Samsung‘un Galaxy Z Flip 5 modelinin, popüler teknoloji uzmanı Ice Universe tarafından açıklandığı üzere, öncekilere kıyasla daha büyük bir harici ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Tweet’e göre, 3.4 inçlik harici ekran 720 x 748 piksel çözünürlüğe ve 305 PPI piksel yoğunluğuna sahip olacak. İşte detaylar.

Cihazın kapak ekranı, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Flip 4’te bulunanlardan çok daha büyük ve bildirimleri ve widget’ları kontrol etmek gibi görevler için kullanımı daha kolay hale getirecek klasör şeklinde daha kare bir en boy oranına sahip.

İçindekiler Yeni kapak ekranı tasarımı açılmadan daha fazla özellik sunacak

Yeni kapak ekranı tasarımı açılmadan daha fazla özellik sunacak

Daha büyük harici ekran, Samsung’un ek kullanıcı arayüzü değişiklikleri ve yazılım özellikleri anlamına da gelebilir, ancak şirketin doğrudan kapak ekranında tam uygulama kullanımına izin verip vermeyeceği belirsiz. Bununla birlikte, Galaxy Z Flip 5’in su damlası şeklinde bir menteşeye sahip 6,7 inçlik birincil katlanabilir OLED ekran içermesi, ekran kırışıklığı görünürlüğünü azaltması ve telefonun iki yarısı arasındaki boşluğu ortadan kaldırması bekleniyor.

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Galaxy Z Flip 5’in ayrıca 12MP birincil kamera sensörü, 12MP ultra geniş kamera, 10MP selfie kamerası, Galaxy işlemci için Snapdragon 8 Gen 2, 8GB RAM, 256GB dahili depolama alanı, parmak izi okuyucu ve IPX8 derecesine sahip olacağı söyleniyor. Daha büyük dış ekran ve diğer söylenti özellikleriyle Galaxy Z Flip 5, şimdiye kadarki en umut verici katlanabilir telefonlardan biri olabilir.

Son raporlara göre, Samsung’un Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’i beklenenden daha erken piyasaya süreceği söyleniyor. Galaxy Z Flip 5 kısa süre önce CAD renderlarında da ortaya çıktı ve yeniden tasarlanmış bir kapak ekranını gözler önüne serdi. İlginç bir şekilde, siyah bir arka panele sahip olacağı için ekran kapatıldığında klasör şeklindeki kapak ekranının görülmeyeceğini gösteren yeni bir render videosu var. Peki Samsung bu hamlesinden sonra rakipleri kendi hamlelerini yapacak mı? Bizi takip etmeye devam edin.