One UI 8 Watch güncellemesi, Samsung’un akıllı saat ekosisteminde uzun süredir beklenen adımlardan biri olarak Galaxy Watch 5 kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Kapsamı ve boyutuyla dikkat çeken bu yeni sürüm, saat deneyimini daha kişisel ve işlevsel hale getirmeyi hedefleyen yeniliklerle geliyor.

Galaxy Watch 5 One UI 8 Watch yayınlandı! Özellikleri neler?

One UI 8 Watch, Samsung tarafından ilk olarak geçtiğimiz hafta Galaxy Watch 5 için dağıtıma çıkarılmıştı. Kısa süre içinde daha fazla pazara açılan güncelleme, hem Wi-Fi hem de LTE varyantları için kademeli olarak kullanıcılara sunuldu. Son aşamada Avrupa pazarına ulaşan One UI 8 Watch, Türkiye’deki Galaxy Watch 5 kullanıcıları için de erişilebilir hale gelmiş durumda.

One UI 8 Watch güncellemesi, DYK4 sürüm numarasıyla geliyor ve Ekim 2025 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Yaklaşık 1,8 GB büyüklüğündeki paket, Galaxy Watch 5’in donanım yapısı göz önüne alındığında nispeten uzun bir kurulum süresi gerektiriyor. Güncelleme sürecinin 10 dakikayı aşabildiği belirtilirken, Samsung saat bataryasının en az yüzde 50 dolu olmasını öneriyor.

One UI 8 ile gelen yenilikler, yalnızca görsel dokunuşlarla sınırlı değil. Now Bar entegrasyonu sayesinde saat üzerinden daha hızlı kontrol imkânı sunulurken, geliştirilmiş çift parmak sıkıştırma hareketleri bildirim yönetimini kolaylaştırıyor. Yeni şarj animasyonları, kişiselleştirilmiş uygulama çekmecesi ve özel karo oluşturma seçenekleri de kullanıcı deneyimini ileri taşıyan detaylar arasında yer alıyor.

One UI 8 aynı zamanda sağlık ve günlük kullanım tarafında da önemli iyileştirmeler sunuyor. Gelişmiş bildirim görünümü ve akıllı bildirim ayarları, bilgiye daha düzenli erişim sağlarken; uyku rehberliği, farkındalık ve gece modu önerileri gibi özellikler günlük rutine entegre ediliyor. Saat yüzlerini anahtar kelimelerle bulabilme ve öneri alma sistemi ise kişiselleştirmeyi daha sezgisel hale getiriyor.

One UI 8 Watch nasıl yüklenir?

One UI 8 Watch güncellemesi otomatik olarak görünmediyse, Galaxy Watch 5 kullanıcıları yazılımı manuel olarak da yükleyebiliyor. Güncelleme işlemi Samsung’un resmi uygulaması üzerinden birkaç adımda tamamlanabiliyor ve ek bir teknik işlem gerektirmiyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 Ultra özellikleri ortaya çıktı! S25 Ultra’ya benzemeyecek!

One UI 8 yüklemek için bağlı akıllı telefonda Galaxy Wearable uygulamasını açmak gerekiyor. Uygulama içerisinden “Saat Ayarları” bölümüne girildikten sonra “Saat yazılımı güncellemesi” sekmesi seçiliyor. Buradan “İndir ve yükle” adımıyla güncelleme kontrolü yapılabiliyor.

One UI 8 kurulumu sırasında saat ile telefonun bağlantısının kesilmemesi ve işlemin tamamlanmasını beklemek önem taşıyor. Güncelleme tamamlandığında Galaxy Watch 5 otomatik olarak yeniden başlatılıyor ve yeni arayüz kullanıma hazır hale geliyor.

One UI 8 Watch güncellemesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Galaxy Watch 5 için sunulan bu yeniliklerin günlük kullanımda fark yaratacağını düşünüyor musunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!