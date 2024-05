God of War Ragnarok PC ne zaman sorusu oyuncuların odağında. Tanınmış bir sızıntı kaynağına göre, God of War Ragnarok PC versiyonunun bu ay içinde duyurulması bekleniyor. Bugün erken saatlerde, sızıntılarıyla tanıtılan billbil-kun adlı bir hesap, Kratos’un başrolde olduğu bu efsanevi serinin son oyununun, eski PlayStation özel oyunları arasında PC platformuna taşınacağını açıkladı. God of War Ragnarok PC’ye geliyor.

God of War Ragnarok PC Ne Zaman Çıkıyor? Bu Ay İçinde Görebiliriz!

Portun duyurusuyla ilgili net bir tarih henüz belirlenmemiş olsa da, sızıntı kaynağı duyurunun bu ay içinde gerçekleşmesini beklediğini belirtiyor. Ancak, duyurunun fuar sırasında değil, muhtemelen Resmi PlayStation Blog’unda bir blog yazısıyla yapılacağı düşünülüyor. Bu, daha önce Ghost Of Tsushima gibi Sony portlarının duyurulma şekline benziyor.

Sızdırılan bilgilere göre, oyunun PC portuyla ilgili net bir çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Ancak, önceki söylentilere göre, portun Horizon Forbidden West ve Ghost of Tsushima gibi diğer Sony oyunlarıyla birlikte 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Şimdi gelen bilgilere göre tanıtım bir tık daha erken gerçekleşebilir. God of War Ragnarok PC ne zaman diye soranların çok beklemesi gerekmeyecek.

Oyun, geçen yıl Valhalla ücretsiz genişleme paketi ile güçlendirildi. Bu paket, oyun sonrası bir senaryo sunarak ana oyunun formülüne roguelike bir dönüş getirdi. Sony Santa Monica’nın serinin son oyununu yıl sonundan önce PC platformunda piyasaya sürmesi bekleniyor.

Bu efsanevi God of War oyununun PC portunun duyurulması, oyunseverler arasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Oyunun PC platformunda sunulması, daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmasını sağlayacak ve Kratos’un epik macerasını daha fazla oyuncuyla buluşturacak.

