Yapay zeka odaklı arama platformu Perplexity, masaüstü deneyimini değiştiren yeni yazılımını duyurdu. Bulut ve yerel işlem gücünü harmanlayan yeni Perplexity Mac uygulaması, daha önce sadece Max abonelerine sunulan Personal Computer asistanını geniş bir kitleye açıyor. Güncellemeyle birlikte Pro ve Enterprise paket sahipleri de bu sistemden faydalanabilecek. Peki Perplexity Mac uygulaması ile gelen asistan, günlük iş akışlarında neleri değiştirecek?

Perplexity Mac uygulaması ve Personal Computer yetenekleri

Yeni Perplexity Mac uygulaması içinde kullanıma sunulan Personal Computer, şirket tarafından güvenlik ve üretkenliği birleştiren bir “kişisel orkestratör” olarak tanımlanıyor. Gelişmiş yapay zeka asistanı, sorgulama ve sohbet özelliklerinin ötesine geçerek kullanıcının yerel bilgisayar ortamı ile uzak sunucuları bir araya getiriyor. Tüm Mac sahipleri yeni yazılımı ücretsiz indirebiliyor, ancak asistana erişmek için ücretli bir abonelik gerekiyor.

Yazılım, doğrudan Mac dosya sistemine ve yerleşik uygulamalara erişerek karmaşık iş akışları oluşturabiliyor. Aktif programları görebilen sistem, tüm Mac uygulamaları arasında geçiş yaparak çalışabiliyor. Güvenlik tarafında ise dosyalar izole edilmiş bir korumalı alanda (sandbox) oluşturuluyor ve asistanın yaptığı tüm işlemler geriye dönük olarak denetlenip geri alınabiliyor.

Sistemi etkinleştirmek için Mac klavyesindeki iki Command tuşuna aynı anda basmak yeterli oluyor. Hem sesli hem de yazılı komutlara yanıt veren araç, ekran üzerinde otomatik olarak hızlı eylem menüleri gösteriyor. Yapılacaklar listesini tamamlamak, dağınık bir indirilenler klasörünü düzenlemek veya yerel dosyaları internetteki verilerle karşılaştırmak saniyeler içinde halledilebiliyor. Ayrıca Comet tarayıcı ile eşleştirildiğinde, doğrudan bağlantı eklentilerine ihtiyaç duymadan web tabanlı araçları da yönetebiliyor.

Sistem gereksinimleri ve cihaz uyumluluğu

Asistanın kullanıcının cihazındaki yerleşik verilere erişimi bulunsa da, yoğun bilgi işlem gerektiren görevler doğrudan Perplexity sunucularında işleniyor. Bu mimari sayesinde yazılımı tam kapasiteyle çalıştırmak için yüksek performanslı bir Mac modeline ihtiyaç duyulmuyor. macOS 14 Sonoma ve üzeri sürümlerle çalışan tüm Mac bilgisayarlar sistemi destekliyor.

Şirket, asistanın arka planda kesintisiz çalışabilmesi nedeniyle en iyi deneyimin bir Mac mini üzerinde elde edildiğini belirtiyor. Yeni yazılımın piyasaya sürülmesiyle birlikte geçiş süreci de resmen başladı. Perplexity, eski Mac uygulamasının önümüzdeki haftalarda tamamen kullanımdan kaldırılacağını açıkladı.

Hibrit yapay zeka ajanı nedir?

Basit görevleri ve veri okumalarını doğrudan kullanıcının bilgisayarında (yerel ortamda) yapan, ağır hesaplamaları ise bulut sunuculara devreden sistemlerdir. Bu yöntem, cihazın donanımını yormadan yüksek işlem gücü sunarken kişisel verilerin güvenliğini de sağlar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Perplexity Mac uygulaması ve hibrit asistan günlük işlerinizi kolaylaştırabilir mi?