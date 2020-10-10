Samsung
Samsung One UI 3.0: Çıkış tarihi, özellikler ve daha fazlası!
Samsung’un bir sonraki büyük sürüm güncellemesi One UI 3.0, kapalı beta sürümü ile erişilebilir durumda. Yakın zamanda herkese açık beta olarak sunulacak yeni güncelleme hakkında bilmeniz gereken tüm detayları bu yazımızda bir araya getirdik.
İlginizi çekebilir: One UI 3.0 Beta Galaxy S20 ailesine geliyor!
One UI 3.0 beta, şu an için Galaxy S20 serisiyle sınırlı ve Samsung, herkese açık beta sürümünü dünya çapında yedi pazarda kullanıma sunacak. Aslında kısa bir süre önce Galaxy Note 20 serisi de piyasaya sürülmüştü ve güncellemenin Note 20′lere de sunulması bekleniyordu. Ancak Samsung, her sene yaptığı gibi beta programını bu sene de Galaxy S serisiyle sınırlandırdı.
Bu rehberimizde One UI 3.0 beta hakkında bilmeniz gerekenler, kararlı sürümünü alması planlanan telefonlar ve yeni özellikler gibi detaylardan derinlemesine bahsettik.
One UI 3.0 genel beta ne zaman kullanıma sunulacak?
Samsung, şu anda Güney Kore ve ABD’de One UI 3.0 genel beta sürümünü resmi olarak başlattı. Bahsettiğimiz gibi bu beta programı sadece Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra modelleriyle sınırlı.
Yakın zamanda daha fazla pazarda da Galaxy S20 serisine gelecek bu güncellemeyi kullanıcılar, Samsung Members uygulaması aracılığıyla edinebilecekler. Ayrıca Samsung, Note 20 ve Note 20 Ultra’nın da genel beta sürümüne dahil edileceğini onayladı ancak tam tarih hakkında bilgi bulunmuyor.
Bu arada Samsung, ABD ve Güney Kore’nin yanı sıra genel betayı sunmaya ilk olarak Çin, Almanya, Hindistan, Polonya ve Birleşik Krallık’ta başlayacak. Yalnız Türkiye’ye ne zaman sunulacağı, hatta sunulup sunulmayacağı dahil maalesef belirsizliğini koruyor.
Samsung, One UI 3.0’ın kararlı sürümünü ne zaman yayınlayacak?
Samsung’un kısa bir bir süre içinde başlatacağı genel beta sürümünün ardından One UI 3.0′ın kararlı sürümünün yayınlanması en az birkaç ay sürecek. Hatırlatmak gerekirse şirket, geçen sene ekim ayında One UI 2.0 beta programını başlatmasının ardından aralık ayı sonunda Galaxy S10 için kararlı sürümünü piyasaya sürmüştü.
Benzer bir durumun bu sene de yaşanması bekleniyor. Büyük olasılıkla Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0 genel betayı başlatmasının ardından birkaç ay sonra kararlı sürümünü de OTA yoluyla dağıtmaya başlayacak. Yani en azından Aralık 2020’den kararlı sürümün son kullanıcıya açılacağını öngörebiliriz. Ayrıca Galaxy S20 serisi güncellemeyi ilk alan cihaz olmakla birlikte, Note 20 serisi ve Samsung’un 2019 amiral gemileri peşinden gelecek.
One UI 3.0 alacak telefonlar
One UI 3.0′ın beta sürümü Galaxy S20 serisi ile sınırlıyken, kararlı sürümü ise elbette ki çok daha fazla telefona sunulacak. İşte Android 11 tabanlı One UI 3.0 kararlı sürümünü alması muhtemel cihazlar:
One UI 3.0 alacak Samsung Galaxy S / Note serisi:
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 Ultra 5G
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Flip 5G
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy S20
- Galaxy S20 5G
- Galaxy S20+
- Galaxy S20+ 5G
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Fold
- Galaxy Fold 5G
- Galaxy Note 10+
- Galaxy Note 10+ 5G
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10 5G
- Galaxy S10e
- Galaxy S10+
- Galaxy S10
- Galaxy S10 5G
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy S10 Lite
One UI 3.0 alacak Samsung Galaxy A serisi:
- Galaxy A51
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A50
- Galaxy A50s
- Galaxy A70
- Galaxy A70
- Galaxy A60
- Galaxy A80
- Galaxy A8s
- Galaxy A90 5G
- Galaxy A01
- Galaxy A10
- Galaxy A10e
- Galaxy A10’lar
- Galaxy A11
- Galaxy A20
- Galaxy A20e
- Galaxy A20
- Galaxy A21
- Galaxy A21s
- Galaxy A30
- Galaxy A30s
- Galaxy A31
- Galaxy A40
- Galaxy A41
One UI 3.0 alacak Samsung Galaxy M serisi:
- Galaxy M51
- Galaxy M40
- Galaxy M31
- Galaxy M31
- Galaxy M30
- Galaxy M21
- Galaxy M11
One UI 3.0 beta sürümündeki tüm yenilikler
Samsung, yeni kullanıcı arayüzünün tasarımında, kardeşi One UI 2.5′e göre çok fazla bir yapısal değişikliğe gitmiyor. One UI 3.0′da daha çok telefonun işlevselliğini ve kullanışlılığını artıran yeniliklere odaklanılmış durumda. Örneğin widgetları görmek ve ana ekrana eklemek için, ilgili uygulamaya uzun basmak yeterli olacak. Bunun yanı sıra artık birçok telefonda mevcut olan, ekranı kilitlemek için çift dokunma hareketi de artık Samsung telefonlara nihayet geldi.
