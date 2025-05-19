Samsung Notes uygulaması artık yalnızca Galaxy Book kullanıcılarına özel değil. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Samsung Notes uygulamasını Microsoft Store üzerinden tüm Windows kullanıcılarına açtı. Bu gelişme, Windows – Android ekosisteminin genişletilmesi anlamına gelirken, Apple için de yeni bir rekabet kapısını aralıyor. Peki bu ne anlama geliyor?

Samsung Notes artık tüm bilgisayarlarda kullanılabilecek!

Eskiden yalnızca Samsung Galaxy Book cihazlarına özel olan Samsung Notes uygulaması, artık Microsoft Store üzerinden tüm Windows bilgisayarlara indirilebilir hale geldi. Böylece Galaxy telefon veya tablet kullanan kişiler, bilgisayarları Samsung marka olmasa bile notlarını, çizimlerini ve belgelerini senkronize şekilde kullanabilecek.

Uygulamayı bu bağlantı üzerinden indirebilirsiniz. Bu bağlantı sizi doğrudan Microsoft uygulama mağazasına götürecek.

Bu uygulama sayesinde kullanıcılar artık Samsung Notes’u kullanarak:

Bilgisayarlarında not yazabilir, çizebilir ve düzenleyebilir,

S Pen destekli cihazlardan alınan notları görüntüleyebilir,

Sesli not, görüntü, müzik veya el yazısı içeren çoklu ortam notlarını Cloud üzerinden senkronize edebilir.

Samsung, uygulamanın Galaxy Book cihazlarında optimize şekilde çalıştığını vurgulasa da diğer Windows bilgisayarlarda da temel işlevler sorunsuz kullanılabiliyor. Yine de bazı kullanıcılar, S Pen’e özel deneyimler veya arayüz hızında küçük farklarla karşılaşabilir.

Windows – Android ekosistemi Apple’a rakip olabilir mi?

Bu hamle, Samsung’un Android ekosistemini Windows tarafında daha entegre hale getirme vizyonunun bir parçası. Apple ekosisteminde Mac, iPad ve iPhone arasındaki güçlü bağlantılara alternatif oluşturmak isteyen Samsung, Google ile birlikte çalışarak Android – Windows entegrasyonunu güçlendiriyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy AI resimden video oluşturma özelliği geliyor!

Artık Android cihazlarda alınan bir notu, Samsung Notes üzerinden bilgisayarda görüntüleyip düzenleyebilmek mümkün. Bu, özellikle öğrenciler, yaratıcı profesyoneller ve çoklu cihaz kullanan kişiler için büyük bir esneklik sunuyor.

Peki sizce Samsung’un bu adımı, Android – Windows deneyimini Apple seviyesine çıkarabilir mi? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz!