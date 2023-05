Yaklaşmakta olan Samsung Galaxy F54 5G’nin özellikleri daha önce sızdırılmıştı. Mukul Sharma, Galaxy F54 5G’nin fiyatının ne olabileceği konusunda tüyo verdi.

Mukul, Galaxy F54 5G’nin piyasaya çıktığında 33.000 Rs(yaklaşık 397 dolar) olarak fiyatlandırılmasının beklendiğini belirtti. Galaxy F54 5G’nin RAM ve depolama seçeneklerine ilişkin ayrıntılar Sharma tarafından açıklanmadı. Ancak cihazın 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile gelmesi muhtemel.

Fiyatlandırmaya ek olarak, ihbarcı akıllı telefonun üçlü kamera kurulumunu gösteren bir video da ortaya çıkardı. Galaxy F54 5G, optik görüntü sabitleme (OIS) gibi önemli özellikler sunacak. İhbarcıya göre, Galaxy F54 5G yüksek çözünürlüklü 108MP birincil kamera sensörüne sahip olacak. Ayrıca, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro sensör içerecek. Selfie çekmek için telefonda 32MP çözünürlüğe sahip bir ön kamera sensörü bulunacak.

Samsung #GalaxyF54 5G to feature Nightography and Super-Steady OIS.

120Hz AMOLED

108MP + 8MP + 2MP/32MP front

Price will be around ₹33,000

The device is soon going to launch in India.#Samsung #SamsungGalaxyF54 pic.twitter.com/MbyZPxYtw7

— Mukul Sharma (@stufflistings) May 21, 2023