One UI 3.0, Android 11 tabanlı olduğundan ötürü elbette ki onunla beraber gelen yenilikleri de bünyesinde barındırıyor. Ek olarak kamerada daha iyi otomatik odaklama ve pozlama kontrolleri, arama ekranını kendi fotoğraf ve videolarınızla özelleştirme ve Dijital Denge’deki yeni cihaz kullanım kontrolleri gibi yepyeni deneyimler One UI 3.0 kullanıcılarına sunulacak.
Android Police ekibi yeni güncellemedeki kilit ekranı, erişilebilirlik, DeX, Samsung İnternet ve daha fazlasıyla ilgili değişiklikler dahil olmak üzere tüm One UI 3.0 sürüm notlarını paylaştı.
İşte tam değişiklik notları:
Ana ekran
- İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.
- Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.
One UI 3.0 kilit ekranı
- Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.
- Kilit ekranı widget’ları geliştirildi.
Hızlı panel
- Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.
AOD
- Always on Display için sunulan widgetlar geliştirildi.
One UI 3.0 erişilebilirlik özellikleri
- Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.
- Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.
- Ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.
Samsung Klavye
- Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.
Samsung DeX
- Artık desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.
- Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği, bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilmenizi ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirmenizi sağlar.
One UI 3.0 İnternet uygulaması
- Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklendi. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklendi.
- Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlendi. Web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklendi.
- Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklendi.
- Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarıldı.
- Sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklendi.
- Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirildi.
- Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.
Kişiler ve Telefon
- Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklendi.
- Arama deneyimi geliştirildi.
Telefon / Çağrı geçmişi
- Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklendi.
Mesajlar
- Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklendi.
Takvim
- Aynı başlangıç saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.
- Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırıldı.
- Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirildi.
Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri
- Haftalık raporunuza trendler eklendi. Kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.
- Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.
- Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklendi.
- Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklendi.
Kamera
- Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirildi.
Fotoğraf Editörü
- Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklendi.
One UI 3.0 Bixby Rutinleri
- Önceden ayarlanmış rutinler sayesinde hızlı bir şekilde başlayabilir ve kendi rutinlerinizi hızlı bir şekilde nasıl oluşturacağınızı öğrenebilirsiniz.
- Artık bir rutin sona erdiğinde hangi eylemlerin tersine çevrildiğini görebilirsiniz.
- Belirli bir başlangıç zamanı, bir Bluetooth cihazının veya Wi-Fi ağının bağlantısının kesilmesi, belirli bir numaradan arama ve daha fazlası gibi yeni koşullar eklendi.
- Bixby ile konuşma ve erişilebilirlik eylemleri dahil olmak üzere yeni eylemler eklendi.
- Her rutin için özelleştirilmiş bir simge ekleyebilir ve hızlı erişim için kilit ekranına rutinler ekleyebilirsiniz.
Samsung One UI 3.0′le alakalı bilinen tüm detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. Yepyeni gelişmeler oldukça bunları haberlerimize konuk etmeye devam edeceğiz.
Haber
Samsung, ABD yaptırımları etkisiyle daha fazla gelir elde etti
Samsung Electronics’in 2020 yılı üçüncü çeyrek gelirleri yaklaşık yüzde 60 artarak son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Samsung tarafından bugün yapılan açıklamada, söz konusu yüksek gelirin, ABD yaptırımlarından etkilenen Huawei’nin daha fazla yarı iletken ihtiyacının bir yansıması olduğu belirtildi.
İlginizi çekebilir: Samsung, S10 ve S20 için Ekim 2020 güvenlik yamasını dağıtıyor
Samsung, üçüncü çeyrekte 9 milyar euro gelir elde etti
ABD yaptırımları sebebiyle Huawei’nin Çin dışındaki satışları azalırken; Samsung’un özellikle giriş ve orta seviye telefon satışlarında bir hayli artış yaşandı. Şirketin 2020 yılının üçüncü çeyreği için toplam işletme karı yüzde 58’lik bir artış gösterdi. Şirketin söz konusu dönemdeki geliri ise 9 milyar euro düzeyinde.
Samsung, analistlerin beklentilerini de aştı
Yüzde 58’lik bir büyüme, analistlerin beklediğinden çok daha fazla. Şirket, cep telefonu dışında; televizyon, monitör, elektrikli ev aletleri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip. Yarı iletken satışları, Samsung’un işletme gelirlerinin yüzde 75’ini oluşturuyor. Nomura’nın analiz bölümü başkası CW Chung, “Görünüşe göre Huawei, Samsung’un yonga seti işi üzerinde beklediğimizden daha güçlü bir etkiye sahip. Samsung’un akıllı telefon ve ev aletleri segmentlerindeki satışları da beklenenin üzerinde.” şeklinde bir açıklama yaptı. COVID-19 salgınının, ev ortamının havasını temizleyen cihazlara olan talebi yükseltmesiyle birlikte, Samsung bu pazardan da büyük bir kar elde etmiş görünüyor.
