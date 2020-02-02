Test
Samsung Galaxy S10+ ile 10 ay: Aydoğan hala memnun mu?
Samsung Galaxy S10+ modelinin ofise geldiği günden bu yana ana telefon olarak kullanan Aydoğan, cihaz ile geçirdiği 10 ayın ardından telefonun artılarını ve eksilerini aktarıyor.
İlginizi çekebilir; 10 aydır kullanılan Samsung Galaxy S10e ne halde? (VIDEO)
S10+ modelini halen severek kullanan Aydoğan’ın telefon adına güncel pil performansı, cihazın fiziksel durumu ve yazılım tarafındaki artı ve eksi yönlerini anlattığı bu videoda 10 aylık yoğun kullanım sonrasında ne durumda olduğunu göreceksiniz.
Özellikle kamera performansı ile dikkat çeken Samsung Galaxy S10+ modelinin günümüzde 108 MP değerine kadar çıkan kamera savaşları içerisinde geçen yılın amiral gemisi olarak durumunu da değerlendirdik.
İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
Samsung Galaxy A51 vs. Samsung Galaxy A50 kamera kıyaslama
Samsung Galaxy A51 selefi olan Samsung Galaxy A50’ye kıyasla ne kadar iyi? Bu sorunun cevabını bu videoda veriyoruz.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy A51 incelemesi | S20 tasarımlı yeni nesil A
Galaxy A51, Samsung’un ülkemizde en son satışa çıkardığı telefon olarak dikkat çekiyor. Tasarımıyla Galaxy S20 ailesine benzeyen A51, dört arka kamerasıyla dikkat çekici telefonlardan biri.
Geçtiğimiz senenin en dikkat çeken ve sevilen telefonlarından olan Samsung Galaxy A50 ile kıyasladığımız bu videoda A51’in A50’ye kıyasla fotoğraf ve video konusunda ne oranda geliştiğini hep beraber göreceğiz.
Sizler de görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtmeyi ve video sonundaki anketten hangisinin daha iyi olduğunu oylamayı unutmayın.
İyi seyirler…
Oyun
Xiaomi Mi 9T ile 10 oyun oynuyoruz!
Xiaomi tarafından çıkartılan Mi 9T ile bu yeni serimizde 10 farklı oyun oynuyoruz.
İlginizi çekebilir: Redmi Note 8 Pro ile 10 oyun(VIDEO)
Serimizin formatını, sizden gelen yorumlar dahilinde değiştirdik. Artık iki kıstas üzerinden videolarımızı hazırlıyoruz.
Mi 9T ile 10 oyun test koşullarımız:
1- Video içerisinde “FPS” değerlerinin yer aldığı simultane bilgi veren “aracı KFMark uygulamasını” kullanıyoruz.
2- Her oyuna başlamadan önce ve sonra cihazın ısı durumunu ölçüyoruz. Böylece testimizin sonunda 10 oyunun, cihazları ne kadar ısıttığını görmüş oluyoruz.
Oynadığımız Oyunlar’ın kronolojik sıralaması
01:06 Asphalt 9
02:18 Call of Duty
03:24 Dead by Daylight
04:36 The Elder Scrolls Online
05:30 Fortnite
06:42 Life After
07:46 PUBG
08:58 Real Racing
10:38 Shadowgun Legends
11:57 Super Mecha Champions
Test
Samsung Galaxy A51, Realme 5 Pro, Redmi Note 8, Nova 5T video kıyaslama
Dörtlü kamera kıyaslama videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi de 48 MP savaşı olarak adlandırabileceğimiz kıyaslama yayında.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy A51 incelemesi | S20 tasarımlı yeni nesil A
Sırasıyla Samsung Galaxy A51, Realme 5 Pro, Redmi Note 8 ve Huawei Nova 5T (Honor 20) modellerinin video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada cihazların video performansları nasıl?