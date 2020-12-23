Akıllı Telefonlar
Samsung, M31 telefonları için One UI 3.0 beta programını duyurdu
Samsung Galaxy S ve Note serisi başta olmak üzere üst segment cihazlarına Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini getirmeye başlamıştı. Şimdi ise güncelleme orta seviye telefonlarına Galaxy M31’den başlayarak geliyor.
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Geçtiğimiz saatlerde Samsung, Hindistan için Galaxy M31 için One UI 3.0 beta programını duyurdu ve bugün itibariyle beta programına kayıt almaya başladı. İsmi M315FDDU2ZTLF olan ilk beta yazılım güncellemesi, cihazın güvenliğini geliştireceği tahmin edilen Aralık 2020 güvenlik yamasıyla beraber cihaza Android 11 getiriyor. Aynı zamanda yeni güncellemenin cihaza yeni bir ara yüzün yanında performans iyileştirmesi de getirmesi muhtemel. Bununla beraber güncellemeyle cihazdaki bazı sorunların çözülmesi ve belli optimizasyonların da gelmesi bekleniyor.
Betaya şimdilik sadece Hindistan’dan katılabilecek kullanıcılar, Samsung Members uygulamasında kayıt olma kısmına basarak programa katılabiliyorlar. Programa kabul edildikten sonra ise telefonun Ayarlar ve Yazılım güncellemesi kısmından güncelleme olup olmadığı kontrol edilebiliyor. Sonrasında ise indirme ve kurulum işlemi yapılabiliyor.
Samsung, nihai sürümü daha erken getirebilir
Samsung firmasının önceden açıkladığı takvimde Galaxy M31 cihazının Android 11 güncellemesini Mart 2021 gibi alacağı belirtiliyordu. Ancak bu hızla gidilirse güncellemenin nihai sürümü diğer ülkelerde de daha da erken ulaşılabilir olabilecek gibi gözüküyor.
One UI 3.0 beta programının ise diğer ülkelerde veya M serisinin başka cihazlarında da ulaşılabilir olup olmayacağı konusunda net bir bilgi henüz bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 özellikleri netleşiyor; RAM ve Wi-Fi sürümü belli oldu
Xiaomi, birkaç gün içinde resmi tanıtımını gerçekleştireceği Mi 11 serisinin özelliklerini birer birer paylaşmaya devam ediyor. Şirket tarafından Weibo platformunda yapılan iki paylaşıma göre, Mi 11’de Wi-Fi 6 çipi ve LPDDR5 RAM bulunacak.
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Xiaomi, Mi 11 olarak adlandırdığı en yeni üst düzey akıllı telefonun 28 Aralık’ta tüketicilerle buluşturacak. Tanıtım tarihinin ortaya çıkmasıyla beraber şirket, ilginç bir şekilde telefonun kilit özelliklerini Weibo hesabından paylaşmaya başladı. Hatırlayacak olursanız önceki haberlerimizden birinde, sizlere Xiaomi Mi 11 Geekbench performans testlerini aktarmıştık. Bu sefer de Xiaomi Mi 11 serisinin RAM ve Wi-Fi özellikleri ne olacağı belli oldu.
Xiaomi Mi 11, Wi-Fi 6 teknolojisinin nimetlerinden iliğini kemiğini sömürürcesine faydalanacak
Xiaomi Mi 11, görünüşe göre tüketicileri Wi-Fi 6 ve LPDDR5 özellikleri ile tanıştıran bir telefon olacak. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Wi-Fi 6 teknolojisi üzerinde önemli iyileştirmeler ve inovasyonlar yaptığını açıklayan Xiaomi’nin ifade ettiğine göre, Mi 11 serisindeki Wi-Fi 6’nın bant genişliği önceki nesle göre iki kat artarak 160 MHz’ye kadar ulaşıyor.
Xiaomi Mi 11 serisindeki Wi-Fi 6 çipinin kullanıcılara sunacağı ağ bağlantısı hızında da önemli iyileştirmeler yaptığını söyleyen Xiaomi, bağlantı hızını 2,1 kat artırarak 3,5 Gbps’ye çıkardığını söyledi. Bunun yanı sıra, şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Xiaomi Mi 11 özellikleri arasında 4K QAM kodlama desteği de bulunuyor. Tüm bu özellikler ışığında Xiaomi Mi 11’in kullanıcılarını bağlantı hızı bakımından oldukça tatmin edeceğini söyleyebiliriz.
