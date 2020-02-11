Samsung’un heyecanla beklenen akıllı telefonu Samsung Galaxy S20 bugün itibari ile resmi olarak tanıtıldı. 5G gibi dikkat çekici özelliklere sahip amiral gemisi modelin tüm özelliklerine ve fiyatına haberimizde yakından bakıyoruz.

Samsung Galaxy S20 fiyatı ve özellikleri

Tasarım ve ekran özellikleri

Yeni tanıtılan Samsung Galaxy S ailesinin boyut ve fiyat bakımından en mütevazi üyesi olan Samsung Galaxy S20, bir önceki model olan Samsung Galaxy S10’un barındırdığı pek çok özelliğin üstüne yeni ve daha gelişmiş özellikler ekleyerek geldi. Ailenin en küçük boyuta sahip akıllı telefonu olan S20 6.2 inç boyutunda Dinamik Amoled ekran ile karşımıza çıkıyor. Quad HD (1440×3200 piksel) çözünürlük sunan ekran HDR 10+ desteğine sahip ve Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Ekran aynı zamanda 120 Hz yenileme oranına da sahip. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi S10 modelinin köşeden delikli ekranının tersine S20 ortadan delikli bir ekran sunuyor. 151.7 x 69.1 x 7.9 mm boyutlarındaki cihaz, ülkemizde Kozmik Gri, Kozmik Mavi ve Kozmik Pembe renkleri ile satışa sunuldu.

Yonga seti özellikleri

Samsung Galaxy S20, işlemci tarafında gücünü 7nm üretim teknolojisine sahip Samsung Exynos 990’dan alıyor. 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan ARM Cortex A55, 2 adet 2.6 GHz hızında çalışan ARM Cortex A76 ve 2 adet 2.73 GHz hızında çalışan M5 performans çekirdeği olmak üzere 8 çekirdeğe sahip işlemci, grafik yongası tarafında Mali-G77’nin 11 çekirdekli sürümünü barındırıyor. LPDDR5 teknolojisine sahip 8 GB RAM seçeneği sunan telefon 128 GB depolama alanı ile geliyor. Bunun yanında cihaz depolaması MicroSD kart ile 1 TB’a kadar yükseltilebiliyor.

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Kamera özellikleri

Unpacked etkinliğinde Samsung’un en çok dikkat çektiği, kamera özelliklerine baktığımızda cihaz arkada üçlü kamera kurulumuna sahip. OIS destekli ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. 64 megapiksel çözünürlüğündeki telefoto lens ise f/2.0 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip. Ultra geniş açılı kamera 12 megapiksel çözünürlük ve f/2.2 diyafram açıklığı sunuyor. 3x optik yakınlaştırma ve 30x Space Zoom yakınlaştırma yeteneklerine sahip olan S20, 4K 60 FPS ve 8K çözünürlüğünde video çekebiliyor. Cihazın ön tarafında ise 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı selfi kamerası yer alıyor. Cihazın ön kamerası da 4K çözünürlüğe kadar video çekebiliyor.

Pil özellikleri

Samsung Galaxy S20, 4000 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Büyük denilebilecek pilin dolumu içinse 25 W gücünde hızlı şarj teknolojisi sunuyor. Cihaz şarj ve veri aktırımı için USB-C portuna sahip ve aynı zamanda ters şarj özelliği de bulunuyor.

Güvenlik özellikleri

Güvenlik tarafında telefon ekran altından ultrasonik parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özellikleri sunuyor. Galaxy S20, IP68 sertifikası ile 1,5 metre derinlikte 30 dakika su içinde kalabilecek.

Bağlantı özellikleri

Galaxy S20 bağlantı tarafında Wi-Fi 6, Bluetooth 5, LTE ve 5G bağlantı teknolojilerine destek veriyor.

Fiyat

Samsung Galaxy S20 LTE versiyonunun fiyatı 899$ olarak açıklandı. Ülkemizde ise çift sim ve LTE destekli model 7.799 TL fiyat ile samsung.com üzerinden ön satışta. Fiyatı 999$ olan 5G destekli versiyon ise ilk etapta ülkemize gelmeyecek.