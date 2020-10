Samsung One UI 3.0: Çıkış tarihi, özellikler ve daha fazlası!

Samsung’un bir sonraki büyük sürüm güncellemesi One UI 3.0, kapalı beta sürümü ile erişilebilir durumda. Yakın zamanda herkese açık beta olarak sunulacak yeni güncelleme hakkında bilmeniz gereken tüm detayları bu yazımızda bir araya getirdik.

One UI 3.0 beta, şu an için Galaxy S20 serisiyle sınırlı ve Samsung, herkese açık beta sürümünü dünya çapında yedi pazarda kullanıma sunacak. Aslında kısa bir süre önce Galaxy Note 20 serisi de piyasaya sürülmüştü ve güncellemenin Note 20′lere de sunulması bekleniyordu. Ancak Samsung, her sene yaptığı gibi beta programını bu sene de Galaxy S serisiyle sınırlandırdı.

Bu rehberimizde One UI 3.0 beta hakkında bilmeniz gerekenler, kararlı sürümünü alması planlanan telefonlar ve yeni özellikler gibi detaylardan derinlemesine bahsettik.

One UI 3.0 genel beta ne zaman kullanıma sunulacak?

Samsung, şu anda Güney Kore ve ABD’de One UI 3.0 genel beta sürümünü resmi olarak başlattı. Bahsettiğimiz gibi bu beta programı sadece Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra modelleriyle sınırlı.

Yakın zamanda daha fazla pazarda da Galaxy S20 serisine gelecek bu güncellemeyi kullanıcılar, Samsung Members uygulaması aracılığıyla edinebilecekler. Ayrıca Samsung, Note 20 ve Note 20 Ultra’nın da genel beta sürümüne dahil edileceğini onayladı ancak tam tarih hakkında bilgi bulunmuyor.

Bu arada Samsung, ABD ve Güney Kore’nin yanı sıra genel betayı sunmaya ilk olarak Çin, Almanya, Hindistan, Polonya ve Birleşik Krallık’ta başlayacak. Yalnız Türkiye’ye ne zaman sunulacağı, hatta sunulup sunulmayacağı dahil maalesef belirsizliğini koruyor.

Samsung, One UI 3.0’ın kararlı sürümünü ne zaman yayınlayacak?

Samsung’un kısa bir bir süre içinde başlatacağı genel beta sürümünün ardından One UI 3.0′ın kararlı sürümünün yayınlanması en az birkaç ay sürecek. Hatırlatmak gerekirse şirket, geçen sene ekim ayında One UI 2.0 beta programını başlatmasının ardından aralık ayı sonunda Galaxy S10 için kararlı sürümünü piyasaya sürmüştü.

Benzer bir durumun bu sene de yaşanması bekleniyor. Büyük olasılıkla Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0 genel betayı başlatmasının ardından birkaç ay sonra kararlı sürümünü de OTA yoluyla dağıtmaya başlayacak. Yani en azından Aralık 2020’den kararlı sürümün son kullanıcıya açılacağını öngörebiliriz. Ayrıca Galaxy S20 serisi güncellemeyi ilk alan cihaz olmakla birlikte, Note 20 serisi ve Samsung’un 2019 amiral gemileri peşinden gelecek.

One UI 3.0 alacak telefonlar

One UI 3.0′ın beta sürümü Galaxy S20 serisi ile sınırlıyken, kararlı sürümü ise elbette ki çok daha fazla telefona sunulacak. İşte Android 11 tabanlı One UI 3.0 kararlı sürümünü alması muhtemel cihazlar:

One UI 3.0 alacak Samsung Galaxy S / Note serisi:

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Flip 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy S20

Galaxy S20 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold

Galaxy Fold 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 5G

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10 5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy S10 Lite

One UI 3.0 alacak Samsung Galaxy A serisi:

