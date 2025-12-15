Galaxy S26 Ultra, uzun süredir “en iyi” etiketiyle anılsa da bu kez gerçekten dikkat çekmeyi başarabilir mi? Son sızıntılar, Samsung’un yeni amiral gemisini sadece biraz daha güçlü değil, belirgin şekilde farklı kılmak istediğini gösteriyor ve Galaxy S26 Ultra için beklentileri yeniden şekillendiriyor.

Galaxy S26 Ultra özellikleri ortaya çıktı! S25 Ultra’ya benzemeyecek!

Galaxy S26 Ultra, temel iyileştirmelerin ötesine geçen bir yaklaşım benimsiyor. İlk dikkat çeken detay kamera tarafında geliyor. Daha geniş diyafram açıklığına sahip ana kamera sayesinde S26 Ultra kamerası, özellikle düşük ışık çekimlerinde önceki modellere kıyasla daha iddialı bir performans sunmayı hedefliyor. Bu gelişme, mobil fotoğrafçılığı öncelik haline getiren kullanıcılar için önemli bir fark yaratabilir.

Ön kamera tarafında da değişim var. Daha geniş görüş açısına sahip yeni selfie kamerası, kalabalık çekimlerde kullanıcıları kadraj derdiyle uğraşmaktan kurtarmayı amaçlıyor. S26 Ultra tasarımında ise daha yuvarlatılmış hatlar dikkat çekiyor. Bu yapı, elde tutuş konforunu artırırken cihazın daha modern ve akıcı bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Batarya tarafında yıllardır değişmeyen tablo da S26 Ultra ile bozuluyor. Kapasite küçük bir artışla 5.200 mAh seviyesine çıkıyor. Kağıt üzerinde büyük bir sıçrama olmasa da bu hamle, Samsung’un artık bu alanda da ilerlemeye başladığını gösteriyor. Asıl fark ise şarj hızlarında ortaya çıkıyor. Galaxy S26 Ultra, 60W kablolu ve 25W kablosuz şarj desteğiyle günlük kullanımda ciddi bir zaman avantajı sunabilir.

Samsung’un asıl sürprizi ise S26 Ultra’ya özel yazılım ve ekran özellikleri. Yeni modelde yalnızca Ultra serisine sunulacak gelişmiş yapay zekâ özellikleri yer alacak. Bunun yanında, yapay zekâ destekli gizlilik ekranı da dikkat çekiyor. Bu sistem, ekrandaki içeriği yan bakışlara karşı otomatik olarak gizlerken kullanıcının görüntüyü net şekilde görmesini sağlıyor.

