Jasmine dizisiyle ilgili RTÜK‘ün aldığı karar, dijital yayıncılık gündeminde dikkat çekti. Dizi neden yaptırıma konu oldu? Alınan karar hangi gerekçelere dayandırıldı? Detaylara girmeden önce, dizi odağında yaşanan gelişmelerin resmi çerçevesine bakmak gerekiyor.

RTÜK’ten Jasmine’e yaptırım kararı: Para cezası ve katalogdan çıkarma

Jasmine dizisi, RTÜK Üst Kurulu’nun 18 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda değerlendirildi. Toplantı sonucunda, HBO Max platformunda yayınlanan dizi hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verildi. RTÜK, söz konusu dizinin “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı” olduğu gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası verilmesini uygun buldu.

Jasmine dizisine yönelik karar bununla sınırlı kalmadı. RTÜK tarafından alınan karara göre, diziye ayrıca katalogdan çıkarma yaptırımı da uygulandı. Bu kapsamda dizi, yayınlandığı dijital platformun içerik kataloğundan kaldırıldı. Karar, RTÜK Üst Kurulu’nun oy çokluğuyla alınan yaptırımları arasında yer aldı.

Dizi ile ilgili kararın gerekçesinde, genel ahlak ve ailenin korunması ilkeleri özellikle vurgulandı. RTÜK değerlendirmesinde, dizinin içerik yapısının bu ilkelere aykırılık taşıdığı ifade edildi. Bu nedenle hem idari para cezası hem de katalogdan çıkarma yaptırımının birlikte uygulanmasına karar verildi.

