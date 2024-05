Samsung One UI 6.1 güncellemesi üç popüler modele geliyor. Samsung, Galaxy A53, Galaxy A54 ve Galaxy S21 FE modelleri için One UI 6.1 güncellemesini yakında yayınlamaya hazırlanıyor. Türkiye’de çok satan Samsung telefonlar, One UI güncellemesi almak için gün sayıyor.

Samsung, Galaxy A53, Galaxy A54 ve Galaxy S21 FE için One UI 6.1 Güncellemesini Yayınlamaya Hazırlanıyor

Şirket, yakın zamanda Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 gibi üst düzey telefonlar için One UI 6.1 güncellemesini zaten yayınladı. Ancak, Galaxy A53, A54 ve S21 FE gibi diğer modeller için güncellemenin 14 Mayıs’ta Kanada’da yayınlanacağı bildirildi.

Diğer pazarlardaki kullanıcılar, operatör ve ülkeye bağlı olarak güncellemeyi daha erken veya daha geç alabilirler. Örneğin, Avrupa ve Asya pazarları genellikle Kanada’dan daha hızlı güncellemelere erişiyor. Büyük ihtimalle Avrupa ile aynı zamanda Türkiye pazarında da güncellemeyi yükleyebileceğiz.

One UI 6.1 güncellemesi, bir dizi yenilik ve özellik getiriyor. Özel çıkartmalar, Galeri uygulamasında geliştirilmiş arama, video oynatma hızını değiştirmenin daha kolay bir yolu, duvar kağıdı efektleri ve çerçeveleri gibi yeni özelliklerin yanı sıra kullanıcıların alarm uyarılarını özelleştirmelerine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca Modları açıp kapatma, Modları yeniden sıralama ve yeni Rutin koşulları oluşturma gibi işlevlere erişebilirler.

Samsung, One UI 6.1 ile Quick Share ve Samsung Find uygulamalarını da getiriyor. Bu güncelleme ayrıca Bluetooth Auracast’i destekliyor, tarayıcı sekme gruplarını senkronize edebiliyor ve Samsung Cloud ile veri korumasını artırıyor. Sağlık uygulaması daha fazla günlük hedef seçeneği sunarken, sesli girişin klavyeden ayrılmadan yapılabileceği bir düğme de eklenmiş durumda.

One UI 6.1 güncellemesi, Galaxy kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu güncelleme ile birlikte Samsung, kullanıcıların akıllı telefonlarını daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamak için bir dizi yenilik ve iyileştirme sunuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Android güncellemesi nasıl olacak?