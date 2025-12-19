Samsung akıllı telefon kameraları zaten güçlü kabul ediliyor, ancak kullanıcı deneyimi her zaman tartışma konusu olabiliyor. Peki ya kamera ayarlarını değiştirmek artık daha zahmetsiz olsaydı? Kullanıcılarının sıkça dile getirdiği “fazla menü, fazla ayar” eleştirisi nihayet karşılık buluyor olabilir mi? Yeni yazılım adımı, bu soruların cevabını netleştirmeye hazırlanıyor.

Samsung One UI 8.5 ile kamera ayarlarında yeni dönem!

Samsung, One UI 8.5 beta güncellemesiyle kamera uygulamasına dikkat çeken bir yenilik ekledi. Yeni sürümde, varsayılan fotoğraf modunda erişilebilen bir beyaz dengesi kaydırıcısı yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar profesyonel modlara girmeden temel ama kritik bir ayarı hızlıca değiştirebilecek.

Samsung cephesinden gelen bu hamle, özellikle günlük fotoğraf çeken kullanıcılar için önemli. Beyaz dengesi ayarı bugüne kadar genellikle karmaşık menüler veya Pro mod üzerinden yapılabiliyordu. One UI 8.5 ile birlikte Samsung, bu süreci sadeleştirerek daha pratik bir kamera deneyimi sunmayı hedefliyor.

Şu an için dikkat çeken bir detay var: One UI 8.5 beta sürümündeki beyaz dengesi kaydırıcısı henüz aktif olarak çalışmıyor. Yani arayüzde görünmesine rağmen fotoğraf sonuçlarını etkilemiyor. Ancak bu durum, özelliğin test aşamasında olduğunu ve final sürümde aktif hale geleceğini düşündürüyor.

Sızıntılara göre şirket, bu özelliği ilk etapta Galaxy S25 serisinde test ediyor. Özellikle Galaxy S25 Ultra modelinde beyaz dengesi konusunda zaman zaman tutarsız sonuçlar alındığı ifade ediliyor. Bu nedenle Samsung’un söz konusu kaydırıcıyı kullanıcı geri bildirimlerine göre şekillendirdiği belirtiliyor.

Öte yandan, bu yeniliğin asıl çıkış noktası bir sonraki amiral gemisi olabilir. Bazı iddialar, beyaz dengesi kaydırıcısının tam işlevli hâliyle Galaxy S26 serisinde sunulacağını öne sürüyor. Eğer bu gerçekleşirse, şirket kamera yazılımında Google Pixel modellerine benzer bir kullanıcı dostu yaklaşımı benimsemiş olacak.

Türkiye açısından bakıldığında, Samsung’un bu tür yazılım odaklı iyileştirmeleri oldukça değerli. Donanım fiyatlarının yükseldiği bir dönemde, kullanıcılar satın aldıkları cihazlardan daha fazla verim almak istiyor. Kamera deneyimini basitleştiren bu tür dokunuşlar, Markanın sadık kullanıcı kitlesini korumasında önemli rol oynayabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un kamera uygulamasına eklediği bu hızlı ayar yaklaşımı sizce yeterli mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!