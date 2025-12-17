Roborock F25 Ultra Islak Kuru Elektrikli Süpürge, temizlik sürecinde pratiklik ve erişim kolaylığını bir arada sunmayı hedefliyor. Roborock F25 Ultra akıllı detayları ile ev temizliği sırasında sağlığınızı da destekliyor.

Ev temizliğinde sağlığı destekleyen akıllı detaylar öne çıkıyor

Ev temizliği sırasında ortaya çıkan bel, sırt ve boyun ağrıları, çoğu zaman günlük yaşamı fark edilmeden zorlaştırabiliyor. Özellikle koltuk ve dolap altlarının temizliği sırasında ağır eşyaların yerinden oynatılması, uzun süre öne eğilerek çalışılması ve dar alanlara zorlanarak ulaşılması, temizlik sürecini hem yorucu hem de zahmetli hâle getiriyor.

Bilimsel araştırmalar da ev temizliğinin fiziksel yüküne dikkat çekiyor. PubMed’de yayımlanan ve ev işlerinin fiziksel talepleri ile sırt ağrısı arasındaki ilişkiyi inceleyen meta-analiz çalışmasında; sık tekrarlanan eğilme, kaldırma ve uzanma gibi hareketlerin bel ağrısı riskini yaklaşık 1,6–2 kat artırabildiği ortaya konuyor.

Uzmanlara göre temizlikte ergonomi büyük önem taşıyor

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarına göre temizlik sırasında en sık karşılaşılan şikayetler arasında kas zorlanmaları ile bel ve boyun bölgesinde oluşan ağrılar yer alıyor. Özellikle mobilya altlarının temizliği için uzun süre eğilmek ya da ağır eşyaları sürüklemek, bu şikayetleri daha da artırabiliyor.

Uzmanlar, temizlik sürecinde doğru ekipman tercihinin konforu ve güvenliği artırdığına dikkat çekiyor. Bu kapsamda ağır mobilyaların tek başına kaldırılmaması, uzun süre öne eğilmeden aralıklarla dik pozisyona geçilmesi ve ergonomik tasarıma sahip temizlik ekipmanlarının tercih edilmesi öneriliyor. Dar alanlar ve mobilya altları için özel çözümler sunan cihazlar ile LED aydınlatma gibi destekleyici detaylar da temizlik sürecini kolaylaştıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Roborock F25 Ultra, ergonomi ve performansı bir araya getiriyor

Bu ihtiyaçlara yanıt veren modellerden biri olan Roborock F25 Ultra Islak Kuru Elektrikli Süpürge, temizlik sürecinde pratiklik ve erişim kolaylığını bir arada sunmayı hedefliyor. FlatReach™ 2.0 tasarımı sayesinde 180° eğilebilen cihaz, mobilya ve dolap altlarına rahatlıkla ulaşarak ağır eşyaların yerinden oynatılmasına gerek bırakmıyor.

SlideTech™ 2.0 sistemi ise bağımsız çalışan motorlarıyla cihazın manevra kabiliyetini artırıyor ve geniş alanlarda daha akıcı bir temizlik deneyimi sağlıyor. 22.000 Pa’ya varan güçlü emiş performansı ve yüksek zemin basıncı sayesinde tek geçişte etkili temizlik sunan model, LED aydınlatma özelliğiyle gözden kaçabilen toz ve kirlerin daha kolay fark edilmesine yardımcı oluyor.

“Hijyen kadar kullanım konforu da önemli”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Roborock Türkiye Pazarlama Müdürü Merve Yıldırım, “Ev temizliğinde hijyen kadar önemli bir diğer unsur da kullanım konforu. F25 Ultra’nın ergonomik tasarımı sayesinde mobilya altı gibi ulaşılması zor alanlarda ağır eşyaları kaldırmaya gerek kalmıyor. Bu da temizlik sürecini daha kolay ve güvenli hale getiriyor.” ifadelerini kullandı.

Roborock F25 Ultra, güçlü temizlik performansını pratik kullanım detaylarıyla birleştirerek modern evlerde daha konforlu bir temizlik deneyimi sunmayı hedefliyor. Roborock F25 Serisi’nin yeni nesil modeli, markanın resmi internet sitesi üzerinden incelenebiliyor.