ABD hükümeti, Huawei’nin yarı iletkenlere erişimini kısıtlamak amacıyla eylül ayı ortasında yaptırımlarını sıkılaştırmıştı. Samsung, 15 Eylül itibarıyla Huawei’ye çip tedarik etmeyi durdurmuş durumda. ABD hükümeti, dünyanın en büyük ağ ekipmanı üreticisi ve Samsung’un ardından ikinci en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei’yi Çin devletinin casusluk aracı olmakla suçluyor.
Şirket gelirlerinin dördüncü çeyrekte de başarısına devam edip-etmeyeceği şu an için belli değil. Analistler, yarı iletken fiyatlarının çok düşük seviyelere inmesinin ve Apple’ın 13 Ekim’de tanıtacağı iPhone 12 modelinin Samsung gelirlerini dördüncü çeyrekte olumsuz yönde etkilemesini öngörüyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31 Prime, Amazon’da listelendi!
Samsung yeni orta seviye Galaxy M31 Prime, Amazon‘da listelendi. Akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu.
İlginizi çekebilir; Samsung, Snapdragon 750 üretimi için Qualcomm ile anlaştı
Samsung Galaxy M31 Prime teknik özellikleri belli oldu!
Samsung, Galaxy M serisine yeni bir akıllı telefon daha eklemeye hazırlanıyor. Galaxy M31 Prime modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan firma, artık geri sayıma geçti. Geçtiğimiz günlerde Amazon‘da listelenen akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarım detayları ortaya çıktı. Ekran boyutu henüz bilinmeyen akıllı telefon damla çentik tasarımı ile kullanıcılarını karşılayacak. Bir adet 32 MP‘lik ön kameraya sahip olacak akıllı telefon, arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu ile piyasaya çıkacak. Kamera konusunda iddialı olan akıllı telefonda arka kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik ve yine 5 MP makro sensörü olarak belirlenmiş.
Gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alacak Samsung Galaxy M31 Prime, 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. 6000 mAh batarya kapasitesi ile iddialı şarj süreleri vadeden akıllı telefon 15W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sağlayacak. Tasarım olarak Galaxy M31 serisine oldukça benzeyen akıllı telefon arka tarafında bir adet de parmak izi okuyucusuna yer vermekte. Öte yandan USB-C girişi ile kullanıcılarını karşılayacak cihaz, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip olacak. Çıkış tarihi kesin olmayan akıllı telefon, Amazon’da ortaya çıkmasının ardından hayranlarını çok uzun süre bekletmeyecek gibi gözüküyor.
Samsung
Bixby Vision bünyesindeki bazı AR özellikleri kullanımdan kaldırılıyor
Samsung, Bixby Vision için sunduğu bazı AR özelliklerini bu ay kullanımdan kaldırıyor. Şirket, kullanıcılarına bildirim göndererek bahse konu değişiklik hakkında uyardı.
İlginizi çekebilir: Bixby geliştiricilere açılıyor
Samsung, kullanıcılara kamera uygulaması aracılığıyla gönderdiği bildirimde, ekim ayının sonundan itibaren Bixby için sunduğu bazı artırılmış gerçeklik özelliklerini kaldıracağını söyledi. Samsung’un kamera uygulamasıyla Bixby Vision’a erişmeye çalışan kullanıcılara gösterilen ayrıntılı uyarıda; yerler, makyaj, ev dekorasyonu ve stil özelliklerin artık Vision’da kullanılamayacağı belirtiliyor.
Bixby Vision bazı AR özelliklerini kaybediyor
Samsung’un yaptığı söz konusu kaldırma girişimi şu an için Bixby Vision bünyesindeki tüm artırılmış gerçeklik yeteneklerini kapsamıyor. Örneğin gerçek zamanlı bir çeviri özelliğinin yanı sıra, kamera tarafından görülen metni okuyarak görme engelli kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlayan hızlı okuyucu gibi erişilebilirlik seçenekleri hala kullanılmaya devam edecek.
İlk olarak 2017′de Samsung Galaxy S8 ile birlikte tanıtılan Bixby, şirketin Google Asistan ve diğer Google artırılmış gerçeklik hizmetleriyle yoğun bir rekabet içinde bulunuyor. Samsung belli AR özelliklerini her ne kadar kaldırsa da, muhtemelen bu pazardan elini eteğini tamamen geri çekmeyecek.
Hatta geçtiğimiz aylarda şirketin kendi ürettiği telefonlarda kendi hizmetlerini ön plana çıkarmak için Google ile görüşmelere başladığı ortaya çıkmıştı. İkili arasındaki görüşmeden doğacak olası bir anlaşmaya göre Samsung, telefonlarında Google Asistan ve Play Store’u kendi hizmetlerinin gölgesinde bırakabilir.