medya oynatma için başarılı performans sergilerken, AI Master Smart görüntü yazılımı da 20 algoritmadan en uygununu belirleyerek görüntüyü optimize ediyor. Dolby Atmos destekli optik ses sistemine entegre AI Master yazılımı da içerik türüne göre ses profili seçimi gerçekleştiriyor.

Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition, 5.7 mm inceliğini özel bir çözüme borçlu. Cihazın içerisinde bulunan donanım ekranın arkasına değil, TV standı olarak kullanılan kutunun içerisine alınmış. Bu sayede şeffaf panelin gerçek özelliği tam anlamıyla ortaya çıkıyor. Televizyonlara özel optimize edilmiş MIUI TV de işletim sistemi tarafında yer alıyor. Son olarak Çin dışında satışa sunulması beklenmeyen televizyonun tam 7.200 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.