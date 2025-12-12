Sosyal medya gündemi bugün yine hareketli ve odağın merkezinde elbette Instagram var. Peki Instagram kullanıcılarının keşfet sayfasını kendi tercihleriyle şekillendirmesine izin veren yeni bir sistem Türkiye’de nasıl karşılanır? Bu özellik, özellikle sürekli değişen algoritmalar nedeniyle yorulan kullanıcılar için gerçekten kurtarıcı olabilir.

Instagram “Senin Algoritman” özelliğini duyurdu!

Instagram, kullanıcı deneyimini tamamen kişiselleştiren “Senin Algoritman” özelliğini kullanıma sunarak büyük bir değişime imza attı. Şu an sadece ABD’de İngilizce dilinde test edilen bu yenilik, özellikle Reels içeriklerini kendi ilgi alanlarına göre düzenlemek isteyen kullanıcılar için tasarlanmış durumda. Reels sekmesinin sağ üst köşesine eklenen özel bir buton, kullanıcıların keşfet sayfasında hangi içerikleri daha fazla veya daha az görmek istediklerini konu başlıkları üzerinden seçmelerine olanak tanıyor.

Yapay zekâ tabanlı bu sistem, izleme alışkanlıklarını analiz ederek Reels önerilerini çok daha isabetli hale getiriyor. Türkiye’de milyonlarca kişinin aktif olarak Instagram kullandığı düşünülürse, bu tür bir kontrol mekanizmasının yerel kullanıcılar arasında büyük ilgi uyandırması kaçınılmaz görünüyor.

Üstelik Instagram tarafı bu özelliği yalnızca ilgi alanlarını belirleme aracı olarak konumlandırmıyor; aynı zamanda kullanıcıya “daha az görmek istiyorum” seçeneği sunarak gereksiz içeriklerle karşılaşmanın önüne geçiyor. Özellikle algoritması karışmış, sürekli ilgilenmediği konularda içerik gören kullanıcılar için “Senin Algoritman” adeta bir düzenleyici niteliğinde.

Yapay zekâ aynı zamanda son zamanlarda hangi videoları izlediğinize bakarak ilgi duyabileceğiniz konularda öneriler de oluşturuyor. Böylece Instagram keşfet alanı, tamamen kişiye özel bir akışa dönüşüyor. Bu durum özellikle Türkiye’de fazla içerik bombardımanı yaşamaktan şikâyet eden kullanıcılara nefes aldıracak gibi görünüyor.

Diğer yandan özelliğin şu anda yalnızca ABD’de aktif olması, küresel erişim için kısa bir bekleyiş anlamına geliyor. Şirket, yakında dünya genelinde fakat yine İngilizce olarak kullanıma sunulacağını açıkladı. Türkçe başta olmak üzere diğer diller için herhangi bir tarih paylaşılmaması ise biraz merak ve belirsizlik yaratmış durumda. Yine de özellik yaygınlaştığında, Reels yoğunluklu içerik akışını kişiselleştirmenin Türkiye kullanıcılarına da büyük fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Instagram için gelen bu yeni kişiselleştirme hamlesi sizce akışı daha mı yararlı hale getirir yoksa gereksiz bir ayrıntı mı?