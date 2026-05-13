Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye’de çeşitli temaslarda bulunan Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. Bu üst düzey ziyarette EV sahipliği yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Baykar sunum gerçekleştirerek projelerin güncel durumunu aktardı. Savunma sanayisindeki son teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı buluşmada, yerli platformların operasyonel yetenekleri teknik verilerle heyete sunuldu. Peki, Selçuk Bayraktar Baykar sunum içeriğinde Kraliçe Mathilde’ye hangi stratejik mesajları iletti?

Selçuk Bayraktar Baykar sunum detaylarında caydırıcılık vurgusu

Heyete yapılan sunumda, insansız hava araçlarının modern savunma doktrinindeki yeri geniş bir çerçevede ele alındı. Dronların günümüz dünyasında en büyük savunma araçlarından biri olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, üretim kapasitesinin güvenlikle doğrudan bağlantılı olduğunu paylaştı. Geliştirilen teknolojilerin temel amacının saldırıları önlemek olduğunu ifade eden Bayraktar, yüksek üretim hacminin rakipler üzerinde caydırıcı bir etki yarattığını dile getirdi.

Savunma teknolojilerinde nicelik ve nitelik dengesinin önemine değinen Bayraktar, yeterli sayıda üretilen sistemlerin potansiyel tehditleri daha başlamadan bitirebileceğine inanıyor. Bu yaklaşım, yerli İHA caydırıcılık kapasitesinin sadece yazılım ve donanım değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir üretim hattı başarısı olduğunu da tescilliyor. Ziyaret sırasında platformların teknik kabiliyetleri üzerinden dünya genelindeki mevcut güvenlik mimarisi hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

Kamikaze platformları ve maliyet yönetimi

Sunumun teknik bölümlerinde özellikle kamikaze platformlarının sunduğu operasyonel esneklik üzerinde duruldu. Belçika Kraliçesi Mathilde ve heyetine bilgi veren Bayraktar, bu sistemlerin gerektiğinde geri çağrılabildiğini anlattı. Bu özellik, hedefe yönlendirilen ancak çeşitli nedenlerle kullanılmayan mühimmatın güvenli şekilde merkeze dönmesini sağlıyor. Böylece savunma bütçelerinde gereksiz maliyetlerin önüne geçilerek kaynak verimliliği artırılıyor.

İnsansız sistemlerde “geri alınabilirlik”, sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda sahadaki taktiksel kararların revize edilebilmesi anlamına geliyor. Bayraktar, sunumunda bu detaylara odaklanırken savunma sanayisinin genel tabiatına dair etik bir perspektif de sundu. Silahlandırma detaylarından bahsediyor olmanın dünyanın mevcut koşullarının bir gerekliliği olduğunu belirten Bayraktar, bu durumu yapılan işin talihsiz bir boyutu olarak tanımladı.

Belçika Kraliçesi Mathilde tarafından yakından incelenen platformların, sadece saldırı değil, arama-kurtarma ve gözetleme gibi farklı alanlardaki potansiyelleri de sunumun parçasıydı. Baykar’ın Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla geliştirdiği bu sistemler, yerli İHA caydırıcılık unsurlarını uluslararası diplomatik düzeyde bir kez daha temsil etmiş oldu. Selçuk Bayraktar Baykar sunum faaliyetini, heyetin tesisleri incelemesiyle tamamladı.

