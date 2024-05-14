HUAWEI nova 12 serisi, genç kullanıcılara güven ve kendini ifade etme konusunda ilham vermek için tasarlandı. HUAWEI nova 12i, yeni bir tasarım ve 108MP kamera ile bunu geliştiriyor.

HUAWEI nova 12i, ortalama bir mobil kullanıcıya gelişmiş bir fotoğrafçılık deneyimi sunan 108MP çözünürlüğe sahip ultra yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip. 108MP ana kameraya, geniş bir F1.9 diyafram açıklığına ve büyük bir 1/1,67 inç sensöre sahiptir. Ayrıca daha fazla ortam ışığı yakalamak için dokuz-içinde-bir-piksel füzyon teknolojisini kullanıyor.

En önemlisi, HUAWEI nova 12i’nin 108MP kamerası RAW Domain Algoritması tarafından destekleniyor. Bu teknoloji, her fotoğraftaki parlaklığı, netliği ve dinamik aralığı optimize eder. Bu, renkleri daha canlı hale getirir ve fotoğrafın parlak ve karanlık kısımlarının dengeli olmasını sağlar.

Parlak arkadan aydınlatmalı HDR ve daha karanlık ışıklı sahnelerde, dokuzu bir arada piksel füzyon teknolojisi 1,92µm’ye eşdeğer süper büyük pikselleri bir araya getirerek ayrıntıları gizlemeden parlaklığı artırabilir.

İlginizi Çekebilir: vivo X100 Ultra Tanıtıldı! | Şimdi HUAWEI Pura 70 Ultra ve düşünsün?!

Daha da iyisi, gece çekimlerinde gelişmiş vurgu bastırma ve daha fazla netlik görülecektir. Bu, ışığın bazen orantısız bir şekilde sunulduğu ve dengeli bir şekilde sunulamadığı dekoratif sokak lambaları ve araba ışıkları ile gece fotoğrafçılığı gibi yaygın olarak etkilenen görüntülerde en belirgin şekilde görülür. HUAWEI nova 12’nin güçlü 108MP kamerası sayesinde, kullanıcıların önlerindeki fotoğrafı çekmek için kendilerini kısıtlanmış hissetmelerine gerek yok.

Dinamik görseller için: HUAWEI nova 12i, 6,7″ AOD (Her zaman açık ekran) ekrana sahiptir. Hafiftir ve ince çerçevelere sahiptir. Bu, hassas mühendislik sayesinde mümkün olmuştur. Bu, kullanıcıların mobil oyunlarını, TV şovlarını veya internet tarayıcılarını daha fazla görmelerini sağlar.

Ayrıca, ışığa bağlı olarak ekranı daha parlak veya daha koyu hale getiren Yumuşak Karartma Kontrolü’ne sahiptir. Bu, daha rahat okumanıza yardımcı olur. Bu yeni Nova ayrıca saati, gücü ve yemek teslimatı ve taksi uygulamalarından gelen bildirimleri gösteren bir AOD özelliğine sahiptir. AOD, EMUI 14 Tema Kilitli Ekranlar ile kişiselleştirilebilir.

Akıllı telefonlar çok şey yapabilir, ancak bunu yapmak için büyük bir bataryaya ve depolama alanına ihtiyaçları vardır. Bu, özellikle okul, iş ve eğlence için akıllı telefonlarına güvenen genç kullanıcılar için geçerlidir.

HUAWEI nova 12i’nin 5000mAh bataryası, kullanıcıların şarj cihazlarına ulaşmak zorunda kalmadan tüm gün telefonlarında yaşamalarına, çalışmalarına ve oynamalarına olanak tanır. Bu boyuttaki bir pil, bir tam günden fazla dayanabilir. HUAWEI nova 12i’nin pili AI Güç Tasarrufu Teknolojisi ile geliyor. Bu, kullanıcıların daha fazla pil ömrü elde etmelerine yardımcı olur. Pil kullanımını kullanıcı etkinliğine göre ayarlar ve çalışan arka plan uygulamalarını kapatır. Bu, kullanıcıların yaşam tarzlarına göre daha uzun pil ömrü elde ettikleri anlamına gelir.

HUAWEI nova 12i fiyatı ne kadar?

HUAWEI nova 12i, siyah ve yeşil renk seçenekleriyle 14.999 TL’den satışa sunuluyor. Yanında hediye olarak 1 yıllık ekran hasarı garantisi ve Huawei FreeBuds 5i kablosuz kulaklık verilen telefonlarda ayrıca 600 TL de kupon indirimi uygulanıyor.