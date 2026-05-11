Akıllı telefon pazarında form faktörleri değişmeye devam ederken, katlanabilir telefon rekabeti yepyeni bir boyuta taşınıyor. Sızıntılara göre teknoloji devleri Vivo ve Honor, kullanıcı taleplerini göz önünde bulundurarak daha geniş ekranlı, pasaport benzeri tasarımlara yöneliyor. Pazardaki diğer büyük rakiplerin de benzer hamleler yaptığı bu dönemde, markaların yeni tasarım anlayışları dikkat çekiyor. Peki yeni nesil katlanabilir telefon cihazları genişleyen ekranlarıyla kullanıcılara tam olarak nasıl bir deneyim sunacak?

Vivo, geniş tasarımlı katlanabilir telefon serisi için gün sayıyor

Sektördeki güvenilir sızıntı kaynaklarından Smart Pikachu tarafından paylaşılan bilgilere göre Vivo, yeni Vivo X Fold 6 modeli üzerinde aktif olarak çalışıyor. İddialara göre cihazın ekran kırışıklığı performansında önceki nesillere kıyasla dikkat çekici iyileştirmeler yapılıyor. Büyük ekranlı cihazları tercih eden kullanıcıların bu modeli yakından takip etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Şirketin katlanabilir telefon ürün yelpazesini kademeli olarak daha geniş ve kitap tarzı tasarımlara doğru kaydıracağı öne sürülüyor. Mevcut sızıntılar cihazın yapısal donanımına dair önemli ipuçları verse de, bu yeni modelin içinde bulunduğumuz yıl piyasaya çıkıp çıkmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Honor cephesinden tablet deneyimi sunacak cihaz hazırlığı

Bir diğer önemli gelişme ise Guan Tongxue GiM tarafından paylaşılan Honor tarafındaki hazırlıklara işaret ediyor. Belirtilenlere göre şirket, uzun bir süredir daha geniş form faktörüne sahip bir model üzerinde mesai harcıyor. Henüz teknik detayları tam olarak gün yüzüne çıkmamış olsa da, sızdırılan görseller olası tasarım hakkında net bir çerçeve çiziyor.

Yeni cihazın arka yüzeyinde üçlü kamera kurulumu ve ikincil bir dış ekran bulunacağı belirtiliyor. Cihazın tamamen açıldığında yatay eksende tablet benzeri bir ekran deneyimi sunması hedefleniyor. Lansman takvimi açısından ise beklentiler uzun vadeli tutuluyor; raporlar, bu modelin 2027 yılının ilk çeyreğinden önce tanıtılmayacağına işaret ediyor.

Huawei, Samsung ve Apple geniş ekran rekabetinde ne durumda?

Geniş tasarımlı ürün trendi sadece bu iki markayla sınırlı değil. Kısa bir süre önce Huawei, benzer yapıya sahip Pura X Max modelini resmi olarak tanıttı. Öte yandan Samsung cephesinde de hareketlilik yaşanıyor. Güney Koreli şirketin, bu yılın temmuz ayında Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modellerinin yanında geniş tasarımlı yeni bir cihazı duyurabileceği iddia ediliyor.

Sektördeki diğer dev rakipler hamlelerini hızlandırırken Apple tarafında da sürpriz bir lansman beklentisi var. Şirketin eylül ayında, muhtemelen iPhone Ultra adıyla anılacak markanın ilk katlanabilir cihazını gün yüzüne çıkarabileceği belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler, önümüzdeki yıllarda daha fazla markanın standart kalıpların dışına çıkacağını gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Pazarın genişleyen katlanabilir telefon modellerine yönelmesi sizin kullanım alışkanlıklarınızı değiştirir mi?