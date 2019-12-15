One UI 2.0 ve Android 10 yenilikleri | Neler getiriyor?

Samsung Galaxy Watch Active 2 inceleme videomuzda, Active akıllı saat ailesinin geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni modeline yakından bakıyoruz.

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Bu sene düzenlenmiş olan IFA 2019 teknoloji fuarında karşımıza çıkan cihaz, önceki nesile oranla büyük çapta değişiklikler ve geliştirmeleri içerisinde barındırıyor.

Samsung Galaxy Watch Active 2 dizaynı

Giyilebilir akıllı cihazın iki versiyonu mevcut. Önceki nesil Active cihazına oranla, daha büyük ekranla çıkan cihazın 40mm versiyonu 1.2 inç boyutlarına sahipken, 44mm versiyonun 1.4 inç genişliğe sahip olduğunu görüyoruz. Ana hatlarıyla modern dizayn çizgisinde oldukça şık duran modeli isterseniz alüminyum versiyonunu isterseniz de paslanmaz çelik versiyonunu tercih edebiliyorsunuz.

Samsung Galaxy Watch Active 2 teknik özellikleri

Cihazda, Super AMOLED kapasitif bir panel tercih edilmiş. Bu panel 16 milyon renk sunabiliyor. Oldukça da canlı renklere sahip gerçekçi bir saat deneyimi sunduğunu belirtmek istiyorum. Yonga seti, 10 nm üretim teknolojisiyle üretilmiş Samsung’un akıllı saatleri için geliştirdiği ve 2018 yılından itibaren Galaxy Watch ailesi ile kullanmaya başladığı Exynos 9110 mevcut. Bu yonga setinin içerisine 1.15 GHz hızlarında çalışan Cortex A53 çekirdekleri dahil edilmiş. Ekran kartı bölümünde ise Mali-T720’yi görüyoruz.

Akıllı saatin bataryası kaç gün gidiyor?

Batarya tarafında, 40mm saat, ekran boyutları neticesinde 247 mAh bir kapasiteyle gelirken 44mm’lik versiyon 340 mili amper bölü saat kapasitesine sahip. Serinin ilk modelinde 1 gün giden batarya yeni nesil modelle 2 güne kadar çekilebilmiş. Maalesef ki her zaman açık ekran modunu açarsanız 1 günden çok daha kısa sürelere bu rakam düşüyor. Bu da cihazı zayıf kılan en önemli detaylardan biri. Günlük olarak aşırı bildirim alan bir insan değilseniz pil seviyeniz azaldığında yazılım üzerindeki pil tasarruf modunu açarak bu süreyi kotarabiliyorsunuz.

Galaxy Watch Active 2’nin fiyatı!

Cihaz şu anda Altın, Gümüş ve Mat Siyah renk seçenekleriyle aliminyum modelinin 40mm versiyonu 1600 TL, 44mm versiyonu 1700TL fiyat etiketiyle bulunabilirken Paslanmaz Çelik versiyonun 2299 TL ile Samsung’un resmi sitesinden satın alabiliyorsunuz