Android 11 ‘in işinize yarayacak en iyi özellikleri!

Bugün itibarıyla dağıtımına başlanan Android 11 ‘in günlük hayatımızda kullanacağımız en iyi özelliklerini derledik.

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Android 10’un geliştirilmiş sürümü olan Android 11 arayüz olarak çok değişmemiş olsa da bir çok yeni özelliği ile günlük kullanımda sizlere daha iyi bir deneyim kazandıracak gibi.

Görüşme bildirimleri

Android 10’da bulunan bildirim çekmecesi tüm bildirimlerinizi gelişigüzel bir şekilde sıralıyordu. Elbette bazı uygulamalar için öncelik varmış gibi gözükse de bu tam olarak öyle değildi. Hatta daha düşük öncelikli olan bildirimler bir uyarı göndermeyen sessiz bir bölüme taşınıyordu.

Android 11 ile beraber bildirim çekmecesine ”Konuşmalar, Uyarılar ve Sessiz bildirimler’‘ olmak üzere üç bildirim kategorisi geliyor. Konuşmalar bölümü sizin tüm konuşmalarınızı barındırıyor. Buna tüm sohbet ve mesajlaşma uygulamaları dahilinde Instagram gibi birbirinize mesaj gönderebildiğiniz alternatif platformlar da dahil.

Ayrıca bu bölümdeki konuşmalara ve uygulamalara öncelik verebilirsiniz. Bu, örneğin annenizden gelen mesajlara, uzaktaki kuzeninizden gelen mesajlardan daha fazla öncelik vermenize olanak tanır. Buradaki ana amaç, önemli günlük etkileşimlerinizle ilgili bildirimleri asla kaçırmadığınızdan emin olmaktır.

Android 11 Bildirim geçmişi

Android 11 ile beraber son 24 saat içinde telefonunuza gelen her bir bildirimi kaydetme seçeneğine sahip oluyorsunuz. Çalışan listeyi kontrol edebilir, yanlışlıkla kaydırdığınız bildirimi bulabilir ve neyi kaçırdığınızı görebilirsiniz. Bu özellik telefonunuza varsayılan olarak gelmiyor. Özelliği kullanabilmeniz için ayarlar sekmesindeki ilgili sekmeye gitmeniz gerekecek.

Sohbet balonları

Android 10 ile beraber hayatımıza giren sohbet balonları artık daha gelişmiş bir şekilde Android 11‘de yer alacak. Facebook Messenger gibi uygulamalarda da kullanılan bu özellik aynı bu şekilde çalışacak ve ekranınızın bir köşesinde o sohbete ait bir baloncuk bulunacak.

Android 11 ekran kaydedici

Android 11 ile beraber ekran kaydedici özelliği biz kullanıcılara sunuluyor. Hızlı ayarlar bölümünde bulunan bu özellik ile bearber kayıt tuşuna bastıktan sonra sizlere bir kaç seçenek sunuyor. Örnneğin, ekran dokunuşlarınızın da kaydedilip kaydedilmeyeceğini ve telefonun sesi de yakalayıp yakalayamayacağını seçebilirsiniz.

Medya kontrolü

Android 10 telefonunuzda müzik çalıyorsanız, bildirim çekmecenizin üstünde bir müzik çalar belirir. Elbette Android 11 ile çekmecenin o bölümü artık konuşmalar için ayrılmış durumda, bu nedenle medya oynatıcının hareket etmesi gerekiyordu. Google, bunu bir basamak yukarı taşıyarak Hızlı Ayarlar bölümüne entegre etmeye karar vermiş gözüküyor.

Akıllı cihaz kontrolleri

Google, Android 11’e, bir uygulamayı açmanıza gerek kalmadan çeşitli akıllı cihazları kolayca kontrol etmenizi sağlayan yeni bir bölüm ekledi.

Yeni aracı başlatmak için güç düğmesini basılı tutabilirsiniz. En üstte, alışılmış güç özelliklerini bulacaksınız, ancak altta çok daha fazla seçenek göreceksiniz. Bir sonraki temassız işleminizin kullanmasını istediğiniz ödeme yöntemini hızla seçmenize olanak tanıyan bir Google Pay kısayolu bulunuyor. Bunun altında, çeşitli akıllı ev ürünlerinize bağlı bir grup düğme göreceksiniz.