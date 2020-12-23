Samsung, M31 telefonları için One UI 3.0 beta programını duyurdu

Samsung Galaxy S ve Note serisi başta olmak üzere üst segment cihazlarına Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini getirmeye başlamıştı. Şimdi ise güncelleme orta seviye telefonlarına Galaxy M31’den başlayarak geliyor.

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Geçtiğimiz saatlerde Samsung, Hindistan için Galaxy M31 için One UI 3.0 beta programını duyurdu ve bugün itibariyle beta programına kayıt almaya başladı. İsmi M315FDDU2ZTLF olan ilk beta yazılım güncellemesi, cihazın güvenliğini geliştireceği tahmin edilen Aralık 2020 güvenlik yamasıyla beraber cihaza Android 11 getiriyor. Aynı zamanda yeni güncellemenin cihaza yeni bir ara yüzün yanında performans iyileştirmesi de getirmesi muhtemel. Bununla beraber güncellemeyle cihazdaki bazı sorunların çözülmesi ve belli optimizasyonların da gelmesi bekleniyor.

Betaya şimdilik sadece Hindistan’dan katılabilecek kullanıcılar, Samsung Members uygulamasında kayıt olma kısmına basarak programa katılabiliyorlar. Programa kabul edildikten sonra ise telefonun Ayarlar ve Yazılım güncellemesi kısmından güncelleme olup olmadığı kontrol edilebiliyor. Sonrasında ise indirme ve kurulum işlemi yapılabiliyor.

Samsung, nihai sürümü daha erken getirebilir

Samsung firmasının önceden açıkladığı takvimde Galaxy M31 cihazının Android 11 güncellemesini Mart 2021 gibi alacağı belirtiliyordu. Ancak bu hızla gidilirse güncellemenin nihai sürümü diğer ülkelerde de daha da erken ulaşılabilir olabilecek gibi gözüküyor.

One UI 3.0 beta programının ise diğer ülkelerde veya M serisinin başka cihazlarında da ulaşılabilir olup olmayacağı konusunda net bir bilgi henüz bulunmuyor.