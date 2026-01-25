Samsung’un bir sonraki amiral gemisi serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Teknoloji dünyasında heyecan yaratan son iddiaya göre, Samsung ve Google, kullanıcı güvenliğini artırmak için önemli bir iş birliğine imza atabilir. Bu gelişme, telefon dolandırıcılığına karşı daha güçlü bir koruma vaat ediyor. Peki, bu yeni özellikler Galaxy S26 modelini ne kadar güvenli hale getirecek?

Galaxy S26 ve Google’ın dolandırıcılık tespiti özelliği

Yeni bir rapora göre, Google’ın Telefon uygulamasının kodlarında Samsung’un gelecek amiral gemisi serisine dair önemli ipuçları bulundu. Bu kodlar, Galaxy S26 serisinin Google’ın gelişmiş dolandırıcılık tespit etme özelliğini destekleyeceğini gösteriyor. Kodlarda Galaxy S26 (SM-S942), S26+ (SM-S947) ve S26 Ultra (SM-S948) modellerine ait numaraların yer alması, bu iddianın temelini oluşturuyor.

Google’ın “Scam Detection” olarak bilinen bu özelliği, kullanıcıları telefon görüşmeleri sırasında potansiyel dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıyor. Pixel 9 ve Pixel 10 gibi yeni nesil cihazlarda Gemini Nano yapay zeka modeliyle çalışan bu sistem, cihaz üzerinde çalışarak gizliliği koruyor. Daha eski Pixel modellerinde ise yine cihaz üzerinde makine öğrenmesi algoritmaları kullanılıyor.

Samsung telefon uygulamasını değiştirebilir mi?

Bu sızıntının en merak uyandıran yönü ise Samsung’un mevcut ekosistemiyle ilgili yarattığı soru işaretleri. Bilindiği gibi Samsung, Galaxy cihazlarında Google’ın değil, kendi geliştirdiği telefon uygulamasını kullanıyor. Google’ın uygulamasının Play Store’dan yüklenebilmesi mümkün olsa da, sistemsel izinler olmadan bu tür gelişmiş bir özelliğin çalışması pek olası değil.

Bu durum, iki güçlü olasılığı gündeme getiriyor. İlk senaryoya göre Samsung, S26 serisi ile birlikte varsayılan telefon uygulamasını Google’ın çözümüyle değiştirebilir. Bu değişikliğin, Galaxy S26 ailesiyle tanıtılması beklenen One UI 8.5 arayüzüyle birlikte gelmesi muhtemel görünüyor. İkinci olasılık ise Google’ın uygulamasının özel izinlerle Samsung cihazlarında çalışmasına olanak tanınması.

Her iki durumda da bu gelişme, kullanıcıların telefon dolandırıcılığına karşı daha donanımlı hale gelmesini sağlayacak. Google’ın yapay zeka destekli güvenlik algoritmalarının Samsung’un geniş kullanıcı kitlesine ulaşması, mobil güvenlik alanında önemli bir adım olabilir. Şimdilik bu özelliğin Galaxy S26 ile gelip gelmeyeceği kesin olmasa da, kodlarda bulunan kanıtlar oldukça güçlü bir sinyal veriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung'un Google'ın telefon uygulamasını varsayılan olarak sunma ihtimali sizi heyecanlandırıyor mu?