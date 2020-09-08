İşletim Sistemleri
Android 11 ‘in işinize yarayacak en iyi özellikleri!
Bugün itibarıyla dağıtımına başlanan Android 11 ‘in günlük hayatımızda kullanacağımız en iyi özelliklerini derledik.
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Android 10’un geliştirilmiş sürümü olan Android 11 arayüz olarak çok değişmemiş olsa da bir çok yeni özelliği ile günlük kullanımda sizlere daha iyi bir deneyim kazandıracak gibi.
Görüşme bildirimleri
Android 10’da bulunan bildirim çekmecesi tüm bildirimlerinizi gelişigüzel bir şekilde sıralıyordu. Elbette bazı uygulamalar için öncelik varmış gibi gözükse de bu tam olarak öyle değildi. Hatta daha düşük öncelikli olan bildirimler bir uyarı göndermeyen sessiz bir bölüme taşınıyordu.
Android 11 ile beraber bildirim çekmecesine ”Konuşmalar, Uyarılar ve Sessiz bildirimler’‘ olmak üzere üç bildirim kategorisi geliyor. Konuşmalar bölümü sizin tüm konuşmalarınızı barındırıyor. Buna tüm sohbet ve mesajlaşma uygulamaları dahilinde Instagram gibi birbirinize mesaj gönderebildiğiniz alternatif platformlar da dahil.
Ayrıca bu bölümdeki konuşmalara ve uygulamalara öncelik verebilirsiniz. Bu, örneğin annenizden gelen mesajlara, uzaktaki kuzeninizden gelen mesajlardan daha fazla öncelik vermenize olanak tanır. Buradaki ana amaç, önemli günlük etkileşimlerinizle ilgili bildirimleri asla kaçırmadığınızdan emin olmaktır.
Android 11 Bildirim geçmişi
Android 11 ile beraber son 24 saat içinde telefonunuza gelen her bir bildirimi kaydetme seçeneğine sahip oluyorsunuz. Çalışan listeyi kontrol edebilir, yanlışlıkla kaydırdığınız bildirimi bulabilir ve neyi kaçırdığınızı görebilirsiniz. Bu özellik telefonunuza varsayılan olarak gelmiyor. Özelliği kullanabilmeniz için ayarlar sekmesindeki ilgili sekmeye gitmeniz gerekecek.
Sohbet balonları
Android 10 ile beraber hayatımıza giren sohbet balonları artık daha gelişmiş bir şekilde Android 11‘de yer alacak. Facebook Messenger gibi uygulamalarda da kullanılan bu özellik aynı bu şekilde çalışacak ve ekranınızın bir köşesinde o sohbete ait bir baloncuk bulunacak.
Android 11 ekran kaydedici
Android 11 ile beraber ekran kaydedici özelliği biz kullanıcılara sunuluyor. Hızlı ayarlar bölümünde bulunan bu özellik ile bearber kayıt tuşuna bastıktan sonra sizlere bir kaç seçenek sunuyor. Örnneğin, ekran dokunuşlarınızın da kaydedilip kaydedilmeyeceğini ve telefonun sesi de yakalayıp yakalayamayacağını seçebilirsiniz.
Medya kontrolü
Android 10 telefonunuzda müzik çalıyorsanız, bildirim çekmecenizin üstünde bir müzik çalar belirir. Elbette Android 11 ile çekmecenin o bölümü artık konuşmalar için ayrılmış durumda, bu nedenle medya oynatıcının hareket etmesi gerekiyordu. Google, bunu bir basamak yukarı taşıyarak Hızlı Ayarlar bölümüne entegre etmeye karar vermiş gözüküyor.
Akıllı cihaz kontrolleri
Google, Android 11’e, bir uygulamayı açmanıza gerek kalmadan çeşitli akıllı cihazları kolayca kontrol etmenizi sağlayan yeni bir bölüm ekledi.
Yeni aracı başlatmak için güç düğmesini basılı tutabilirsiniz. En üstte, alışılmış güç özelliklerini bulacaksınız, ancak altta çok daha fazla seçenek göreceksiniz. Bir sonraki temassız işleminizin kullanmasını istediğiniz ödeme yöntemini hızla seçmenize olanak tanıyan bir Google Pay kısayolu bulunuyor. Bunun altında, çeşitli akıllı ev ürünlerinize bağlı bir grup düğme göreceksiniz.
Haber
EMUI 11 arayüzü güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu!
Huawei’in Android tabanlı özelleştirilmiş işletim sistemi EMUI ‘ın yeni sürümü EMUI 11 yakında tanıtalacak. Huawei’in yaptığı açıklama ile bu tarih netlik kazandı.
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EMUI 11 çıkış tarihi
Şirketin bugün yaptığı açıklamada Android 11 tabanlı yeni arayüzü, Huawei Geliştirici Konferansı(HDC 2020)’nın ilk gününde piyasaya çıkmış olacak. Konferans, 10 Eylül’de gerçekleştirilecek.
Farklı ürünler de tanıtılacak
Daha önce haberini yaptığımız gibi Huawei, 10 Eylül’de farklı ürünler de tanıtacağını bugün paylaştığı afişte netleştirmiş oldu.Görselde de göründüğü üzere şirketin mikrodalga fırın, buzdolabı,TV ve klima gibi ürünlerle Huawei ekosistemini daha da genişleteceği düşünülüyor.
