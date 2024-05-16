iOS 18 ve iPadOS 18 için Apple cephesinden resmi ipuçları geldi. Teknoloji devi Apple, bugün yaptığı duyuruyla, fiziksel engelleri olan kullanıcıların iPad ve iPhone’larını gözleriyle kontrol edebilmelerini sağlayacak olan Göz Takibi gibi yeni erişilebilirlik özelliklerini tanıttı. Bu özellikler, Apple’ın donanımı ve yazılımının gücünü bir araya getirerek, kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Apple, Erişilebilirlikte Yeni Bir Boyut Açıyor: iOS 18 ve iPadOS 18 Göz Takibi ve Diğer Yeniliklerle Geliyor

Apple’ın CEO’su Tim Cook, yaptığı açıklamada, “İnovasyonun yaşamları zenginleştiren dönüştürücü gücüne yürekten inanıyoruz. Bu nedenle Apple, yaklaşık 40 yıldır erişilebilirliği donanım ve yazılımlarımızın temeline yerleştirerek kapsayıcı tasarımı savunuyor. Teknolojinin sınırlarını sürekli olarak zorluyoruz ve bu yeni özellikler, tüm kullanıcılarımıza mümkün olan en iyi deneyimi sunma konusundaki uzun süredir devam eden kararlılığımızı yansıtıyor.” ifadelerini kullandı.

Apple’ın Küresel Erişilebilirlik Politikası ve Girişimleri Kıdemli Direktörü Sarah Herrlinger ise, “Erişilebilirlik konusunda her yıl yeni bir çığır açıyoruz. Bu yeni özellikler, iletişim kurmak, aygıtlarını kontrol etmek ve dünyada hareket etmek için yeni yollar sağlayarak çok çeşitli kullanıcıların yaşamlarında bir etki yaratacak.” diyerek iOS 18 ve iPadOS 18 özellikleri hakkında bilgi verdi.

iOS 18 yapay zeka odaklı bir güncelleme olsa da, Apple cephesi şimdilik erişilebilirlik özellikleri hakkında ipucu verdi. İlk “göze batan” ise Göz Takibi özelliği oldu. Yapay zeka destekli bu özellik iPad ve iPhone kullanıcılarına sadece gözleriyle gezinme imkanı sunacak. Bu özellik, özellikle fiziksel engelleri olan kullanıcılar için tasarlanmış olup, ön kamerayı kullanarak göz izleme işlevini yerine getirecek.

Diğer bir yenilik olan Music Haptics, yani ses titreşimleri, işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken kullanıcıların iPhone’daki müzik deneyimini artırmayı amaçlıyor. Bu özellik sayesinde, iPhone’daki Taptic Engine, müziğin sesine dokunuşlar, dokular ve titreşimler ekleyerek daha zengin bir müzik deneyimi sunacak.

Vocal Shortcuts, yani ses kısayolları ise, kullanıcıların özel bir ses çıkararak belirli görevleri yerine getirmesine olanak tanıyacak. Bu özellik, Siri’yi anlayabileceği özel ifadelerle programlama imkanı sağlayacak. Yani ıslık sesi çıkararak flaşı açmak artık mümkün olacak.

Vehicle Motion Cues, yani araç hareketi ipuçları ise, iPhone veya iPad kullanırken araç içinde hareket halindeyken oluşabilecek hareket hastalığını azaltmaya yardımcı olacak bir özellik olarak tanıtıldı. Bu özellik, ekranın kenarlarındaki animasyonlu noktalar aracılığıyla araç hareketlerini kullanıcılara bildirecek ve böylece hareket halindeyken ekranı kullanmayı kolaylaştıracak.

Apple’ın sunduğu bu yeni erişilebilirlik özellikleri, teknolojinin herkes için daha erişilebilir hale gelmesine olanak tanıyarak, kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırmayı ve daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor. iOS 18 ve iPadOS 18 güncellemesinde bu yeni erişilebilirlik özelliklerinin karşımıza çıkması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S4 zamanında karşımıza çıkan göz takibi özelliği sizce kullanışlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!