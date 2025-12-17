Samsung cephesinden gelen son hamle, donanım dünyasında dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Bellek piyasasında yaşanan bu ani gelişme, özellikle 2026’ya hazırlanan tüketiciler ve üreticiler için yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Samsung, RAM fiyatlarını arttıracak!

Samsung, küresel bellek pazarında dikkat çeken bir adım atarak DDR5 DRAM için sözleşmeli satış fiyatlarını yüzde 100’ün üzerinde artırdı. Tayvan merkezli sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, şirket OEM üreticilere “stok yok” bildirimi yaparak DDR5 birim fiyatlarını yaklaşık 20 dolar seviyesine kadar taşıdı. Bu gelişme, yalnızca DDR5 ile sınırlı kalmadı ve şirket tarafından sunulan DDR4 belleklerde de ciddi bir fiyat artışı yaşandı.

Piyasa beklentileri, 2025 sonuna doğru bellek fiyatlarında kademeli bir düşüş olacağı yönündeydi. Ancak Samsung kaynaklı bu fiyat güncellemesi, spot piyasalarda da yukarı yönlü bir baskı yarattı. Aralık ayı itibarıyla DDR5 belleklerin anlık fiyatlarında beklenenden daha sert artışlar görülürken, DDR4 tarafında da benzer bir tablo oluştu. Sektör temsilcileri, bu yükseliş trendinin kısa vadede durulacağına dair net bir işaret olmadığını belirtiyor.

Şirketin aldığı bu kararın en doğrudan etkisi, büyük ölçekli alım yapan OEM üreticiler üzerinde hissedilecek. Dizüstü bilgisayar, masaüstü sistem ve akıllı telefon üreticileri, artan bellek maliyetlerini dengelemek için ürün fiyatlarını yukarı çekmek zorunda kalabilir. Özellikle 2026 model dizüstü bilgisayarlarda başlangıç fiyatlarının yükselmesi ya da giriş seviyesi modellerde bellek kapasitelerinin düşürülmesi olasılığı konuşuluyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 Ultra özellikleri ortaya çıktı! S25 Ultra’ya benzemeyecek!

Tüketici tarafında ise Samsung kaynaklı bu fiyat artışının etkileri gecikmeli de olsa hissedilecek. Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, döviz kuru ve vergi yüküyle birlikte bellek zamlarının nihai ürün fiyatlarına daha sert yansıması mümkün görünüyor. Akıllı telefon, laptop ya da masaüstü sistem almayı planlayan kullanıcılar için 2025 sonu ve 2026 başı kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.

Sektör analistleri, Samsung öncülüğünde başlayan bu fiyat politikasının 2027’ye kadar sürebileceğini ve bellek piyasasında kısa vadede rahatlama beklenmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu durum, hem üreticilerin ürün stratejilerini hem de tüketicilerin satın alma planlarını doğrudan etkileyecek gibi duruyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şirketin DDR5 ve DDR4 bellek fiyatlarını artırma kararının teknoloji ürünlerinin gelecekteki fiyatlarını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?