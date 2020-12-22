Samsung Galaxy S10 Lite için Android 11 güncellemesi yayınlandı

Samsung Galaxy S10 Lite, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini bugün itibarıyla almaya başladı. Yaklaşık 2 GB boyutunda olan söz konusu güncelleme, Galaxy S10 Lite kullanıcılarına yepyeni bir kullanıcı arayüzüyle birlikte çeşitli güvenlik iyileştirmeleri getiriyor.

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Geçtiğimiz haftalarda Note20 ve S20 serileri için One UI 3.0 (Android 11) güncellemesini kararlı haliyle yayına alan Samsung, ibresini bu sefer de amiral gemisi olmayan akıllı telefonlarına çevirmiş gibi görünüyor. Zira, şirketin Android 11 tabanlı One UI 3.0 arayüz güncellemesi bugün itibarıyla sürpriz bir şekilde Galaxy S10 Lite için yayınlandı.

“Sürpriz bir şekilde” diyoruz, çünkü gerçekten bu gelişme tam anlamıyla bir sürpriz oldu. Bunun nedeniyse, Samsung’un Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini daha Galaxy S10 ailesinin hiçbir üyesine dağıtmamış olmasından kaynaklanıyor. Örneğin Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S105G de dahil Galaxy S10 serisinin diğer üyeleri Android 11’i almamıştı.

Samsung Galaxy S10 Lite kullanıcılarına Android 11 (One UI 3.0) müjdesi

Samsung Galaxy S10 Lite modelineyse bir anda Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini veren Samsung, gerçekten hepimizi şaşırttı. Bu bağlamda G770FXXU3DTL1 yazılım sürümüne sahip yeni yazılım güncellemesi, Android’in Aralık 2020 güvenlik yamasını koluna takarak Galaxy S10 Lite kullanıcıları tarafından indirilebiliyor. Yaklaşık 2 GB (2,053,34 MB) dosya boyutuna sahip olan güncellemeyi, boyutunun büyük olması sebebiyle Wi-Fi kullanarak indirmenizde fayda var.

Bu arada SamMobile tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung, güncellemeyi ilk etapta Hindistan ve İspanya pazarlarına dağıtıyor. OTA yoluyla kademeli olarak dağıtılan güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta içindeyse bütün Samsung Galaxy S10 Lite kullanıcılarına ulaşacağı bildiriliyor. Hatta siz bu haberi okurken güncelleme telefonunuza ulaşmış olabilir. İsterseniz hemen şimdi Ayarlar » Yazılım güncelleme kısmına giderek güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz.