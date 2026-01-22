Xiaomi’nin fiyat/performans odaklı alt markası POCO, orta segmentteki yeni oyuncuları M8 serisini Türkiye’deki teknoloji meraklılarıyla buluşturdu. Bir süredir beklenen POCO M8 5G ve M8 Pro 5G modellerinin resmi Türkiye satış fiyatları sonunda belli oldu. Peki, yeni POCO M8 serisi kullanıcılara ne gibi özellikler sunuyor?

POCO M8 5G özellikleri

Serinin standart modeli olan POCO M8, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 3 yonga setinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB LPDDR4X RAM eşlik ederken, cihaz 512 GB’a kadar depolama seçeneği sunuyor. Ayrıca microSD kart desteği sayesinde hafızayı 1 TB’a kadar artırmak mümkün.

Telefonun ön yüzünde 6.77 inç boyutunda, Full HD+ çözünürlük sunan ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir Flow AMOLED panel bulunuyor. 3.200 nit gibi iddialı bir tepe parlaklık değeri sunan bu ekran, canlı renkler ve akıcı bir deneyim vadediyor.

Kamera tarafında ise 50 megapiksellik Light Fusion 400 ana sensör ve 2 megapiksellik derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 20 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor. Cihaz, 45W hızlı şarj destekli 5.520 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor.

POCO M8 Pro 5G neler sunuyor?

Daha gelişmiş özellikler arayanlar için tasarlanan POCO M8 Pro 5G modeli ise performans çıtasını bir üst seviyeye taşıyor. Bu modelde Snapdragon 7s Gen 4 platformu kullanılıyor. Cihaz, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama seçenekleri ile geliyor.

Ekran tarafında 6.83 inç boyutunda CrystalRes AMOLED bir panel bizleri karşılıyor. 2772×1280 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit tepe parlaklık değeri sunan bu ekran, Dolby Vision ve HDR10+ desteğiyle de multimedya deneyimini zenginleştiriyor.

Pro modelin kamera kurulumu da oldukça iddialı. OIS destekli 50 megapiksel Light Fusion 800 ana sensöre, 8 megapiksellik ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. 6.500 mAh’lik devasa bataryası 100W kablolu hızlı şarj desteği sunarken, 22.5W ters kablolu şarj özelliği de dikkat çekiyor.

POCO M8 ve M8 Pro 5G Türkiye fiyatı

Xiaomi’nin resmi kanalları üzerinden satışa sunulan yeni POCO M8 serisinin fiyatlandırması, donanım seçeneklerine göre farklılık gösteriyor. Merakla beklenen POCO telefon fiyatları, hem standart hem de Pro model için açıklandı. Cihazlar siyah, gümüş ve yeşil renk seçenekleriyle raflardaki yerini aldı.

İşte model ve versiyonlara göre POCO M8 serisinin Türkiye fiyat listesi:

POCO M8 5G (8 GB RAM + 512 GB Depolama): 20.999 TL

POCO M8 Pro 5G (8 GB RAM + 256 GB Depolama): 23.999 TL

POCO M8 Pro 5G (12 GB RAM + 512 GB Depolama): 28.999 TL

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni POCO M8 serisinin fiyatlarını ve özelliklerini nasıl buldunuz?