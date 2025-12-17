GAİN Medya hakkında başlatılan soruşturma, dijital yayıncılık sektöründe neden bu kadar kısa sürede geniş yankı buldu? Yaşanan gelişmeler, Türkiye’de dijital medya şirketlerinin finansal yapıları ve sahiplik süreçlerini yeniden gündeme taşıyor.

GAİN Medya’ya kayyum atandı! Peki neden?

GAİN Medya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gündemin merkezine yerleşti. Anahat Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirket başta olmak üzere bağlı şirketlere yönelik operasyonda, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu bazı isimler gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasadışı bahis faaliyetleri ve suç gelirlerinin aklanması gibi ciddi suçlamalar yer aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın bulunuyor.

Şirketin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Selahattin Aydın, şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu. Aralık 2020’de yayın hayatına başlayan GAİN Medya, Şubat 2025’te Anahat Holding’e satılmış ve bu satış süreci daha önce kamuoyunda da tartışma yaratmıştı.

AA’nın aktardığı bilgilere göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), GAİN Medya AŞ dahil olmak üzere toplam yedi şirkete kayyım olarak atandı. Kayyım atanan şirketler arasında GAİN Studio Prodüksiyon, GAİN Shorts Medya, Anahat Holding ve Anahat Medya da yer aldı. Bu adım, soruşturmanın mali boyutunun ne kadar geniş kapsamlı olduğunu ortaya koydu.

İlginizi Çekebilir: RTÜK, Jasmine dizisine inceleme başlattı!

MASAK raporlarında yer alan bulgulara göre, şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında çok sayıda yüksek tutarlı ve kaynağı belirsiz nakit işlem tespit edildi. Ayrıca yurt dışına yönelik yoğun para transferleri ve SWIFT işlemleri de raporlara yansıdı. Başsavcılık, şirketin devir sürecinden sonra şirkete aktarılan yüz milyonlarca liralık kaynağın ticari hayatın olağan akışıyla örtüşmediğini vurguladı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? GAİN Medya hakkında yürütülen soruşturmanın dijital yayıncılık sektöründe nasıl sonuçlar doğuracağını nasıl değerlendiriyorsunuz?