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Samsung Galaxy S20 fiyatı ve özellikleri
Samsung’un heyecanla beklenen akıllı telefonu Samsung Galaxy S20 bugün itibari ile resmi olarak tanıtıldı. 5G gibi dikkat çekici özelliklere sahip amiral gemisi modelin tüm özelliklerine ve fiyatına haberimizde yakından bakıyoruz.
Samsung Galaxy S20 fiyatı ve özellikleri
Tasarım ve ekran özellikleri
Yeni tanıtılan Samsung Galaxy S ailesinin boyut ve fiyat bakımından en mütevazi üyesi olan Samsung Galaxy S20, bir önceki model olan Samsung Galaxy S10’un barındırdığı pek çok özelliğin üstüne yeni ve daha gelişmiş özellikler ekleyerek geldi. Ailenin en küçük boyuta sahip akıllı telefonu olan S20 6.2 inç boyutunda Dinamik Amoled ekran ile karşımıza çıkıyor. Quad HD (1440×3200 piksel) çözünürlük sunan ekran HDR 10+ desteğine sahip ve Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Ekran aynı zamanda 120 Hz yenileme oranına da sahip. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi S10 modelinin köşeden delikli ekranının tersine S20 ortadan delikli bir ekran sunuyor. 151.7 x 69.1 x 7.9 mm boyutlarındaki cihaz, ülkemizde Kozmik Gri, Kozmik Mavi ve Kozmik Pembe renkleri ile satışa sunuldu.
Yonga seti özellikleri
Samsung Galaxy S20, işlemci tarafında gücünü 7nm üretim teknolojisine sahip Samsung Exynos 990’dan alıyor. 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan ARM Cortex A55, 2 adet 2.6 GHz hızında çalışan ARM Cortex A76 ve 2 adet 2.73 GHz hızında çalışan M5 performans çekirdeği olmak üzere 8 çekirdeğe sahip işlemci, grafik yongası tarafında Mali-G77’nin 11 çekirdekli sürümünü barındırıyor. LPDDR5 teknolojisine sahip 8 GB RAM seçeneği sunan telefon 128 GB depolama alanı ile geliyor. Bunun yanında cihaz depolaması MicroSD kart ile 1 TB’a kadar yükseltilebiliyor.
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Kamera özellikleri
Unpacked etkinliğinde Samsung’un en çok dikkat çektiği, kamera özelliklerine baktığımızda cihaz arkada üçlü kamera kurulumuna sahip. OIS destekli ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. 64 megapiksel çözünürlüğündeki telefoto lens ise f/2.0 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip. Ultra geniş açılı kamera 12 megapiksel çözünürlük ve f/2.2 diyafram açıklığı sunuyor. 3x optik yakınlaştırma ve 30x Space Zoom yakınlaştırma yeteneklerine sahip olan S20, 4K 60 FPS ve 8K çözünürlüğünde video çekebiliyor. Cihazın ön tarafında ise 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı selfi kamerası yer alıyor. Cihazın ön kamerası da 4K çözünürlüğe kadar video çekebiliyor.
Pil özellikleri
Samsung Galaxy S20, 4000 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Büyük denilebilecek pilin dolumu içinse 25 W gücünde hızlı şarj teknolojisi sunuyor. Cihaz şarj ve veri aktırımı için USB-C portuna sahip ve aynı zamanda ters şarj özelliği de bulunuyor.
Güvenlik özellikleri
Güvenlik tarafında telefon ekran altından ultrasonik parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özellikleri sunuyor. Galaxy S20, IP68 sertifikası ile 1,5 metre derinlikte 30 dakika su içinde kalabilecek.
Bağlantı özellikleri
Galaxy S20 bağlantı tarafında Wi-Fi 6, Bluetooth 5, LTE ve 5G bağlantı teknolojilerine destek veriyor.
Fiyat
Samsung Galaxy S20 LTE versiyonunun fiyatı 899$ olarak açıklandı. Ülkemizde ise çift sim ve LTE destekli model 7.799 TL fiyat ile samsung.com üzerinden ön satışta. Fiyatı 999$ olan 5G destekli versiyon ise ilk etapta ülkemize gelmeyecek.
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Samsung Galaxy A11, 3 arka kamera ile geliyor!
Samsung Galaxy A11 geçtiğimiz haftalarda Wi-Fi Alliance‘ın web sitesinde ortaya çıkmıştı. Bugün itibariyle de modelin arka kapağına ait olduğu düşünülen bir görüntü sızdırıldı.
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Sızdırılan görüntülere göre Samsung’un yeni akıllı telefonu plastik bir arka panele sahip olacak. Görüntüde cihazın üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı da görülüyor. Kaynağı belli olmayan sızıntıya göre cihazın arka kısmında bir parmak izi okuyucu da bulunacak. Samsung Galaxy 11’in Android 10 işletim sistemini temel alan One UI 2.0 arayüzü ile piyasaya sürülmesi bekleniyor ve cihazın en az 128 GB depolama alanı seçeneği ile geleceği düşünülüyor. Bunlara ek olarak cihazın 140$’ın altında bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.
