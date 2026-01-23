Teknoloji devi Apple, son kullanıcıya yönelik ürünlerinde yapay zekayı yavaş adımlarla entegre etse de, şirket içinde durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Gelen son raporlar, şirketin çalışanlarının verimliliğini artırmak için özel bir yapay zeka sohbet robotu kullandığını gösteriyor. Peki Apple tarafından geliştirilen bu sistemin detayları neler?

Apple çalışanları için özel yapay zeka: Enchanté

Macworld tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple çalışanları “Enchanté” adında bir sohbet robotu kullanıyor. Bu araç, şirket içi bir ChatGPT benzeri asistan olarak tanımlanıyor ve çalışanların fikir üretme, geliştirme, metin düzeltme ve genel bilgi edinme gibi konularda yardım almasını sağlıyor. Bu özel yapay zeka aracının, Apple’ın verimlilik stratejisinde önemli bir rol oynadığı iddia ediliyor.

Enchanté’nin macOS için geliştirilen ChatGPT uygulamasına benzer bir arayüze sahip olduğu belirtiliyor. Sistem, Apple tarafından onaylanmış modelleri kullanıyor ve yerel olarak veya özel sunucularda çalışıyor. Bu sayede şirket verilerinin dışarı sızma riski en aza indiriliyor. Araç, Apple’ın kendi temel modellerinin yanı sıra Claude ve Gemini gibi güçlü sistemleri de bünyesinde barındırıyor.

Geniş Yeteneklere Sahip Bir Asistan

Çalışanlar, analiz için belge, resim ve çeşitli dosyaları Enchanté’ye yükleyebiliyor. Sistemin bir Mac’te depolanan dosyalara erişim yeteneği bulunması, iş akışlarını önemli ölçüde hızlandırıyor. Apple, çalışanlarını bu platformu hem günlük iş görevleri için hem de bir test ortamı olarak kullanmaya teşvik ediyor, çünkü araç aynı zamanda şirketin iç dokümantasyonunu ve yönergelerini de içeriyor.

Şirketin geliştirdiği tek araç Enchanté değil. “Enterprise Assistant” adı verilen ikinci bir chatbot ise kurumsal çalışanlar için bir bilgi merkezi görevi görüyor. Bu asistan, Apple’ın şirket içi politikalarından oluşan bir veritabanına sahip. Çalışanlar, şirket davranış kurallarından sağlık sigortası avantajlarına kadar birçok konuda bu asistana sorular sorabiliyor.

Apple‘ın şirket içinde yapay zeka araçları kullanması aslında yeni bir durum değil. Daha önce de Siri’nin yeni sürümünü test etmek için “Veritas” adlı bir sohbet robotu kullandığı biliniyordu. Ayrıca AppleCare çalışanlarının teknik desteği hızlandırmak amacıyla üretken bir yapay zeka aracını test ettiği de gündeme gelmişti.

Bu gelişmeler, şirketin yapay zeka teknolojisini sadece son kullanıcı ürünlerinde değil, aynı zamanda kurumsal verimliliği artırmak için de ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Apple, bu adımlarla gelecekteki ürünlerine entegre edeceği teknolojilerin temelini şirket içinde test ederek sağlamlaştırıyor olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple'ın kendi çalışanları için böyle bir araç geliştirmesi, gelecekte son kullanıcılara sunulacak ürünler için bir ipucu olabilir mi?