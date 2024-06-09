One UI 6.1.1 güncellemesi ilginç bir özellikle gelebilir. Ortaya çıkan yeni bir söylentiye göre, Samsung, ekran kapalıyken bile sadece iki kez dokunarak Galaxy telefonunuzdaki saati kontrol etmenize imkan tanıyacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Güvenilir bir sızıntı kaynağının tespit ettiği üzere, bu yenilik, Samsung Good Lock uygulamasındaki RegiStar modülüne gelecek güncelleme ile sunulacak.

Samsung’dan One UI 6.1.1 ile Yeni Özellik: Galaxy Telefonlarda Ekran Kapalıyken Saati Kontrol Edin

Android 13 tabanlı One UI 5 ile piyasaya sürülen RegiStar modülü, Galaxy telefon kullanıcılarının cihaz arayüzlerini özelleştirmelerini sağlıyor. RegiStar ile yan tuşa uzun basıldığında ne olacağını değiştirebilir ve cihazın arkasına çift dokunarak ekran görüntüsü alma gibi işlevleri ayarlayabilirsiniz. Ancak, mevcut durumda bazı işlevler yalnızca telefonun ekranı açıkken çalışıyor.

Yaklaşan One UI 6.1.1 güncellemesi ile Samsung, bu durumu değiştirmeyi planlıyor. Yeni güncelleme ile Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 kullanıcıları, ekran kapalıyken bile cihazlarının arkasına iki kez dokunarak saati kontrol edebilecekler. Bu özellik, parlak güneş ışığı gibi ekranın görülmesinin zor olduğu durumlar için oldukça kullanışlı olabilir.

Gelecekte bu özelliğin daha fazla Samsung Galaxy telefon modeline genişletilebileceği belirtiliyor. Bu genişlemenin, Samsung’un Android 15 sürümü olması beklenen One UI 7 ile gerçekleşmesi öngörülüyor. RegiStar’daki Geri Dokunma (Back Tap) seçeneğini bir üst seviyeye taşıyacak olan bu yenilik, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Bununla birlikte, birçok Galaxy cihazında zaten her zaman açık ekran ve basit bir dokunuşla veya cihazı kaldırarak saati kontrol etme gibi seçeneklerin bulunduğu göz önüne alındığında, One UI 6.1.1 ile gelecek yeni çift dokunma özelliğinin pratikte kullanışlı olup olmayacağı konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor. Bu yeni yöntemin kullanıcı deneyimini ne ölçüde iyileştireceği veya belirli bir kullanıcı ihtiyacını karşılayıp karşılamayacağı henüz net değil.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir özelliği kullanır mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!