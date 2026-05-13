Google’ın bugün düzenleyeceği etkinlikte Android 17 sürümünün temel özelliklerini ön izlemeye sunması bekleniyordu. Ancak teknoloji devi Samsung erken davranarak Android 17 tabanlı Galaxy S26 One UI 9 beta programını resmi olarak başlattığını duyurdu. Kullanıcı deneyimini baştan aşağı yenilemeyi hedefleyen bu sürüm, arayüz değişikliklerinden güvenlik katmanlarına kadar birçok yenilik içeriyor. Peki Galaxy S26 One UI 9 beta, akıllı telefon kullanım pratiğini nasıl değiştirecek?

Galaxy S26 One UI 9 beta programı ve erişim detayları

Yeni Galaxy S26 One UI 9 beta programı, bu haftadan itibaren kısıtlı bir pazarda kullanıma açılıyor. Güncelleme ilk etapta Almanya, Hindistan, Güney Kore, Polonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek. Belirtilen bölgelerdeki cihaz sahipleri, beta sürecine dahil olmak için Samsung güncelleme taleplerini doğrudan Samsung Members uygulaması üzerinden iletebilecek.

Yenilenen tasarım ve yapay zeka entegrasyonu

Şirketin paylaştığı basın bülteni, donanım yazılımı ile birlikte gelen yenilikleri detaylandırıyor. En dikkat çeken eklentilerden biri, Samsung Contacts (Kişiler) uygulamasına entegre edilen Creative Studio AI sanat aracı oldu. Bu araç sayesinde kullanıcılar, doğrudan uygulama içinden özel profil kartları oluşturabiliyor. Diğer yandan Samsung Notes uygulaması da kişiselleştirme odaklı yenilikler alarak farklı kalem çizgi stilleri ve dekoratif bant seçeneklerine kavuşuyor.

Erişilebilirlik ve gelişmiş kontrol paneli

Arayüzün sık kullanılan bölümlerinden Hızlı Panel (Quick Panel), artık ekran parlaklığı, ses ve medya oynatıcı için bağımsız geçiş düğmeleri barındırıyor. Android 17 özellikleri arasında öne çıkan erişilebilirlik tarafında ise daha önce Google ve Samsung tarafından ayrı ayrı sunulan TalkBack sesli rehberlik paketi birleştirilmiş olarak geliyor. Okumayı kolaylaştıran Text Spotlight özelliği kayan pencerelerde çalışırken, ayarlanabilir Fare Tuşu hızı da sisteme ekleniyor.

Güvenlik ve uygulama denetimi

Yazılım tarafındaki bir diğer kritik gelişme güvenlik odaklı gerçekleşti. Galaxy S26 One UI 9 beta, yüksek riskli uygulamaları tespit ettiğinde şüpheli faaliyetleri otomatik olarak işaretleyecek. Bu güvenlik katmanı, zararlı dosyaların yürütülmesini ve yüklenmesini doğrudan engelleyecek. Ayrıca cihazı güvende tutmak için kullanıcılara uygun önlem tavsiyelerinde bulunacak.

One UI nedir?

One UI, Samsung’un akıllı telefon ve tabletlerinde kullandığı Android tabanlı özel kullanıcı arayüzüdür. Temel amacı, büyük ekranlı cihazlarda tek elle kullanımı kolaylaştırmak ve donanım özelliklerini tamamlayan ek yazılım işlevleri sunmaktır.