Xiaomi Mi 11’de LPPDR5 bellekler bulunacak
Xiaomi, Weibo hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Mi 11 serisinin bellek özellikleri de belli oldu. Açıklamaya göre, Xiaomi Mi 11 serisinde LPDDR5 bellekler bulunacak. LPDDR5’i de aynı şekilde kendince geliştirdiğini ifade eden Xiaomi’nin açıklamasına göre, Mi 11’in 12 GB’lık RAM’i tamı tamına 6400 Mbps saat hızında çalışacak. Söz konusu 6400 Mbps saat hızının, LPDDR5’in önceki nesline (Xiaomi tarafından geliştirme yapılmayan) oranla %116 daha fazla olduğunu da söyleyelim.
Xiaomi Mi 11, Qualcomm’un çiçeği burnunda yonga seti Snapdragon 888 ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemiyle hayata gözlerini açacak olan telefonun, 12 GB da RAM’i bulunuyor. Bununla birlikte, spesifik olarak belli olmasa da en az 6 inç büyüklüğünde bir ekranla donatılacağı belirtilen Xiaomi Mi 11 modelinin bu ekranına da 120 Hz yenileme hızı eşlik edecek.
Akıllı Telefonlar
vivo IQOO 7, 120Hz yenileme hızlı ekranıyla geliyor
Yakın zamanda çıkan sertifikasıyla 120W şarj desteği gün yüzüne çıkan vivo iQOO 7 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
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2021 yılına günler kala telefon üreticileri yeni cihazlarının süreçlerine hız vermeye başladılar gibi duruyor. Bugün Digital Chat Station tarafından gelen bilgiler de bizlere IQOO 7 hakkında yeni bilgiler sunuyor. Bu bilgilere göre görünüşüyle önce çıkan cihaz, bunun dışında 4000mAh’lik bir pile sahip olacak. Aynı zamanda günler önceden belli olan 120W hızlı şarjın dışında 120Hz ekran yenileme hızına da sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Yine IQOO 7 akıllı telefonunun Snapdragon 888 işlemcili ve 100 watt’ın üzerinde hızlı şarj desteğine sahip ilk cihazlardan olacağını da söylemekte fayda var.
vivo, kamerada değişikliğe gidiyor
Cihazın kamerası ise bu sefer GN1 mimarisi yerine normal bir geniş ana kamera kullanacak. Takımda ise toplam üç arka kamera olurken, çift renk dereceli bir flaş ile etrafa göre daha uyumlu bir fotoğraf çekimi sağlaması bekleniyor. İşletim sistemi alanında ise vivo’nun yeni sistemi OriginOS kullanılacak. Bu sistemin de Huarong tasarımı ile ekrandaki simgelerin boyutu ve yerleri üzerinde daha çok kontrol sağlayacağı düşünülüyor. Aynı zamanda sistemle sunulacak olan kısa yolların, telefon üzerindeki gezinmede kullanıcılara kolaylık sağlaması muhtemel.
Bilgileri sızdıran kişi cihazın çıkış tarihi için ise paylaşımında, akıllı telefonun Ocak ortası gibi piyasaya sürüleceğini söylüyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo, Reno5 Pro+ 5G çıkışı için 24 Aralık’ta tanıtım yapacak
Yaklaşık iki hafta önce 24 Aralık tarihi Reno 5 Pro+ 5G akıllı telefonunun çıkış tarihi olarak duyurulmuştu. Bugün öğrenilenlere göre ise firma bu çıkış için bir duyuru da hazırlıyor. Tanıtımın yarın Çin’de 15:30, Türkiye saatiyle ise 10:30’da başlaması öngörülüyor.
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Daha önceden sızıntılarla ortaya çıkan birçok özelliğinin yanında şirket tarafından da verilen bilgileri göz önünde bulunduracak olursak; Reno5 Pro+ 5G‘nin yarınki tanıtımı fazla bir sürpriz barındırmayacak gibi. Snapdragon 865 işlemciye sahip olacak telefon Sony’nin 50MP’lik IMX766 kamerasına sahip olan ilk telefon olacak.
Kamera alanını biraz daha açacak olursak Reno5 Pro+ 5G, dört kamerayla kullanıcıları karşılayacak. Bunlardan ana kamera dışında diğeri 13MP kapasiteli ve x5 optik yakınlaştırma özelliğine sahip periskop kamerası olacak. Kameralara destek olarak ise yine arkada dört tane LED flaş ışığı kullanılmış.
Cihazın ön tarafında ise 6.55inç büyüklüğünde bir ekran bizi karşılıyor. AMOLED özellikli ekran aynı zamanda 90Hz yenileme hızına sahip olup, sol üst tarafta barındırdığı kamera deliği ise ön kameraya ev sahipliği yapıyor.
Zamanla yavaş yavaş gelen bilgiler, Oppo Reno5 Pro+ 5G hakkında bilinmedik az şey bıraktı. Bu şeylerden olan cihazın ne zaman ve hangi fiyat ile ulaşılabilir olacağının cevabının ise yarınki tanıtımla beraber açıklanmasını bekleniyor.
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