Tabiki bu bilgiler dedikodunun ötesine geçemiyor. Samsung Galaxy A11’in kesin özelliklerini öğrenmek için cihazın tanıtılmasını beklememiz gerekiyor.
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Samsung Galaxy Z Flip reklamı, Oscar ödül töreninde yayınlandı!
Koreli teknoloji devinin yeni tanıtacağı katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Z Flip, bu kez Oscar Akademi Ödülleri töreninde göründü. Telefonun tüm tasarım detaylarını gözler önüne seren reklam filmi törende dikkat çekti.
Unpacked etkinliği için hazırlanan reklamda Samsung Galaxy Z Flip‘in tasarımı net bir şekilde görüldü. Aynı zamanda telefon içinde ön yüklü gelen uygulamaların katlanabilir formdaki cihaza uygun şekilde optimize edildiği de reklam videosunda göze çarpan detaylar arasında. Reklam videosunda dikkat çeken bir diğer detay ise cihaz katlanmış halde iken dışa bakan küçük ekranı oldu. Videodaki görüntülere göre bu ufak ekran üzerinden, Samsung Galaxy Z Flip katlı halde iken gelen arama bilgisi görülebilecek.
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Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif
— Mark Gurman (@markgurman) February 10, 2020
Samsung Galaxy Z Flip ile sunulması beklenen özelliklere bakacak olursak, cihaza Qualcomm Snapdragon 855+ platformunun güç vermesi bekleniyor. Cihazın, görüntüleme birimi tarafında 6.7 inç boyutunda Dinamik Amoled panele sahip olacağı tahmin ediliyor. 3300 mAh kapasiteli olması beklenen bataryasını ise 15 W hızlı şarj besleyecek. Ortaya çıkan görüntülere göre telefon arkada geniş ve ultra geniş açılı olmak üzere çift 12 megapiksel çözünürlüklü kamera ile gelecek. Ön tarafta ise 10 megapiksel çözünürlüklü bir selfi kamerası görev yapacak. Samsung Galaxy Z Flip’in yazılım tarafında, Android 10 temelinde One UI 2.0 arayüzü ile piyasaya çıkması bekleniyor. Tasarımıyla göz dolduracak cihazın 1400$ fiyat etiketine sahip olması söz konusu. Cihazın tüm özellikleri ve fiyatı 11 Şubat 2020 tarihinde Türkiye saati ile 21:00’da yapılacak Samsung’un Unpacked etkinliğinde kesinleşecek. Etkinliği link üzerinden izleyebilirsiniz.
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Nvidia, MWC 2020 etkinliğine katılmayacak!
Bu yıl yapılacak MWC 2020 etkinliğine teknolojiden çok Koronavirüs damga vurdu. Ericsson ve LG‘den sonra fuara katılmayacak firmalar arasına grafik sektörünün lider üreticisi Nvidia da katıldı.
Fuarın ana sponsorlarından biri olan Nvidia, bugün itibariyle www.blogs.nvidia.com üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı. Firma, Koronavirüs tehlikesine dikkat çekerek çalışanlarını bu yıl İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek MWC 2020 etkinliğine göndermeyeceğini fuar yönetimine bildirdiğini açıkladı. Açıklamada “MWC etkinlik yöneticisi GSMA‘ya çalışanlarımızı bu yılki etkinliğe göndermeyeceğimizi bildirdik. Koronavirüs çerçevesinde toplum sağlığı riskleri göze alındığında, meslektaşlarımızın, ortaklarımızın ve müşterilerimizin güvenliğini sağlamak en büyük önceliğimizdir. MWC Barcelona, dünyanın en önemli teknoloji konferanslarından biri. Biz de yapay zeka, 5G ve vRAN teknolojileri ile ilgili çalışmalarımızı sektörle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz. Etkinliğe katılmadığımız için çok üzgünüz, ancak doğru kararın bu olduğuna inanıyoruz. GSMA’nın tüm katılımcıların güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarına minnettarız.” ifadelerine yer verildi.
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Fuara katılmayacağını açıklayan ilk Amerikan menşeli marka olan Nvidia, yapay zeka alanında yapılacak 10 ayrı oturuma ev sahipliği yapma amacıyla GSMA ile ortaklığa gitmişti. Aynı zamanda Yapay Zeka İnovasyon Merkezi ile katılımcılara 5G ve yapay zeka alanında deneyimler sunmayı vadeden firma maalesef tüm bunlardan vazgeçti. Elbette yapay zeka ile ilgili oturumların Nvidia çalışanları olmadan yapılması da söz konusu olabilir.
Qualcomm, Lenovo, Motorola, Xiaomi, Vivo ve Honor gibi pek çok marka fuara katılacağını açıkladı. Yinede bu yıl Nvidia gibi büyük oyuncuların katılmamasıyla öncekilerden farklı ve eksik bir MWC etkinliği olacağa benziyor.