İlk sunum TSİ 10.00’da
Huawei tarafından paylaşılan afişte HDC 2020’nin ilk sunumu TSİ ile saat 10.00‘da yapılacak. Şirketin yazılım yenilikleri üzerinde durması beklenirken ayrıca bazı donanımsal yeniliklerin de yer alacağı gözüküyor.Ürünlerin küresel sunumu ise TSİ 15.00’te başlayacak.
Akıllı Telefonlar
HarmonyOS kullanan ilk Huawei cihazları 2021 yılında geliyor!
HarmonyOS, Huawei tarafından özenle geliştirilme sürecinde. Firmanın geçen sene tanıttığı işletim sistemi, ilk ürünleri ile 2021 yılında bizleri karşılayacak.
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2021 yılında HarmonyOS, kullanan akıllı telefon görebiliriz!
ABD ile Çin arasında yaşanan gerginlik nedeniyle uzun süredir okların hedefinde olan Huawei, yeni çıkış yolları aramaya devam ediyor. Gerek yazılım gerek donanım konusunda yeni alternatifler bulmayı hedefleyen akıllı telefon üreticisi bildiğiniz üzere kendi işletim sistemini geçen sene tanıtmıştı. HarmonyOS adını verdikleri işletim sistemi sayesinde akıllı telefon piyasasına yeni bir soluk getirmeye çalışan firma, görünüşe göre çalışmalarının ilk meyvelerini bizlere sunmaya çok yakın. 10 Eylül tarihinde yapılacak etkinlik ile birlikte HarmonyOS 2.0 sürümünü bizlere gösterecek olan Huawei, 2021 yılında bu işletim sistemini kullanan akıllı telefonları piyasaya çıkarabilir. Huawei CEO‘su Richard Yu, yaptığı açıklama ile bu konuyu doğrularken, hangi akıllı telefon serisi ile geleceği henüz bilinmemekte.
Öte yandan yapılan yorumlara göre firma, yeni işletim sistemini Çin sınırları dışına çıkarmayabilir. Hali hazırda HMS (Huawei Mobile Services) üzerinde çalışmalarını sürdüren firma, küresel pazara yeni işletim sistemini sunmayabilir. Android ve iOS işletim sistemleri ile rekabetin zor olacağını düşünen Çinli firma, bakalım beklediği başarıyı elde edebilecek mi, yoksa yeni işletim sistemi sadece Çin sınırları içerisinde mi yer alacak bekleyip göreceğiz. Hem Huawei marka akıllı telefon hem de diğer akıllı ürünler için oldukça önemli bir yere sahip olan HarmonyOS işletim sistemini merakla bekliyor olacağız.
İşletim Sistemleri
Windows 10’un dokunmatik klavyesi, yeni özelliklerle güncelleniyor!
Microsoft, Windows 10 işletim sistemindeki dokunmatik klavyeyi modern bir tasarım ve birkaç küçük yenilikle güncellemeye hazırlanıyor.
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Çoğu zaman fark etmesek de, Windows 10′da özellikle tablete dönüşebilen cihazlar için düşünülmüş yerleşik bir dokunmatik klavye bulunuyor. Microsoft bugün yaptığı duyuruda, Windows 10′un bu klavyesine ekleyeceği yeni özelliklerden bahsetti. Yeni dokunmatik klavye, şirketin Windows 10X ile benimsediği tasarım dilini temel almak suretiyle yeni tuş basma animasyonları, klavye sesleri ve GIF desteğine ek olarak arama becerileri geliştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkacak.
Windows 10, yeni dokunmatik klavyeye kavuşuyor
Microsoft’un Windows 10 için tasarladığı bu klavye, yeni yüzüyle beraber bilhassa tabletler düşünülerek optimize edilmiş yazma düzeniyle deneyim bakımından kullanıcıları epey mutlu etmeyi hedefliyor. Dokunmatik klavyeye eklenecek en önemli yeniliklerden birisi, fare imlecini klavyedeki boşluk tuşunda hareket ettirme yeteneği oldu. Apple’ın iOS’te de sunduğu, klavyede parmağı gezdirerek kelimeler arası dolaşma hareketi böylelikle Windows 10′a da gelecek.
Microsoft, Windows 10 işletim sistemindeki dokunmatik klavyesindeki emoji bölümünü de güncelliyor. Windows tuşu + nokta tuşuna bastığınızda açılan emoji seçici, yakında Microsoft’un Fluent Design sistemine dayalı geliştirilmiş bir tasarıma ek olarak; aynı zamanda emoji arama, GIF desteği ve pano geçmişinin tek pencerede birleştirilmesiyle çok daha işlevsel bir hale gelecek.
Klavye ve emoji iyileştirmelerinin yanı sıra Microsoft, Windows 10 için dikte özelliğinde de yaptığı değişikliklerden bahsetti. Windows’ta hali hazırda var olan sesle yazma özelliğinin arayüzü yine modernize edilerek elden geçirildi. Ek olarak şirket, “Windows’ta şimdiye kadarki en güvenilir sesle yazma deneyimi” olacağını iddia ettiği yeni sesle yazma özelliğine otomatik noktalama gibi özellikler de eklediğini duyurdu.