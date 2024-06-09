iPhone 16 ısınma sorununu rafa kaldırıyor. Akıllı telefonlarda ısınma sorunu ciddi bir baş belası haline gelmiş durumda. Özellikle 2021-2022 yıllarında Android cephesinde yaşanan Snapdragon 888 ve Snapdragon 8 Gen 1 ile telefon ısınma sorunu bambaşka bir hal almıştı. Bu zamandan beri telefon üreticileri bu konu üzerinde çalışıyor. Buhar odaları, likit soğutmalar derken, Apple cephesi iPhone 16 ile önemli bir yenilik yapacak gibi. iPhone 16 ısınma sorununu tarihe gömen telefon olacak. iPhone 16 bataryası önemli bir yeniliğe sahne olacak.

İçindekiler iPhone 16 Isınma Sorununu Tarihe Gömecek Bir Batarya Teknolojisi ile Geliyor

iPhone 16 Isınma Sorununu Tarihe Gömecek Bir Batarya Teknolojisi ile Geliyor

iPhone 15 serisi piyasaya sürüldüğünde, kullanıcılar cihazların aşırı ısındığı konusunda pek çok şikayette bulunmuştu. Apple, başlangıçta bu sorunu küçümsemiş olsa da, yazılım güncellemeleri ile ısınma sorununu iyileştirme sözü verdi. Ancak, hala internette bu konuyla ilgili çok sayıda şikayet bulunuyor.

Apple, bu sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16 serisinde bu sorunu tekrarlamamakta kararlı görünüyor. Güvenilir bir kaynaktan gelen yeni bir sızıntı, iPhone 16 bataryası hakkındaki detayları ortaya koydu. Pilin şekli ve boyutu, iPhone 15’inkine oldukça benzer.

Ancak, pilin metalle kaplı olması dikkat çekiyor. Çoğu akıllı telefon bataryası siyah folyo ile kaplanmışken, metal kaplama ısıyı daha iyi yöneterek pilin ısınmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bu metal kaplama sayesinde iPhone 16 ısınma sorununu büyük ölçüde bertaraf edecek gibi duruyor. iPhone 15 ısınma sorunu sonrası ağzı yanan Apple, iPhone 16 ısınıyor mu diye soranlara güçlü bir cevap verecek.

Sızdırılan görsellere göre, iPhone 16 bataryasının 3.597 mAh kapasitede olduğu görülüyor. Bu kapasite, iPhone 15’in 3.367mAh olan bataryasından biraz daha büyük. Bu sayede, yeni modelin daha iyi bir pil ömrü sunması da bekleniyor. iPhone 16 ısınma sorununu rafa kaldırırken, pil ömrünü de iyileştirecek.

iPhone 16 serisinin, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerini içermesi bekleniyor. Ayrıca, Pro Max modelinin “Ultra” olarak yeniden markalanabileceği de konuşuluyor. Bu, seri için önemli bir değişiklik olabilir. Lansmanın Eylül ayında gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.

Önümüzdeki Pazartesi günü gerçekleşecek olan WWDC 2024 açılış etkinliğinde, Apple’ın iPhone 16 telefonlarda önceden yüklü olarak gelecek iOS 18 için yapay zeka destekli bir dizi özelliği duyurması bekleniyor. Bu yeniliklerin, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmesi hedefleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yıl iPhone 16 ısınma sorunu konuşacak mıyız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!