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A70

Galaxy A60

Galaxy A80

Galaxy A8s

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A10

Galaxy A10e

Galaxy A10’lar

Galaxy A11

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A41

One UI 3.0 alacak Samsung Galaxy M serisi:

Galaxy M51

Galaxy M40

Galaxy M31

Galaxy M30

Galaxy M21

Galaxy M11

One UI 3.0 beta sürümündeki tüm yenilikler

Samsung, yeni kullanıcı arayüzünün tasarımında, kardeşi One UI 2.5′e göre çok fazla bir yapısal değişikliğe gitmiyor. One UI 3.0′da daha çok telefonun işlevselliğini ve kullanışlılığını artıran yeniliklere odaklanılmış durumda. Örneğin widgetları görmek ve ana ekrana eklemek için, ilgili uygulamaya uzun basmak yeterli olacak. Bunun yanı sıra artık birçok telefonda mevcut olan, ekranı kilitlemek için çift dokunma hareketi de artık Samsung telefonlara nihayet geldi.

One UI 3.0, Android 11 tabanlı olduğundan ötürü elbette ki onunla beraber gelen yenilikleri de bünyesinde barındırıyor. Ek olarak kamerada daha iyi otomatik odaklama ve pozlama kontrolleri, arama ekranını kendi fotoğraf ve videolarınızla özelleştirme ve Dijital Denge’deki yeni cihaz kullanım kontrolleri gibi yepyeni deneyimler One UI 3.0 kullanıcılarına sunulacak.

Android Police ekibi yeni güncellemedeki kilit ekranı, erişilebilirlik, DeX, Samsung İnternet ve daha fazlasıyla ilgili değişiklikler dahil olmak üzere tüm One UI 3.0 sürüm notlarını paylaştı.

İşte tam değişiklik notları:

Ana ekran

İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.

Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.

One UI 3.0 kilit ekranı

Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.

Kilit ekranı widget’ları geliştirildi.

Hızlı panel

Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.

AOD

Always on Display için sunulan widgetlar geliştirildi.

One UI 3.0 erişilebilirlik özellikleri

Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.

Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.

Ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.

Samsung Klavye

Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.

Samsung DeX

Artık desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği, bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilmenizi ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirmenizi sağlar.

One UI 3.0 İnternet uygulaması

Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklendi. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklendi.

Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlendi. Web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklendi.

Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklendi.

Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarıldı.

Sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklendi.

Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirildi.

Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.

Kişiler ve Telefon

Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklendi.

Arama deneyimi geliştirildi.

Telefon / Çağrı geçmişi

Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklendi.

Mesajlar

Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklendi.

Takvim

Aynı başlangıç ​​saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.

Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırıldı.

Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirildi.

Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri

Haftalık raporunuza trendler eklendi. Kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.

Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.

Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklendi.

Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklendi.

Kamera

Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirildi.

Fotoğraf Editörü

Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklendi.

One UI 3.0 Bixby Rutinleri

Önceden ayarlanmış rutinler sayesinde hızlı bir şekilde başlayabilir ve kendi rutinlerinizi hızlı bir şekilde nasıl oluşturacağınızı öğrenebilirsiniz.

Artık bir rutin sona erdiğinde hangi eylemlerin tersine çevrildiğini görebilirsiniz.

Belirli bir başlangıç ​​zamanı, bir Bluetooth cihazının veya Wi-Fi ağının bağlantısının kesilmesi, belirli bir numaradan arama ve daha fazlası gibi yeni koşullar eklendi.

Bixby ile konuşma ve erişilebilirlik eylemleri dahil olmak üzere yeni eylemler eklendi.

Her rutin için özelleştirilmiş bir simge ekleyebilir ve hızlı erişim için kilit ekranına rutinler ekleyebilirsiniz.

Samsung One UI 3.0′le alakalı bilinen tüm detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. Yepyeni gelişmeler oldukça bunları haberlerimize konuk etmeye devam edeceğiz.