Honor, yazılım güncellemeleri konusunda önemli bir adım atarak amiral gemisi modelini yeni işletim sistemi testlerine dahil ettiğini açıkladı. Geliştiriciler için duyurulan yeni program kapsamında, cihaza en güncel yazılım paketleri yüklenmeye başlandı. Peki Honor Magic 8 Pro Android 17 Beta 3 güncellemesi ile kullanıcılara ve geliştiricilere neler vadediyor?

Honor Magic 8 Pro Android 17 beta programına katıldı

Yapılan resmi basın açıklamasına göre, Honor Magic 8 Pro Android 17 geliştirici beta programının resmi bir parçası haline geldi. Şirket, uygulamalarını yaklaşan büyük Android sürümüne hazırlamak isteyen geliştiricilerin artık cihazlarına beta güncellemesini kurabileceğini belirtti. Bu aşama, uygulamanın uyumluluğunu değerlendirmek ve yeni sistem araçlarını test etmek için kullanılıyor.

Güncelleme paketi, Google’ın yeni işletim sisteminde yer alacak birçok temel özelliği barındırıyor. Sistem geneli Baloncuklar (Bubbles) desteği, RAW14 görüntü formatı entegrasyonu ve genişletilmiş kullanıcı arayüzü özelleştirme seçenekleri eklenen yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca sistem kontrollerindeki iyileştirmeler, daha kapsamlı Karanlık Tema ve artırılan gizlilik güvenlik önlemleri de Android 17 Beta 3 özellikleri olarak listeleniyor.

Yeni Honor Magic 8 Pro Android 17 test paketini cihaza yüklemek isteyen kullanıcıların belirli bir sürüm şartını karşılaması gerekiyor. Honor yetkilileri, cihazın güncellemeyi alabilmesi için 10.0.0.162 (C636E4R105P2H2) veya daha yeni bir yazılım versiyonunda çalışması gerektiğini vurguluyor.

Honor Magic 8 Pro fiyatı ve seçenekleri

Yurt dışı satış kanallarındaki Honor Magic 8 Pro fiyatı şu şekilde belirlenmiş durumda:

Honor Magic 8 Pro – 12GB RAM / 512GB: 915.00 Euro / 826.99 Sterlin

Kararlı sürüm eylül ayında dağıtılacak

Google, geliştirici odaklı test paketini mart ayının sonlarında yayınlamış, ardından geçen ayın sonlarında ilk QPR1 beta güncellemesini dağıtıma çıkarmıştı. İşletim sisteminin herkese açık kararlı sürümünün eylül ayında kullanıcılara sunulması planlanıyor. Ayrıca Google’ın, bugün ilerleyen saatlerde düzenlenecek The Android Show: I/O Edition etkinliğinde yeni sürüme dair daha fazla teknik detay paylaşması bekleniyor.

