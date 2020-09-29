One UI 3.0 Beta Galaxy S20 ailesine geliyor!

Samsung’un Güney Kore’deki Beta yöneticisi Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra’nın yakın zamanda One UI 3.0 Beta güncellemesini alacağını onayladı. Android 11 tabanı üzerine kurulan bu arayüz, şu anda kapalı beta sürecinde test edilebiliyor. Samsung’a göre en kısa sürede beta tam halini alarak dileyen herkesin kullanımına açılacak.

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One UI 3.0 çok yakında!

Yakın zamanda ilk olarak Galaxy S20 ailesine sunulacak olan bu güncellemeyi alabilmek için kullanıcıların Samsung Members uygulamasına kayıt olması gerekecek. Bu aşamadan sonra cihaz da uygunsa yeni arayüzün beta güncellemesi indirilebilecek. İlk olarak şirketin kendi ülkesi Güney Kore’de yayınlanması beklenen bu güncellemenin hemen sonra Avrupa ve Amerika kullanıcıları için de açılması bekleniyor.

S20 ailesinden sonra Note20 ve Note20 Ultra ikilisinin de bu güncellemeyi almak için çok gecikmemesi bekleniyor. Şirket, bu iki amiral gemisi düzeyindeki serisine güncellemeyi dağıttıktan sonra diğer serilerine yönelecek. One UI 3.0 telefonlara getirdiği arttırılmış güvenlik izinleri, dahili ekran kaydetme, akıllı ev kontrolleri, geliştirilmiş jestle kontrol imkânı ve mesajlaşma baloncukları gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.